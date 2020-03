Utrata wartości. Jakie modele aut z segmentu E i S tracą najwięcej?

Stworzenie tego segmentu, a równocześnie prawdziwy przełom w rodzimej firmie, nastąpił w roku 1968, gdy głównemu dyrektorowi zakładu Volkswagenwerk Wolfsburg Heinrichowi Nordhoff zaproponowano projekt Audi 100. Model był o tyle przełomowy, że zapewniał komfort luksusowej limuzyny w samochodzie nieco mniejszym i tańszym. W czasach gdy w Niemczech rodziła się na nowo klasa średnia, propozycja samochodu o luksusie i komforcie jazdy znacznie przekraczającym wersje popularne, ale jednocześnie znacznie tańszym niż limuzyny klasy S, wydał się Heinrichowi Nordhoff idealny dla rodzącej się klasy średniej. Tym bardziej, że pojazd miał napęd na przednie koła, co gwarantowało większy bagażnik i wygodniejsze miejsce z tyłu (bardziej płaska podłoga). Szybko więc zaakceptował produkcję i… rozpoczęła się era sukcesu Audi i narodziny segmentu E.

W przeciwieństwie do wersji klasy S, modele segmentu E były kupowane nie przez przedstawicieli rządów, banków i korporacji, ale przez osoby prywatne na tyle majętne, aby się wyróżniać, a jednocześnie zdające sobie sprawę o kosztach związanych z eksploatacją tych modeli.



Ewolucja tego segmentu zaowocowała stworzeniem modeli o silnikach mających ponad 500 KM i napęd na cztery koła. Jeżeli chodzi o paletę silnikową to są w tym segmencie oferowane zarówno słabe hybrydy (Lexus ES rozwija prędkość poniżej 190 km/h), mocne wersje benzynowe (600 KM), ale także diesle. Jak tłumaczył mi szef Audi, „Klienci kupujący te samochody często jeżdżą na długich trasach, gdzie ta jednostka jest najbardziej doceniana”.



Nabywca używanej wersji z segmentu E musi się jednak liczyć, że koszt części eksploatacyjnych, napraw i ubezpieczeń to także poziom z górnej półki.

Segment S

To bez wątpienia najwspanialszy segment samochodów. Jest on naszpikowany nowymi rozwiązaniami technicznymi (to efekt ceny, gdyż wprowadzenie nowości kosztujące przykładowo 30 tys. zł do samochodu oferowanego za 500 000 zł, jest mniej odczuwalne niż do samochodu kosztującego 100 000 zł), a także rozwiązaniami komfortowymi, których rozmiar jest ograniczony jedynie ceną. Przykładowo w Polsce oferowany jest Lexus LS 500 Omotenashi w którym dwa tylne fotele (są jedynie dwa odgrodzone podłokietnikiem) mają masaż z siedmioma funkcjami, a fotele można rozłożyć (przesunięcie oparcia i siedziska) tworząc swoistą leżankę. Cena tej wersji to 690 000 zł.

Samochody segmentu S są kupowane głównie przez korporacje i prezesów banków. Dla „prywatnego klienta” którego stać na ten luksus, są w rej klasie oferowane prawdziwe rodzynki jak mający 612 KM Mercedes S63 AMG za 798 000 zł, czy Mercedes 650 Maybach Pullman za... 3 464 500 zł.



Nabywca używanej wersji z segmentu S musi się jednak liczyć, że koszt części eksploatacyjnych, napraw i ubezpieczeń to także poziom z górnej półki.



Wg statystyk analiz wykonywanych przez ACEA nadzorującą rynek motoryzacyjny w UE, sprzedaż tych wersji jest w UE liczona jako połączenie z modelami klasy S i jest bardzo stała na poziomie ok 3%. Oto najpopularniejsze modele:

Mercedes-Benz klasy S − samochód osobowy klasy luksusowej produkowany przez niemiecki koncern Mercedes-Benz od 1972 roku. Mercedes-Benz klasy S V generacji został zaprezentowany po raz pierwszy w 2005 roku. W porównaniu do poprzednika całkowicie została zmieniona stylistyka. Wzorce zaczerpnięto od większego i luksusowego Maybacha. Jedynym rodzajem nadwozia tak jak we wcześniejszych seriach klasy S jest limuzyna w wersji podstawowej i wersji Long (limuzyna długa), w której zwiększono ilość miejsca w tylnej części kabiny osobowej, przez co samochód jest dłuższy. W kwietniu 2009 zaprezentowano odmłodzony model W221.

