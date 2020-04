Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Japońskie know-how na hybrydowego SUV-a segmentu klasy średniej

Najpierw jednak garść najważniejszych informacji. Toyota RAV4 produkowana jest od 1994 roku. Wraz z kolejnymi wcieleniami ewoluowała z SUV-a miejskiego, przez kompaktowego aż do klasy średniej. Od 2019 roku produkowana jest piąta generacja pojazdu oparta na platformie TNGA (na której zbudowano m.in. Toyotę CH-R, Toyotę Corollę XII generacji i najnowszą Toyotę Camry).

Na europejskim rynku samochód jest dostępny w dwóch odmianach silnikowych - z konwencjonalną jednostką benzynową 2.0 oraz z benzynowym silnikiem o pojemności 2,5 l i silnikiem elektrycznym. Łączna moc całego układu hybrydowego to 218 KM - w odmianie przednionapędowej, lub 222 KM - w wersji AWD. Dla porównania: konkurencyjna hybrydowa Honda CR-V dysponuje mocą 184 KM, a Citroen C5 Aircross 1.6 PHEV - 225 KM.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Wygląd zewnętrzny

Długość – 4600 mm – jest niemal taka sama, jak długość poprzedniej generacji. Zmniejszony został przedni i tylny zwis, za to rozstaw osi zwiększono o 30 mm, co umożliwiło powiększenie kabiny. Szerokość pojazdu zwiększyła się o 10 mm do 1855 mm, co również wpłynęło na powiększenie kabiny. Auto zyskało bardziej surowy, wyzywający design i dzięki temu zwraca na siebie uwagę. Ostre rysy nadwozia w połączeniu z dużymi nadkolami, osłony pod zderzakami i 19-centymetrowy prześwit sugerują twardy charakter samochodu.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. EURO NCAP

W 2019 roku Toyota RAV4 zdobyła maksymalny wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało ocenę 93% w zakresie ochrony pieszych, 87% w przypadku dzieci, a na 85% oceniono jego możliwości w kategorii bezpieczeństwa pieszych.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Wnętrze

Wnętrze w swojej estetyce reprezentuje aktualny styl marki znany już z modelu C-HR. Odznacza się dużym ekranem dotykowym do sterowania systemem multimedialnym i zminimalizowaną zarazem liczbą przełączników. Bagażnik hybrydy jest taki sam jak w zwykłej wersji benzynowej. Ma pojemność 580 l (maksymalnie przy złożonych oparciach tylnych foteli - 1690 l). Przestrzeń bagażowa może być większa, ale i bardziej funkcjonalna dzięki składanym tylnym siedzeniom, podwójnej podłodze i bocznym siatkom. Dla porównania bagażnik Hondy CR-V ma 497 l, a Citroena C5 Aircross 460 l. Przy długości 4,6m (wcale nie tak dużo) udało się Toyocie osiągnąć naprawdę sporo miejsca z tyłu, duży bagażnik i bardzo dobry komfort podróżowania.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Napęd

Wersja hybrydowa, tak jak w poprzedniku, łączy 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik pracujący w cyklu Atkinsona (większa wydajność, ale mniejszy moment obrotowy) z silnikiem elektrycznym nadrabiającym niedobory elastyczności przy niższych obrotach i skrzynią e-CVT.

Silnik elektryczny ma moc 120 KM i maksymalny moment obrotowy 202 Nm, natomiast silnik benzynowy rozwija 176 KM przy 5700 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 221 Nm w zakresie 3600-5200 obr./min. W sumie prezentowany RAV4 Hybrid daje kierowcy do dyspozycji 222 KM. Bateria umieszczona została przy podłodze pod tylną kanapą, a za odzyskiwanie energii z toczenia i hamowania odpowiada specjalny generator. W egzemplarzach z napędem 4x4, jak w naszym egzemplarzu, z gromadzonej energii korzysta jeszcze zamontowany przy tylnych kołach 68-konny silnik elektryczny.

