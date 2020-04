Utrata wartości. Jakie modele aut z segmentu MPV i SUV/crossover tracą najwięcej?

Segment MPV

Pod pojęciem MPV (Multi-Purpose Vehicle) należy rozumieć wszelkie wersje VAN, MiniVan i CityVan. Rozpowszechniona w USA forma nadwozia, gdzie siedzący mają wyżej umieszczone siedziska, siedzą wyżej i mają podudzia bardziej pionowo do podłogi (czyli potrzebują mniej miejsca na swobodną przestrzeń dla nóg), wprowadził do Europy Renault Espace w 1984 roku. Przez dziesięć lat był to jedyny model tego segmentu. Wiosną 1994 na drogi wyjechały jednak (produkowane w ramach układu Sevel) Fiat Ullyse, Lancia Zeta, Citroen Evasion i Peugeot 806, a za kilkanaście miesięcy do wersji VAN dołączyły VW Sharan i Ford Galaxy.

Atutem tych wersji było nie tylko uniwersalne zagospodarowanie przestrzeni pasażerskiej, ale także ergonomia, którą podkreślali lekarze ortopedzi. Te samochody miały bowiem nie tylko idealną pozycję siedzącą, zapewniającą mniejsze zmęczenie, ale także idealne umieszczenie foteli zapewniających komfortowe zajmowanie miejsca.



W roku 1996 Renault zaprezentowało kolejną nowość w tym segmencie i na drogi wyjechał Megane Scenic, czyli minivan o charakterze wersji MPV, ale powierzchni parkingowej jak w samochodzie kompakt.

Równocześnie powstawały też cityvany jak: Opel Meriva, Fiat Idea, Lancia Musa, czy Renault Modus, które były jakby pomniejszeniem tych koncepcji na samochody segmentu B.







Wraz z rozwojem motoryzacji i wprowadzeniem wersji SUV widzimy, że udział wersji MPV na rynku europejskim spada. Aktualnie modele tej klasy to sprzedaż ok. 10% wszystkich samochodów.

Musimy jednak pamiętać, że coraz więcej firm rezygnuje z tych modeli na rzecz wersji crossover (typowy przykład tozastąpienie oferty Opla Meriva, Oplem Crossland). Modele te już w 2009 roku zajmowały ok. 12% rynku.

Oto najpopularniejsze modele w tym segmencie:

⦁ Volkswagen Touran − samochód osobowy typu minivan produkowany przez niemiecką markę Volkswagen od 2003 roku. Samochód został zbudowany na bazie płyty podłogowej PQ35, która wykorzystana została do budowy m.in. Volkswagena Golfa V oraz Caddy, Audi A3, Seata Altea oraz León, a także Škody Octavii oraz Yeti. Auto zaprezentowane zostało w celu wypełnienia luki pomiędzy Golfem Plus a Sharanem.



Volkswagen Touran II - po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2015 - został zbudowany na bazie modułowej płyty podłogowej MQB współdzielonej m.in. z Volkswagenem Golfem VII, Golfem Sportsvan, Audi A3, Seatem León oraz Škodą Octavia. W stosunku do poprzedniej generacji pojazdu, auto opracowane zostało od podstaw. Zwiększono m.in. rozstaw osi oraz zastosowano nowy system składania foteli Fold-Flat zarówno dla wersji pięcio- jak i siedmioosobowej.

⦁ Renault Scénic – samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez francuską markę Renault od 1996 roku.

W 2009 roku zaprezentowany został Renault Scénic III. Nie jest on zupełnie nowym modelem, lecz głęboko zmodernizowanym Renault Scénic II. Wersja Grand od pięcioosobowej wersji różni się bardziej stonowaną stylistyką.

Od 2016 roku produkowana jest czwarta generacja pojazdu, który został zbudowany na płycie podłogowej CMF-C aliansu Renault-Nissan. Czwarta generacja Scenica przyjęła koncepcję nawiązującą do crossovera, samochód pozostaje jednak kompaktowym minivanem. Awangardową cechą auta jest bazowy rozmiar felg, który wynosi 20 cali.

⦁ Renault Espace – samochód osobowy typu van klasy średniej, a następnie crossover klasy wyższej produkowany przez francuską markę Renault od 1984 roku.

Renault Espace IV został zaprezentowany po raz pierwszy w 2002 roku. Espace IV jest zbudowany na płycie podłogowej modelu Laguna II oraz Vel Satis. Auto było trzykrotnie modernizowane: w 2006 roku (Phase II), w 2010 roku (Phase III) oraz w 2012 roku (Phase IV).

