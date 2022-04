Ubezpieczenie pojadu. Te kwoty mogą zszokować posiadaczy aut

Start-up ubezpieczeniowy Beesafe postanowił zapytać Polaków o to, ile płacą za ubezpieczenia komunikacyjne, a także w jakich kwotach szukają polis. Znaczna większość, bo aż 84,7% uczestników przeprowadzonego badania, chciałaby znaleźć składkę w wysokości do 1000 zł. Tylko niecałe 15% jest zainteresowanych ofertami powyżej tej kwoty. Najwięcej osób uczestniczących w badaniu zadeklarowało, iż poszukuje ofert ubezpieczenia auta w kwocie od 400 do 499 zł (19,34%) lub w przedziale 500-599 zł (19,27%).



– Najwyższą wskazaną w ramach naszego badania kwotą, jaką jeden z uczestników byłby gotów zapłacić za ubezpieczenie samochodu, było 5500 zł. Najniższa stawka, jaka padła ze strony badanych, to natomiast 178 zł. Sprawdziliśmy też, jak deklarowane kwoty rozkładają się na poszczególne regiony Polski – mówi Rafał Mosionek z Beesafe.



I tak warszawiacy deklarują, że obecnie płacą za polisę od 161 do 6000 zł, najbardziej interesują ich natomiast oferty w przedziale od 400 do 499 zł (wskazało go 20,5% z nich) i 500-599 (19,7%). To właśnie w województwie mazowieckim według danych CEPIK[2] w lutym 2022 r. zarejestrowano zdecydowanie najwięcej w skali kraju pojazdów – było ich ponad 25 tys. Zgodnie z analizami GUS to też region Polski, w którym dochody mieszkańców są najwyższe, bo przeciętnie wynoszą rocznie na jedną osobę w gospodarstwach domowych[3] 35 006 zł netto, biorąc pod uwagę sam region stołeczny (a w uśrednieniu wraz z całym regionem mazowieckim na drugim miejscu – z kwotą 27 838 zł netto na osobę).



Na drugim miejscu pod kątem liczby nowo zarejestrowanych pojazdów w lutym br. plasuje się z wynikiem 16 281 samochodów województwo wielkopolskie. Co ciekawe, ten region pod względem rocznych dochodów na osobę (22 126 zł netto / os.) jest dopiero na 12. Miejscu według zestawienia GUS „Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2020”. Pomimo tego spora część poznaniaków jest w stanie zapłacić za ubezpieczenie auta więcej niż mieszkańcy stolicy. Respondentów badania Beesafe z Poznania najbardziej interesują oferty w przedziale od 700 do 799 zł (wskazało go 27,9% z nich), a deklarują, że obecnie płacą za polisę od 160 do 3500 zł.

Analizując liczbę zarejestrowanych w lutym pojazdów, na trzecim miejscu z wynikiem 12 590 aut znajduje się województwo śląskie. To też trzeci pod kątem wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym region w Polsce – wynoszą one rocznie średnio 27 071 zł netto. Największy odsetek mieszkańców Katowic (22,4%) szuka jednak ubezpieczenia swojego samochodu w kwocie zdecydowanie niższej niż poznaniacy, bo w przedziale 300-399 zł. Respondenci ze stolicy Śląska deklarują natomiast, że obecnie płacą za polisę od 160 do 6006 zł.



Najmniej pojazdów, bo 2 694, czyli niemal 10 razy mniej niż na Mazowszu, zarejestrowano w lutym w województwie opolskim. Pod kątem rocznych dochodów na osobę, które wynoszą tu 24 602 zł netto, ten region plasuje się na szóstym miejscu. Pomimo tego, uśredniając, mieszkańcy Opola są gotowi zapłacić za polisę dla swojego auta więcej niż np. respondenci z Katowic Deklarują, że najbardziej interesują ich oferty w przedziale od 400 do 499 zł (wskazało go 55,6% reprezentantów stolicy Opolszczyzny), a obecnie płacą za ubezpieczenie auta od 472 do 6200 zł.

Źródło danych: badanie przeprowadzone na anonimowych internautach przy użyciu Google Optimize (1957 respondentów odpowiedziało na pytanie o obecną wysokość ubezpieczenia, a 1334 respondentów wskazało cenę, w jakiej szukają polisy), którzy w okresie 1-28.02.2022 odwiedzili stronę www.beesafe.pl.

