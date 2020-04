Toyota Yaris Cross. Nowy SUV z napędem 4x4 w segmencie B

Kierowcy korzystający z samochodów głównie w miastach coraz częściej sięgają po SUV-y, wybierając kompaktowe, zwinne i oszczędne modele, dostosowane do warunków panujących w miejskim środowisku. Narastający problem smogu sprawia, że coraz częściej ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze auta jest jego niskoemisyjność. Jednocześnie kierowcy oczekują aut o eleganckiej, wyróżniającej się stylistyce oraz praktycznych rozwiązaniach, które ułatwiają prowadzenie aktywnego stylu życia. Hybrydowy Yaris Cross – zupełnie nowy model w gamie Toyoty – został zaprojektowany zgodnie z tymi oczekiwaniami.

Konstrukcja oraz stylistyka nowego Yarisa Cross powstały w Europie z myślą o rynkach Starego Kontynentu. Auto spełnia oczekiwania europejskich kierowców zainteresowanych coraz popularniejszym segmentem B-SUV. Będzie produkowany w fabryce Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), razem z nową generacją Yarisa. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów w 2021 roku.

Toyota Yaris Cross. Rasowa hybryda, rasowy SUV

Toyota jako pierwsza wprowadziła technologię hybrydową do segmentu B, kiedy to w 2012 roku zadebiutował Yaris Hybrid. To doświadczenie sprawia, że Yaris Cross z napędem hybrydowym 4. generacji jest autem o świetnych osiągach i wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Nowy SUV został oparty na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Dzięki nowej płycie podłogowej oraz innowacyjnym rozwiązaniom samochód ma zwartą konstrukcję oraz przestronne wnętrze.

Yaris Cross to klasyczny SUV, którego twórcy korzystali z 25-letniego doświadczenia Toyoty w produkcji tego rodzaju samochodów. Toyota RAV4 – pierwszy w historii SUV z nadwoziem samonośnym – jest dziś najpopularniejszym przedstawicielem tego segmentu na świecie i należy do ścisłej czołówki najczęściej kupowanych samochodów. Kilka lat temu dołączyła do niego Toyota C-HR, wyróżniająca się odważną stylistyką i wydajnym napędem. Za sprawą nowego Yarisa Cross w ofercie Toyoty znajdzie się kompletna linia SUV-ów z segmentów B, C i D.

Yaris Cross. Nowy napęd hybrydowy

Yaris Cross w pełni wykorzystuje atuty napędu hybrydowego 4. generacji. W 2012 roku Toyota jako pierwsza wprowadziła technologię hybrydową do segmentu B. Yaris Hybrid odniósł spektakularny rynkowy sukces, stając się jedną z najpopularniejszych hybryd w Europie. Od momentu wejścia na rynek sprzedaż hybrydowego Yarisa w regionie przekroczyła pół miliona egzemplarzy. Oszczędny miejski hatchback Toyoty odegrał ważną rolę w zwiększaniu świadomości atutów technologii hybrydowej oraz jej popularyzacji wśród szerokich grup kierowców.

Nowy Yaris i Yaris Cross korzystają z najnowszej technologii hybrydowej Toyoty. Ich napęd hybrydowy z silnikiem 1.5 to mniejsza wersja układów opartych na silnikach 2.0 i 2.5, które znalazły zastosowanie w nowych modelach Corolli, RAV4, Camry i Toyoty C-HR. Jest oparty na 1.5-litrowym, 3-cylindrowym silniku benzynowym, pracującym w cyklu Atkinsona, którego precyzyjnie opracowana konstrukcja pozwoliła ograniczyć tarcie i mechaniczne straty energii oraz zoptymalizować szybkość spalania mieszanki. Silnik uzyskuje wysoki moment obrotowy już przy niewielkich prędkościach obrotowych oraz bardzo niskie zużycie paliwa. Wydajność cieplna jednostki wynosi 40% – więcej niż porównywalnych silników wysokoprężnych. To przekłada się wysoką wydajność napędu oraz niewielką emisję CO2.

Nowy Yaris Cross ma moc 116 KM. W wersji na przednią oś emituje poniżej 90 g/km CO2*, zaś model wyposażony w inteligentny system napędu 4x4 (AWD-i) generuje poniżej 100 g/km CO2*. Inżynierowie poświęcili szczególną uwagę dystrybucji mocy, sprawiając, że napęd jest bardzo elastyczny.