Napęd 4x4 (AWD-i) to niezależny napęd obu osi. Oś przednią napędza połączenie benzynowego silnika 2.5 o mocy 176 KM oraz wspomagającego silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Za napęd na tylną oś odpowiada niezależny silnik elektryczny. Napędza on wyłącznie tylne koła, zarówno w trybie elektrycznym, kiedy to tylna oś jest jedyną napędzaną, jak też w trybie AWD, wspomagając napęd przedni.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Ceny

RAV4 Hybrid w topowej wersji Executive kosztuje minimum 169 900 zł, ale bazową hybrydę z pakietem Active można mieć już za 129 900 zł. Najtańsza odmiana z benzynowym silnikiem 2.0 o mocy 173 KM została wyceniona na minimum 109 900 zł. Egzemplarz w naszym teście wyceniono na 184 900 zł plus 2 900 zł za metalik, 3 200 zł za Touch with Go 2 i 5 900 zł za pakiet JBL. Razem bez żadnych rabatów daje to 196 900 zł. Dla porównania: konkurencyjna Honda CR-V 2.0 5 Hybrid Executive kosztuje od 189 900 zł, a Citroen C5 Aircross 1.6 PHEV Shine Pack od 161 300 zł.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Wrażenia z jazdy

Układowi jezdnemu nadano charakterystykę odpowiednią dla limuzyny podróżnej. Zawieszenie dobrze pochłania drgania wszelkich nierówności drogi. Sterowność, zachowanie na zakrętach, równomierność jazdy na wprost oraz precyzja układu kierowniczego są bez zarzutu. Kamera cofania aktywuje się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego i wyświetla na centralnym ekranie dotykowym widok z tyłu samochodu. Dostępny jest również widok z przodu, bardzo pomocny przy parkowaniu.

Skoro to auto 4x4 ciekawi byliśmy zdolności terenowych. I tu miłe zaskoczenie. Nawet kombinowany napęd obu osi pozwala wykorzystać wyższy prześwit SUV-a. Bez problemu wjechaliśmy w wyboistą, roztopioną i błotnistą leśną drogę, problemu nie stanowiła też droga szutrowa miejscami z „bagnistą” nawierzchnią. Nie sprawdziliśmy jedynie jak samochód sprawuje się na śniegu, ponieważ drogi, którymi jeździliśmy było go pozbawione.

Hybrydowa Toyota RAV4 jest całkiem dynamicznym SUV-em. Wersja AWD potrafi rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 8,1 s, co jest przyzwoitym wynikiem jak na całkiem dużego i dość ciężkiego SUV-a (masa własna 1645 kg, plus pasażerowie i bagaż mogą dać ok. 2 tony).

W czasie jazd zwróciliśmy uwagę na ma przycisk EV MODE, którym można wymusić, aby auto poruszało się tylko jako elektryk. Jednak najczęściej jak próbowaliśmy skorzystać z tej opcji, wyświetlał się komunikat – tryb elektryczny niedostępny! W rzeczywistości w trybie elektrycznym można trochę pojechać, ale bardzo delikatnie obchodząc się z pedałem gazu. Przy czym określenie „bardzo delikatnie” – jest jak najbardziej odpowiednie. Jednak normalne obchodzenie się z pedałem gazu powoduje, że natychmiast załącza się silnik spalinowy. Warto dodać, że podczas postoju nie trzeba wyłączać auta. Elektryczny silnik bez trudu radzi sobie z zasilaniem klimatyzacji, wentylacji foteli i radia.

Ciekawi byliśmy także, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o przekładnię e-CVT. Generalnie kierowcy narzekają, że przez to auto wyje i jest nieprzyjemnie jednostajnie głośno. Niestety, i tym razem próba mocnego wciśnięcia pedału gazu i szybkiego przyspieszenia oznaczała nieprzyjemny, wyjący dźwięk silnika. Toyota co prawda stale udoskonala swoje hybrydy i e-CVT i nowy RAV4 już tak się nie „męczy”, ale to jeszcze jednak nie tak jak przy jeździe tradycyjnym automatem, albo DSG Volkswagena. Auto z e-CVT cały czas najlepiej sprawdza się podczas spokojnego podróżowania, kiedy często działa napęd elektryczny. Na pewno ten rodzaj przekładni wymaga odpowiedniego operowania pedałem gazu przez kierowcę. Innymi słowy – trzeba nauczyć się jeździć z CVT. Jak to już nastąpi, bezstopniowa przekładnia nie powinna przeszkadzać. Jeżeli jednak ktoś chce dusić non stop maksymalnie pedał gazu, będzie głośno.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Zużycie paliwa