Od 2014 roku produkowana jest piąta generacja modelu. Espace V, w przeciwieństwie do poprzednich generacji modelu, przyjęło zupełnie nową formę – jest crossoverem klasy wyższej. Nadwozie zachowało jednak cechy charakterystyczne dla dużego vana.

⦁ Volkswagen Sharan – samochód osobowy typu van klasy średniej produkowany przez niemiecką markę Volkswagen od 1995 roku. Od 2010 r. produkowana jest druga generacja pojazdu. Samochód został zaprojektowany przez Waltera de Silvę, a stylistycznie nawiązuje do modeli Polo V oraz Golf VI.

W 2015 roku auto przeszło delikatną modernizację. Z zewnątrz pojazdu jedyną zmianą w stosunku do modeli z poprzednich lat produkcji są nowe lampy tylne wykonane w technologii LED, a także paleta lakierów nadwozia. We wnętrzu zmodyfikowana została kolumna kierownicza oraz wprowadzono nowy system infotainment.

⦁ Ford Galaxy – osobowy van klasy średniej produkowany przez amerykańską markę Ford od 1995 roku.

Ford Galaxy II został zaprezentowany po raz pierwszy w 2006 roku. Pojazd powstał tym razem jako całkowicie samodzielna konstrukcja Forda (poprzedni model powstał jako bliźniak VW Sharan). Jest to całkiem inna konstrukcja, różniąca się nie tylko wyglądem zewnętrznym od poprzednika, ale także wnętrzem i jednostkami napędowymi.



Ford Galaxy III został zaprezentowany w 2015 roku. Galaxy III otrzymał m.in. całkowicie nową przednią i tylną część nadwozia, nowe wnętrze, poprawiono poziom wyposażenia (wyposażono go m.in w nowy system infotainment), oraz dodano układy poprawiające bezpieczeństwo jazdy. Natomiast płyta podłogowa i stylizacja bocznej części auta (w tym linia okien), pozostały praktycznie bez zmian. Rewolucji nie ma również w zakresie jednostek napędowych – przeszły one modernizację, ale są to generalnie te same jednostki, które stosowano w Galaxy I.

⦁ Ford S-Max – samochód osobowy typu van klasy średniej produkowany przez amerykańską markę Ford od 2006 roku.

Ford S-Max I został po raz pierwszy zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 2006 roku. Auto zostało zbudowane na bazie czwartej generacji Forda Mondeo. Wnętrze jest bliźniaczo podobne do wnętrza, które można spotkać w czwartej generacji Mondeo (różnicą są wloty powietrza, których w S-Maksie są 3, a w Mondeo 2 i inny tunel środkowy).

W styczniu 2010 zaprezentowano wersję po face liftingu. Wraz z liftingiem wprowadzono takie systemy jak: radarowy system kontroli martwego pola w lusterkach (BLIS) oraz system kontroli pasa ruchu (LDW).

Ford S-Max II został zaprezentowany w październiku 2014. Druga generacja pojazdu łączy cechy odświeżonych modeli Focus III i Fiesta VII. Charakterystycznym elementem pojazdu jest masywny grill oraz reflektory przednie. Samochód dzieli płytę podłogową z 5. generacją Mondeo.

⦁ Opel Zafira – samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez niemiecką markę Opel w trzech generacjach w latach 1999 – 2019.

Opel Zafira C został po raz pierwszy zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2011 roku. Samochód oferowany był z dodatkowym przydomkiem "Tourer", który miał odróżniać model od produkowanej przez dwa lata równolegle poprzedniej Zafiry, która z kolei przez ten czas nosiła dodatkowy człon w nazwie "Family". Od czasu modernizacji w 2016 roku Zafira trzeciej generacji oferowana jest pod tradycyjną nazwą.

⦁ Citroën C4 Picasso − samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez francuski koncern PSA Peugeot Citroën od 2006 roku. Od 2013 roku produkowana jest druga generacja modelu, która w 2018 roku zmieniła nazwę na Citroën C4 SpaceTourer, a od 2019 roku oferowana jest już tylko w przedłużonej wersji Grand.

⦁ Peugeot 5008 - samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej, a następnie SUV klasy średniej produkowany przez francuską markę Peugeot od 2009 roku.

Peugeot 5008 I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2009 roku, jako kompaktowy minivan będący blisko spokrewnionym wizualnie z kompaktowym crossoverem 3008. Samochód dostępny był w wariantach pięcio- oraz siedmioosobowym.

