Usterki auta. Upały niosą za sobą awarie nie tylko akumulatora (video)

- Może dojść do takiej sytuacji, gdy np. zostawimy samochód na lotnisku. Wrócimy i nie będziemy w stanie go odpalić, właśnie dlatego, że rozładowaniu ulegnie akumulator - mówi Grzegorz Carzasty z Power Factory. Wynika to z samej konstrukcji akumulatora - wysokie temperatury wspomagają parowanie płynu, który znajduje się w akumulatorze.

Układ elektryczny podczas upałów jest wyjątkowo obciążony, a problemy może stwarzać nie tylko akumulator. Posłuszeństwa może odmówić m.in. klimatyzacja. - Bardzo często podczas upałów w nowych pojazdach zdarzają się usterki zaworów sterujących, kompresorów - wyjaśnia Adam Leonhard z serwisu klimatyzacji.

Nie należy zapominać o kontroli ilości płynu chłodzącego, aby nie doprowadzić do przegrzania silnika. Podczas upałów auta nie lubią także jazdy na zbyt dużej rezerwie. Uszkodzeniu może ulec pompa paliwa. Do tego zbyt gorące gazy mogą zaszkodzić turbosprężarce.

Problemy nie muszą być jednak tylko mechaniczne. Plastik też nie lubi upału i może doprowadzić m.in. do wygięcia elementów deski rozdzielczej.