Toyota Sienna i Venza. Dwie nowe hybrydy Toyoty

Toyota Sienna. Hybryda z AWD na rynku minivanów

Nowa Sienna to odważny krok dla amerykańskiej Toyoty – po pierwsze wprowadza do segmentu rodzinnych minivanów klasy średniej bardzo nowoczesny design, a po drugie będzie dostępna wyłącznie z napędem hybrydowym. Warto przy tym pamiętać, że Toyota USA zamierza dopiero w 2025 roku osiągnąć 25-procentowy udział hybryd w całkowitej sprzedaży, podczas gdy w Polsce już dziś wynosi on niemal 40 procent, a w całej Europie Zachodniej i Środkowej ponad 60 procent. To nie koniec niespodzianek – nowa Sienna ma wspierać aktywny styl życia dostępnością napędu AWD-i oraz akcesoriami turystycznymi Yakima – w tym relingami, skrzynią dachową, bagażnikiem rowerowym oraz inwerterem z wtyczką 120 V do zasilania urządzeń campingowych.

Nowa Sienna została zaprojektowana przez Calty Design, czyli amerykańskie studio designu Toyoty, na platformie TNGA-K, czyli tej samej co RAV4 oraz Camry. Jest napędzana układem hybrydowym czwartej generacji o mocy 246 KM z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym. Układ pozwala wybrać jeden z czterech trybów jazdy – EV, NORMAL, ECO i SPORT. Napęd na cztery koła opiera się na dodatkowym silniku elektrycznym przy tylnej osi, który współpracuje z napędem hybrydowym na przednie koła.

Na liście wyposażenia znajdziemy takie smaczki jak przesuwne boczne drzwi, elektrycznie otwierane po poruszeniu nogą pod spodem, czterostrefowa klimatyzacja czy lodówka w tunelu centralnym. We wnętrzu zwracają uwagę opcjonalne fotele kapitańskie w drugim rzędzie siedzeń, przesuwane do przodu i do tyłu w zakresie aż 63 cm. Do wyboru jest 7- lub 8-miejscowy układ siedzeń. Do tego dochodzi 7 portów USB oraz opcjonalne WiFi i system audio klasy premium marki JBL, który może zastąpić standardowy zestaw. Wśród technologii bezpieczeństwa znajdziemy pakiet Toyota Safety Sense 2. generacji, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, kamerę 360 stopni, wirtualne lusterko wsteczne oraz 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie.

Toyota Venza. Hybrydowy SUV większy od RAV4

Druga nowość to średniej wielkości SUV Venza, który mieści się pomiędzy RAV4 a Highlanderem. Model ten był sprzedawany w Stanach od 2008 do 2015 roku i teraz powraca w drugiej odsłonie, również opartej na platformie TNGA-K. Napęd hybrydowy będzie jedyną dostępną opcją. Zwraca uwagę, że stylistyka Venzy jest zupełnie inna niż RAV4 czy Highlandera.

Popularność SUV-ów nieustannie rośnie, dlatego trudno się dziwić, że Toyota postanowiła rozbudować swoją amerykańską gamę tego rodzaju aut o kolejny model. To samo zresztą Toyota robi w Europie, gdzie niedługo jej gama SUV-ów będzie liczyła 4 modele. Będą to Yaris Cross, C-HR, RAV4 i Highlander, a wszystkie dostępne z co najmniej jednym napędem hybrydowym.

Część wyposażenia Venza dzieli z nową Sienną – chodzi o opcjonalny system audio JBL, wirtualne lusterko wsteczne, 10-calowy Head-up Display czy pakiet Toyota Safety Sense drugiej generacji. Pojawiają się też jednak ciekawe różnice, takie jak choćby panoramiczny dach zatrzymujący promieniowanie UV, ze szkła przejrzystego lub mlecznego. I nie chodzi tu o wybór dokonywany u dealera przy zakupie, lecz dwie opcje przejrzystości, ustawiane przyciskiem na konsoli centralnej. Obok Blind Spot Monitor i Rear Cross Traffic Alert oferowanych w Siennie pojawia się również asystent parkowania do przodu i do tyłu z automatycznym hamowaniem awaryjnym. Systemy multimedialne obu samochodów zawierają Apple CarPlay, Android Auto i Amazon Alexa. Klimatyzacja Venzy wykorzystuje system S-FLOW, znany z niektórych modeli Lexusa, który kieruje strumień chłodnego powietrza tylko na zajęte miejsca.

Napęd hybrydowy Venzy również opiera się na silniku 2,5 l, jednak jest to 222-konny układ z AWD-i, znany z RAV4. W tym modelu Toyota zastosowała baterię litowo-jonową. Do wyboru są tryby jazdy NORMAL, ECO i SPORT.

Nowa Sienna trafi do salonów pod koniec tego roku. Sprzedaż Venzy rozpocznie się już tego lata.