Pojemność zbiornika paliwa wynosi 55l. I tu dochodzimy do tego co w hybrydzie najważniejsze – do zużycia paliwa. Według producenta RAV4 2.5 Hybrid AWD-i potrzebuje średnio 5,6-5,9l/100km. W naszym teście na autostradzie, przy prędkości 130-140 km/h i bardzo spokojnej jeździe, komputer pokazał 8,5l/100 km. W mieście na trasie dom-praca na odcinku 7 km, od uruchomienia zimnego silnika do celu, w nie za dużych korkach, także przy bardzo spokojnej jeździe, komputer wskazał 6,5l/100 km.

Na trasie wyszło średnio 6,0l/100km. Trzeba jednak dodać, że na autostradzie przy dynamicznej jeździe zużycie paliwa powędrowało szybko na 9,5l/100km, a przy dynamicznej jeździe po mieście wyszło 7,5l/100km. Zatem, można osiągać całkiem dobre, czyli niskie zużycie paliwa, ale trzeba się nieco postarać, tzn. delikatnie muskać pedał gazu. Przy bardziej dynamicznej jeździe już tak bardzo oszczędnie nie jest. Wiele zależy zatem od techniki jazdy.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 222KM AWD-i e-CVT. Podsumowanie

RAV4 2.5 Hybrid AWD jest wystarczająco dynamiczny, dobrze wyposażony i - co ważne - potrafi być oszczędny. Daje też sporo przyjemności z jazdy. Okolice 6,5 l/100 km w mieście to wynik do osiągnięcia bez problemu. Na autostradzie i w trasie zużycie paliwa także wypada nieźle, ale trzeba się postarać. Osoby poruszające się dynamiczniej mogą narzekać na przekładnię CVT. Jeżeli jednak kierowca nauczy się, jak jeździć samochodem z taką przekładnią - uciążliwy ciągły dźwięk nie będzie przeszkadzał.

Dane techniczne Toyoty RAV4 2.5 Hybrid i wybranych konkureniów

Marka/model Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive Honda CR-V 2.0 5 Hybrid Executive Citroen C5 Aircross 1.6 PHEV

Shine Pack DANE





Cena (zł) 184900 189900 161300 Liczba miejsc/drzwi 5/5 5/5 5/5 Typ nadwozia SUV SUV SUV Masa własna (kg) 1645 1672 1770 Poj. bagażnika (l) 580 497 460 Poj. zbiornika paliwa (l) 55 57 43 Długość/szerokość/

wysokość (mm) 4600/1855/1685 4600/1855/1689 4500/1969/1689 Rozstaw kół: przód/tył (mm) 1605/1625 1600/1618 1601/1610 Rozstaw osi (mm) 2690 2662 2730 Układ napędowy Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Pojemność (cm3) 2487 1993 1598 Liczba cylindrów 4 4 4 Napędzana oś 4x4 4x4 przednia Skrzynia biegów:

typ/liczba przełożeń automatyczna bezstopniowa automatyczna bezstopniowa automatyczna/8 Osiągi Moc (KM) przy obr./min 176/5700 + 120

Łącznie 222 145/6200 + 184 Łącznie 184 180/6000 + 109

Łącznie 225 Moment obrotowy (Nm) przy obr./min. 221/3600-5200 + 202 175/4000 + 315 240 + 320 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,1 9,2 8,7 Prędkość maksymalna (km/h) 180 180 225 Średnie spalanie (l/100 km) 5,6 7,4 1,4 Emisja CO2 (g/km) 127 166 131

