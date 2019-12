Turecki samochód elektryczny. Teraz prototyp, na rynku za dwa lata

Elektryfikacja motoryzacji nie jest już bliżej nieokreśloną przyszłością. To teraźniejszość! Tesla, Nissan, hybrydowa Toyota Prius i inni zaangażowani w elektro-rewolucję producenci prawdopodobnie na zawsze zmienili oblicze rynku samochodowego. Do gry wchodzą najwięksi gracze. Główny konkurent Toyoty, rywalizujący o pierwsze miejsce światowej sprzedaży Volkswagen, 4 listopada oficjalnie rozpoczął seryjną produkcję modelu ID.3. Na inauguracji pojawiła się Angela Merkel, co pokazuje jak poważnie rząd Niemiec traktuje elektryfikację motoryzacji. Sam producent określa ID.3 jako pioniera nowego rozdziału w historii marki, zaraz po Garbusie i Golfie.