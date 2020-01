Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Flagowy model hybrydowy japońskiej marki

Z przodu nowy model wyróżnia się ciemnym wykończeniem dedykowanej kratki osłony chłodnicy, rozszerzającym się na jej obramowanie i reflektory, a także nowym, metalizowanym wykończeniem dolnej listwy zderzaka, podkreślającym szeroką i mocną sylwetkę pojazdu. Nowe 18- i 19-calowe felgi to kontrastowe połączenie jasnego, polerowanego metalu z szarym lub czarnym lakierem. Z tyłu znajduje się przypominająca metal, ozdobna listwa zderzaka. Całości dopełniają czarne listwy wokół dolnej części nadwozia.

W kabinie położono nacisk na nowe wzory tapicerki o sportowym charakterze, z prążkowanymi wzorami i kontrastowymi czerwonymi detalami. Dostępne będą również pikowane czarne skórzane fotele z efektownymi czerwonymi paskami. Konsolę centralną wyposażono w 9-calowy, multimedialny ekran dotykowy – największy w gamie modelowej RAV4 – zapewniający łatwe i przejrzyste sterowanie funkcjami systemu multimedialnego w zakresie rozrywki, informacji i łączności internetowej w samochodzie.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Jaki napęd?

Moc 306 KM (225 kW)* pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,2 sekundy* – to zdecydowanie lepszy wynik od osiągów konkurencyjnych modeli z konwencjonalnymi silnikami. Co więcej, nowy SUV najprawdopodobniej zapewni najniższą w swojej klasie emisję CO2 i zużycie paliwa: według wstępnej homologacji Toyoty emisja CO2 wynosi poniżej 29 g/km* (wg WLTP). Ten wynik nie ma sobie równych wśród obecnie produkowanych SUV-ów AWD segmentu D z napędem hybrydowym plug-in.

Nowy RAV4 Plug-in Hybrid został zbudowany na platformie GA-K o nisko położonym środku ciężkości, a dodatkowe korzyści pod względem właściwości jezdnych uzyskano dzięki umieszczeniu akumulatora hybrydowego pod podłogą. Auto jest standardowo wyposażone w inteligentny, elektryczny napęd na wszystkie koła AWD-i.

Toyota wykorzystała zwiększenie osiągów, jakie może zapewnić silnik elektryczny, aby uzyskać znaczny wzrost mocy w porównaniu ze standardowym modelem RAV4 Hybrid. Opracowała nowy, litowo-jonowy akumulator o dużej pojemności i zastosowała wzmocniony konwerter w jednostce sterującej mocą układu hybrydowego. 2,5-litrowy, benzynowy silnik Hybrid Dynamic Force bazuje na jednostce zastosowanej w modelu RAV4 Hybrid, z udoskonaleniami niezbędnymi do spełnienia wymagań pod względem osiągów systemu plug-in hybrid. Efektem tych modyfikacji jest nie tylko dynamiczne przyspieszanie, ale również większy zasięg w bezemisyjnym trybie EV.

Dzięki czterem dostępnym trybom jazdy, kierowca może płynnie przełączać się z jazdy hybrydowej na tryb w pełni elektryczny. Nowy tryb EV pozwala na pokonywanie Toyotą RAV4 Plug-in Hybrid ponad 65 km*, korzystając wyłącznie z energii elektrycznej (jeśli pozwalają na to stopień naładowania akumulatora trakcyjnego i warunki jazdy) – to więcej niż zapewnia jakikolwiek inny SUV z napędem plug-in hybrid i powyżej średniego dystansu pokonywanego dziennie przez europejskich kierowców, który wynosi 50 km. Ponadto RAV4 Plug-in Hybrid może rozwinąć prędkość do 135 km/h w trybie EV, bez żadnej ingerencji silnika benzynowego nawet przy maksymalnym przyspieszeniu.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Pakiet inteligentnych akumulatorów hybrydowych

Kompaktowe wymiary baterii litowo-jonowej umożliwiły umieszczenie jej w całości pod podłogą RAV4 Plug-in Hybrid. Dzięki minimalnej ingerencji baterii w przestrzeń ładunkową pojemność bagażnika wynosi aż 520 litrów. Nisko zamontowany akumulator trakcyjny ułatwił również uzyskanie nisko położonego środka ciężkości auta, zwiększając stabilność prowadzenia i komfort jazdy.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Wysokowydajna pompa ciepła w układzie klimatyzacji

Analizując każdy szczegół, który może przyczynić się do zwiększenia ogólnej wydajności i osiągów RAV4 Plug-in Hybrid, Toyota zaadaptowała system klimatyzacji z pompą ciepła, który – jako pierwszy producent na świecie – wprowadziła do modelu Prius Plug-in Hybrid drugiej generacji. System został dostosowany do użytku w SUV-ie z obiegiem gorącej wody – takim samym, jak zastosowany w RAV4 Hybrid. Ponadto bateria hybrydowa jest chłodzona czynnikiem chłodniczym klimatyzacji.

System pochłaniający ciepło z powietrza na zewnątrz pojazdu w celu ogrzania kabiny jest znacznie bardziej wydajny, niż ogrzewanie silnikiem lub wysokonapięciowe ogrzewacze elektryczne.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Wyposażenie

Specyfikacja wyposażenia RAV4 Plug-in Hybrid odzwierciedla jego status flagowego modelu. W zależności od wersji, samochód otrzyma 19-calowe aluminiowe felgi, podgrzewane przednie i tylne siedzenia, zamontowane w kabinie gniazdko elektryczne 230 V, dwukolorowe wykończenie nadwozia, elektrycznie otwieraną tylną klapę z bezdotykowym sterowaniem, panoramiczny dach, wyświetlacz Head-up Display, system audio z 9-calowym ekranem dotykowym oraz najnowszy pakiet multimedialny Toyoty, zintegrowany z Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid.Kiedy w sprzedaży?

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid zostanie wprowadzona na rynek w drugiej połowie 2020 roku, a daty rozpoczęcia jej sprzedaży zostaną określone w zależności od rynku.

* Dane tymczasowe, przed ostateczną homologacją.

