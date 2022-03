Ubezpieczenie samochodu. W jaki dzień tygodnia jest najwięcej wypadków?

Ośrodek Informacji UFG, którego zadaniem jest zbieranie oraz udostępnianie uprawnionym podmiotom danych dotyczących zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a także informacji o zdarzeniach drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń oraz o wypłaconych odszkodowaniach, podsumował IV kwartał 2021 roku, a także cały 2021 rok.

Na koniec 2021 roku w bazie prowadzonej przez UFG znalazło się blisko 27 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC, o ponad 920 tys. więcej niż rok wcześniej.

– UFG korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych i analizuje duże wolumeny danych, aby wskazać posiadaczom pojazdów, że w odniesieniu do nich zachodzi brak ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej. Tak naprawdę nie opłata za brak spełnienia obowiązku ciągłości OC komunikacyjnego jest największym ryzykiem dla posiadacza danego pojazdu. Tym ryzykiem jest wzięcie na siebie osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone pojazdem bez ważnego ubezpieczenia. Szkody, których rozmiar może sięgać kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. Zdarza się niestety również osobista odpowiedzialność sprawcy przekraczająca kwotę miliona złotych – wskazuje Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Funduszu. – Należy pamiętać, że zgodnie z prawem posiadacz każdego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce i wprowadzonego do ruchu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC – dodaje prezes.

Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Ta sama ustawa przewiduje również dodatkowe opłaty, które będzie musiał ponieść posiadacz pojazdu, jeśli nastąpi przerwa w jego ubezpieczeniu. Z poważnymi konsekwencjami należy się również liczyć w razie spowodowania wypadku pojazdem w przypadku braku polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaci w tej sytuacji świadczenia i odszkodowania z tytułu szkody, wystąpi do sprawcy z roszczeniem zwrotnym (tzw. regresem). Jego średnia wartość wynosiła w 2021 roku ok. 17 600 zł, podczas gdy średnia cena ubezpieczenia komunikacyjnego OC nie przekraczała 500 zł. Rekordowa kwota regresu sięga 1,4 mln zł.

Co czwarty właściciel auta wykupił AC

Warto pamiętać o tym, że z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego pokrywa się odszkodowania z tytułu szkody poniesionej tylko przez osoby poszkodowane. Sprawca wypadku musi pokryć koszty naprawy swojego samochodu z własnej kieszeni. Wartość swojego pojazdu właściciel może ochronić, nabywając ubezpieczenie autocasco. Na koniec ubiegłego roku ubezpieczeniem AC objętych było 6,69 mln aut (wzrost o ok. 420 tys. rok do roku), tj. 24,8% posiadających aktywne OC (rok wcześniej odsetek ten wyniósł 24,1%).

Zwiększa się liczba ubezpieczonych pojazdów i jednocześnie rosną kwoty wypłaconych odszkodowań - zarówno z ubezpieczeń OC, jak i AC. Zakłady ubezpieczeń zgłaszają do Ośrodka Informacji UFG wartość wypłacanych poszkodowanym odszkodowań i świadczeń. W 2021 łączna wartość wypłat z ubezpieczenia OC komunikacyjnego zaraportowanych do OI UFG przekroczyła 7,7 mld zł (w tym 1,3 mld zł za szkody osobowe oraz 6,4 mld zł za szkody nieosobowe) i była o 4,6% wyższa niż w 2020 roku, zaś z tytułu AC – ponad 5,6 mld zł (o 6% więcej niż rok wcześniej). W obydwu przypadkach są to wartości rekordowe.

Na uwagę zasługuje fakt, że na polskich drogach dochodziło w ciągu ostatnich dwóch lat do mniejszej ilości wypadków niż przed pandemią. Wyraźnie spada liczba poważnych wypadków ze szkodami na osobach, jednak wciąż wysoka pozostaje liczba kolizji, których skutkami są coraz bardziej kosztowne naprawy samochodów. Z tego powodu spadek liczby szkód nie przełożył się na mniejszą wartość wypłacanych odszkodowań, które w roku 2021 osiągnęły historycznie rekordową wartość.

W jaki dzień tygodnia jest najwięcej wypadków?



Z danych gromadzonych przez Ośrodek Informacji UFG można się także dowiedzieć, kiedy najczęściej dochodzi do wypadków drogowych i kolizji. Kierujący pojazdami wzmożoną czujność powinni zachować szczególnie w piątki – w ubiegłym roku właśnie w tym dniu tygodnia doszło w sumie do ok. 170 tys. zdarzeń skutkujących zgłoszeniem szkód wystawcom polic OC i ok. 136 tys. szkód likwidowanych z polis AC. Do licznych zdarzeń drogowych dochodziło również w poniedziałki, znacznie bezpieczniejsze były natomiast weekendy, w szczególności niedziele. Najgorszymi miesiącami pod względem liczby szkód były w ubiegłym roku czerwiec i październik.

Warto wiedzieć, że z gromadzonych przez Ośrodek Informacji UFG danych korzystają zakłady ubezpieczeń, które mogą w ten sposób zweryfikować informacje ubezpieczeniowe, w tym historię szkód z udziałem osoby planującej wykupić ubezpieczenie, co jest pomocne we właściwym skalkulowaniu ceny polisy. Dlatego spowodowanie szkody zwykle znacząco wpływa na wysokość składki. W ciągu roku UFG obsługuje ponad miliard zapytań ubezpieczycieli, udzielając na nie odpowiedzi w trybie zdalnego dostępu.

