UOKiK. Zbadano płyny do chłodnic i spryskiwaczy. Jakie wyniki?

Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadały 36 próbek: 25 zimowych płynów do spryskiwaczy szyb i 11 płynów do chłodnic. W obu przypadkach eksperci sprawdzali, jaka jest temperatura zamarzania i porównywali ją z deklaracją producenta.

Rozbieżności na niekorzyść konsumentów wystąpiły jedynie w dwóch przypadkach. Płyn do chłodnic Stapar G11 zamiast w deklarowanych -35 st. C zamarzał już przy -19,3 st. C, a zimowy płyn do spryskiwaczy AC Cosmetics zamiast w -20 st. C – w -19,1 st. C.

Płyny do spryskiwaczy szyb zostały zbadane w laboratorium także pod kątem stężenia metanolu. Zgodnie z obecnymi przepisami musi być ono mniejsze niż 0,6 proc. Przed 9 maja 2019 r. w Polsce dopuszczalne było maksymalnie 3 proc. metanolu w płynach do spryskiwaczy, ale po przypadkach śmiertelnego zatrucia tym alkoholem Komisja Europejska na wniosek Polski wprowadziła większe ograniczenia. Chodzi o to, aby zapobiec tragediom spowodowanym wypiciem płynu np. przez dzieci lub osoby uzależnione.

Spośród badanych produktów tylko jeden miał przekroczone dopuszczalne stężenie metanolu. W zimowym płynie do spryskiwaczy Axenol było go 1,76 proc.

Wyniki badań laboratoryjnych trafiły do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Po zapoznaniu się z nimi inspektorzy podejmą odpowiednie działania wobec produktów zakwestionowanych podczas badań. Informacja o nieprawidłowych wynikach zostanie przekazana też do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.



Zestawienie płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i koncentratów zbadanych pod kątem stężenia metanolu.

Zimowy płyn do spryskiwaczy, -20°C, leśny, ORLEN, zaw. 2L, EAN 590100178879. Wynik zgodny

Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy -60oC "Psik Psik + gliceryna", 1L, kod EAN 5900304009790. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy zimowy MAXIS PARTS MX06 - Z005, kod 2506450190028. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy TRAKER, - 22°C, poj. 5l, 590759648161. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych GORDON, -20° C, zimowy, zapachowy, a' 5L, kod EAN 5905416000376. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy, K2 CLAREN, -22° C, 5l. Wynik zgodny

Zimowy Płyn do spryskiwaczy -20° C, ARCTIC, 5l, kod kreskowy 5906719101166. Wynik zgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy, -25°C, 4MAX ECOLINE, poj. 4l, 1201-00-0025A, kod EAN 5900427028449. Wynik zgodny

Płyn zimowy do spryskiwaczy 20°C, MAXGEAR, 5 l, Nr MaXGear: 36-0052, kod EAN: 5907558560640. Wynik zgodny

Moje Auto, -20°C, Zimowy płyn do spryskiwaczy, 5 l, kod EAN: 5905694001904. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy Speed Car zimowy, -22°C. Wynik zgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy, -20°C, AXENOL, 5901828113994. Wynik niezgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy i reflektorów, ALASKA, -22°C, 5 l, kod EAN 5902768683035. Wynik zgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy, AC cosmetics, 4 l. Wynik zgodny

POLARIS car, płyn do spryskiwaczy, zimowy, -15°C, 4 L. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy W5, zimowy, -20°C, 5 litrów. Wynik zgodny

Lotos Dynamic Płyn do Spryskiwaczy zimowy -25°C, poj. 2l, EAN 5905807004877. Wynik zgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy 1000 ml koncentrat SONAX XTREME 178222. Art. No 02323000-490. Wynik zgodny

TURTLE WAX Zimowy płyn do spryskiwaczy nanosilver, -20°C, poj. 4l. 5905694007814. Wynik zgodny

Gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy Vision Winter Hiver -20°C, MOTUL 5l, EAN 3374650270395. Wynik zgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy zapachowy Qarmax, -16°C, 4l. Wynik zgodny

AC Cosmetics Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C, 4 litry, EAN 5907632705936. Wynik niezgodny

Zimowy płyn do spryskiwaczy 4MAX, 4l, -25°C. Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych "GORDON". Wynik zgodny

Płyn do spryskiwaczy zimowy -22°C, Auchan, 4l. Wynik zgodny

Zestawienie płynów do chłodnic samochodowych i koncentratów zbadanych pod kątem temperatury krystalizacji.

Płyn do chłodnic PHENIX 51, -35°C. Wynik zgodny

Płyn do chłodnic samochodowych MAXGEAR nr 38-0074 -35°C, 1l EAN 5901619531921. Wynik zgodny

Płyn do chłodnic samochodowych BORYGO NOWY. Wynik zgodny

GLIXOL Long Life -37°, poj 1l, Profesjonalny płyn do chłodnic samochodowych. Wynik zgodny

ECAUTO płyn do chłodnic samochodowych 1l, -35°C. Wynik zgodny

Płyn do chłodnic samochodowych Hart Spare Parts -35°C, 1 litr, EAN 590129486546. Wynik zgodny

MA Profesional Radiator Coolant Płyn do chłodnic -35°, 5 litrów, EAN 5905694012252. Wynik zgodny

ANTYFROST + płyn do chłodnic koncentrat. Wynik zgodny

Koncentrat płyn do chłodnic G12 czerwony, 1l, Hart, Kod EAN 5901219404953. Wynik zgodny

Płyn do chłodnic GLICAR G12, -35°C, 1l. Wynik zgodny

STAPAR płyn do chłodnic samochodowych G11, -35°C, poj. 5l, kod EAN 5903111621308. Wynik niezgodny

Dane: UOKiK

