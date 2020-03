Toyoty GR Supra. Coupe z nowym silnikiem 2.0 już w sprzedaży. Ile kosztuje?

Toyota GR Supra to pierwszy globalny model opracowany przez zespół Toyota Gazoo Racing, który reprezentuje markę w międzynarodowym motorsporcie. Samochód zadebiutował podczas North American International Auto Show 2019 w Detroit, a w połowie ubiegłego roku pierwsze egzemplarze trafiły do klientów. GR Supra to 2-osobowe coupe. Początkowo auto było dostępne z 3-litrowym, turbodoładowanym silnikiem o mocy 340 KM. Teraz do sprzedaży trafia model z 2-litrowym silnikiem w cenie od 209 900 zł.

Toyota GR Supr. Bogate wyposażenie w standardzie

Dynamiczną stylistykę GR Supry podkreślają światła przednie i tylne LED, przetłoczenia karoserii oraz 18-calowe aluminiowe obręcze kół. We wnętrzu znajdują się cyfrowe zegary, sportowe fotele z Alcantary ze skórzanymi wstawkami z podgrzewaniem i regulacją odcinka lędźwiowego oraz 8,8-calowy kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z Bluetooth, funkcją rozpoznawania głosu, nawigacją i systemem Toyota Supra Connect. Na ekranie dotykowym wyświetlany jest obraz kamery cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. Standardem jest również dwustrefowa klimatyzacja, wspomaganie kierownicy o zmiennym przełożeniu, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, tempomat oraz pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. W jego skład wchodzi układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) i adaptacyjne automatyczne światła drogowe (AHB).

GR Supra Fuji Speedway. Limitowana edycja

Toyota GR Supra w limitowanej edycji Fuji Speedway otrzymuje pakiet stylistyczny i systemy wspomagające sportową jazdę. Auto w kolorach Toyota Gazoo Racing łączy biały metalizowany lakier z czarnymi, matowymi, kutymi felgami o średnicy 19 cali i lakierowanymi na czerwono lusterkami. We wnętrzu deska rozdzielcza zawiera wstawki z włókna węglowego, zaś fotele są pokryte obiciami z czarno-czerwonej Alcantary. Standardowe pedały zostały zastąpione aluminiowymi. Coupe w tej wersji otrzymuje także sportowy aktywny mechanizm różnicowy, adaptacyjne zawieszenie i sportowe hamulce.

Nazwa limitowanej edycji podkreśla, jak ważną rolę w opracowaniu modelu odegrał legendarny japoński tor wyścigowy Fuji Speedway. Toyota chętnie testuje na nim swoje modele ze względu na wysoki stopień trudności oraz rolę, jaką odegrał ten obiekt w historii japońskiego i międzynarodowego motorsportu. W pobliżu toru, również u podnóży góry Fuji, znajduje się Higashi-Fuji Technical Center, ośrodek badawczo-rozwojowy Toyoty.

Toyoty GR Supra. Nowy silnik 2.0

Nowa, 2-litrowa jednostka napędowa ma cztery cylindry w układzie rzędowym, jest wyposażona w turbosprężarkę typu twin-scroll i połączona z ośmiobiegową automatyczną skrzynią ZF. Ten zestaw zapewnia osiągi prawdziwie sportowego samochodu i niesamowite wrażenia z jazdy. Moc maksymalna to 258 KM (190 kW), a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. Pozwala to na osiągnięcie 100 km/h w 5,2 sekundy i uzyskanie maksymalnej prędkości 250 km/h. Emisje CO2 wynoszą od 168–172 g/km (norma WLTP).