Mercedes-Benz klasy S VI został zaprezentowany po raz pierwszy w lipcu 2013. Stylistyka nadwozia nawiązuje do ówczesnych wcieleń modeli CLA i CLS. Cała karoseria wykonana została z aluminium. W porównaniu z poprzednikiem wzrosły nieznacznie wymiary nadwozia, zachowano przy tym taki sam rozstaw osi. Masa własna wzrosła o kilkadziesiąt kg. Do oświetlenia wykorzystano wyłącznie diody typu LED (pierwszy na swiecie). Napęd przenoszony jest na oś tylną poprzez 7-biegową automatyczną skrzynię biegów G-Tronic. Pojazd oferowany jest w wersji ze standardowym oraz przedłużonym rozstawem osi.

BMW serii 7 – samochód osobowy klasy luksusowej produkowany przez niemiecki koncern BMW od 1977 roku. BMW serii 7 V trafiło na rynek w połowie 2008. Samochód pod względem stylu i techniki kontynuował linię poprzednika, ale wprowadzono w nim kilka zmian, mających na celu podkreślić luksus i komfort jazdy – jednym z najczęściej omawianych był system skręcanych tylnych kół (w zależności od prędkości, koła skręcały w przeciwnym, bądź tym samym kierunku, co przednie), który miał za zadanie ułatwiać manewrowanie samochodem w mieście i na trasie. Od 2015 roku produkowana jest szósta generacja modelu. W porównaniu z poprzednikiem zredukowano masę pojazdu o 130kg, między innymi dzięki materiałom zastosowanych po raz pierwszy w autach i3 i i8 – elementom z karbonu (CFRP – carbon-fibre-reinforced plastic).

Audi A8 – samochód osobowy klasy luksusowej produkowany od 1994 roku przez niemiecką markę Audi. A8 trzeciej generacji został zaprezentowany jesienią 2009, a trafił do produkcji zimą 2009. A8 D4 oparte zostało na płycie podłogowej MBL opracowanej przez koncern Volkswagen Group, wykorzystana została także technologia Audi Space Frame znana z poprzednich generacji A8. Dzięki temu pojazd jest najlżejszym modelem z napędem AWD w swoim segmencie, najlepiej wypada także zużycie paliwa. Od 2017 roku produkowana jest czwarta generacja modelu. Czwarta generacja Audi A8 jest nieco większa i lżejsza od poprzednika oraz wyróżnia się designem typowym dla nowych modeli Audi z dużą, sześciokątną osłoną chłodnicy.

Lexus LS – luksusowy samochód osobowy produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor Corporation pod marką Lexus od 1989 roku. Lexus LS IV został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Detroit w 2006 roku. Pod koniec 2006 roku zaprezentowano hybrydową wersją pojazdu. Lexus LS piątej generacji zaprezentowano w styczniu 2017 roku na wystawie motoryzacyjnej North American International Auto Show w Detroit. Samochód jest drugim modelem (po sportowym coupé Lexus LC), zbudowanym w oparciu o nową platformę GA-L (Global Architecture for Luxury vehicles).

Jaguar XJ – samochód osobowy klasy samochodów luksusowych produkowany przez brytyjską markę Jaguar w latach 1968 – 2019. Jaguar XJ VIII, zaprezentowany po raz pierwszy w 2009 roku,całkowicie zrywa ze stylem wcześniejszych XJ, chociaż mechanicznie samochód jest rozwinięciem poprzedniej wersji. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. 12,3 calowy ekran wirtualnych wskaźników, 8-calowy ekran dotykowy z systemem Dual-View, skórzaną tapicerkę, system nawigacji satelitarnej HDD, klimatyzację dwustrefową, system audio Jaguar Premium Sound z dźwiękiem surround o mocy 1200 W firmy Bowers&Wilkins z CD/DVD.