* Dane według Correlated NEDC. Wyniki uzyskane w cyklu WLTP wynoszą nawet poniżej 120 g/km dla wersji FWD i poniżej 135g/km dla wersji AWD-i. Samochód jest w trakcie homologacji, więc ostateczne wyniki emisji CO2 mogą się nieco różnić.

Yaris Cross. Platforma GA-B

Yaris Cross został oparty na nowej platformie GA-B, podobnie jak spokrewniony z nim miejski hatchback Toyota Yaris. Architektura TNGA zapewnia wysoki poziom sztywności nadwozia i dobrze wyważoną konstrukcję, co przekłada się na bardzo dobre właściwości jezdne.

Yaris Cross. Idealny SUV do miasta?

Pomimo niewielkich rozmiarów, Yaris Cross jest rasowym SUV-em o wysokiej pozycji za kierownicą i przestronnym, praktycznym wnętrzu. Jego kompaktowa sylwetka ułatwia poruszanie się po ciasnych ulicach miasta. Samochód na podwyższone zawieszenie, większe koła i opony oraz masywną, charakterystyczną dla SUV-ów stylistykę.

Rozstaw osi jest taki sam jak w nowym Yarisie (2 560 mm), lecz nadwozie zostało poszerzone o 20 mm i wydłużone o 240 mm. Przedni zwis jest dłuższy o 60 mm, zaś tylny o 180 mm w porównaniu z hatchbackiem. Prześwit zwiększono o 30 mm, a wysokość auta wzrosła o 90 mm.

Yaris Cross. Przestronny i praktyczny

Jak przystało na SUV-a, Yaris Cross przestronnym i praktycznym samochodem. Elektrycznie otwierana tylna klapa ułatwia włożenie bagaży z tyłu auta, kiedy ręce są zajęte. Ruchoma podwójna podłoga w bagażniku albo tworzy bezpieczny schowek na dnie, albo pozwala zapakować do auta spore przedmioty. Co więcej, pokrywa podłogi bagażnika składa się z dwóch części, dzięki czemu można uzyskać zarówno schowek, jak i uzyskać więcej miejsca na pakunki. Do wyposażenia bagażnika należą także elastyczne linki do mocowania przedmiotów.

Przy rozłożonej tylnej kanapie i rozwiniętej rolecie bagażnik ma znaczną pojemność. Oparcia kanapy składają się w proporcjach 40:20:40, dając duże możliwości konfiguracji bagażnika w zależności od ilości i liczby pasażerów.

Yaris Cross. Inteligentny napęd AWD-i

Jedną z cech, które definiują Yarisa Cross jako klasycznego SUV-a jest dostępność napędu na cztery koła, realizowanego przez inteligentny układ AWD-i. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w tym segmencie. AWD-i rozbudowuje napęd hybrydowy o dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi. Ich współpraca zapewnia wyjątkową przyczepność i stabilność w trudnych warunkach, na śliskiej nawierzchni bądź na luźnym podłożu. Elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4, dzięki czemu Yaris Cross Hybrid AWD-i zużywa mniej paliwa i emituje mniej CO2 niż jakikolwiek inny B-SUV z napędem na wszystkie koła.

Układ AWD-i napędza tylną oś podczas ruszania i przyspieszania. Standardowo podczas jazdy Yaris Cross jest napędzany na przednią oś, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowy silnik z tyłu. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach.

Yaris Cross Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy

Fundamentem wysokiego poziomu bezpieczeństwa Yarisa Cross jest platforma GA-B, która zapewnia wyjątkową sztywność nadwozia. Konstrukcja auta oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa sprawiają, że nowy model spełnia najwyższe standardy niezależnych organizacji sprawdzających samochody w testach zderzeniowych.

Auto jest wyposażone w systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense oraz zaawansowane funkcje wspierania kierowcy, które pomagają zapobiegać kolizjom w wielu różnych sytuacjach na drodze poprzez wczesne ostrzeganie kierowcy oraz automatyczne ingerencje układu hamulcowego i kierowniczego w razie ryzyka wypadku.

Toyota planuje produkcję Yarisa Cross na poziomie ponad 150 000 egzemplarzy rocznie i spodziewa się, że nowy model zajmie przynajmniej 8% rynku subkompaktowych SUV-ów. Samochód będzie powstawał w fabryce TMMF w Valenciennes we Francji.