Konstrukcyjnie oprócz powiązań z 3008 kompaktowy minivan powiązany jest także z Citroënem Grand C4 Picasso. W 2013 roku samochód przeszedł facelifting upodabniający wygląd auta do reszty gamy - pojawił się nowy grill, logo umieszczone na masce oraz inny kształt reflektorów.

Peugeot 5008 II został zaprezentowany po raz pierwszy w 2017 roku. Francuski producent widząc zmiany w popularności poszczególnych segmentów porzucił ideę kontynuowania produkcji kompaktowego minivana, jakim była pierwsza generacja, na rzecz rozbudowania swojej gamy crossoverów.

Utrata wartości pojazdu na przestrzeni lat

(w nawiasach podano procentową wartość w stosunku do wartości pojazdu nowego).

Model Cena nowego [zł] ROK 2017 – TRZY LATA – cena [zł] ROK 2015 - PIĘĆ LAT - cena [zł] ROK 2012 – 8 LAT – cena [zł] RENAULT Scenic 111000 44600 (40%) 36900 (33%) 21500 (19%) OPEL Zafira b.d. 53800 39900 31200 VW Touran 116800 77200 (66%) 49900 (43%) 34400 (29%) RENAULT Espace 180000 75900 (42%) 52000 (29%) 25000 (14%) VW Sharan 181000 84000 (46%) 60000 (33%) 43000 (24%) FORD Galaxy 163000 79900 (49%) 50100 (31%) 35000 (21%) FORD S Max 147000 75000 (51%) 48000 (33%) 36000 (24%) CITROEN picasso 92200 47900 (52%) 41200 (45%) 23800 (26%) PEUGEOT 508 132900 49800 (37%) 43800 (33%) 26900 (20%)

Segment SUV i crossover

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw, nabywcy zapragnęli posiadać samochody uniwersalne, które można byłoby wykorzystać zarówno podczas codziennej eksploatacji w mieście, ale także wyjechać nimi po pracy w góry, czy w miejsca będące „odskocznią od cywilizacji”. Spełnić to miały modele SUV (Sport Utility Vehicle), których zadaniem było „połączyć walory klasycznej terenówki z elegancją i wygodą modeli osobowych”.

Szybko jednak okazało się, że dla większości użytkowników jazda w ciężkim terenie nie jest najważniejszym czynnikiem w tych modelach. W efekcie rama nośna - pozwalająca na pewniejsze i bardziej stabilne poruszanie w terenie - została zastąpiona przez bardziej komfortowe nadwozie samonośne, a ciężka, kanciasta bryła karoserii uzyskała bardziej eleganckie kształty.

Coraz częściej oferowano także modele z napędem na jedną oś. Było to wprawdzie zaprzeczeniem idei powstania samochodu jako komfortowej wersji mogącej jeździć w terenie, ale doskonale odpowiadało na potrzeby klientów. Nabywcy w samochodach SUV szukali bowiem wyższego miejsca siedzącego, zapewniającego wygodniejsze wsiadanie i lepszą widoczność, wyższego zawieszenia gwarantującego swobodny przejazd po drogach gruntowych i wjeździe na krawężniki, „terenowe dodatki” zapewniające osłonę karoserii przed uszkodzeniami, ale... jazda w terenie interesowała tylko nielicznych. Wtedy też powstała nazwa crossover, dla typowo miejskiego modelu o stylu terenowego macho. Nissan - reklamując swój model Quashqai pierwszej generacji - lansował go wówczas jako „miejskiego wojownika”. To bez wątpienia największy hit sprzedaży. Jeszcze w roku 2009 modele te kupowało zaledwie 8% klientów. Obecnie co trzeci samochód nabywany w UE to wersja crossover lub SUV (35%).

Oto najpopularniejsze modele:



⦁ Renault Captur – samochód osobowy typu crossover produkowany przez francuską markę Renault od 2013, jako odpowiedź marki na szybko rosnący popyt w segmencie crossoverów segmentu B. Pojazd zbudowano na płycie podłogowej Renault Clio czwartej generacji, do którego Captur nawiązuje pod wieloma względami wyglądem. Zastąpił miejskiego minivana Modus, którego popularność okazała się dużo niższa, niż zakładał producent. Od 2019 produkowana jest druga generacja.



⦁ Nissan Juke – samochód osobowy typu crosover klasy B produkowany przez koncern Nissan od 2010 roku. Górna część pojazdu nawiązuje do samochodu sportowego poprzez wysoko poprowadzoną krawędź okien oraz linią dachu opadającą tak jak w modelach coupe. Wnętrze auta jest stylizowane na sportowe.



W marcu 2014 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie Nissan zaprezentował model Juke po liftingu. W samochodzie zmieniono m.in. pas przedni pojazdu, w którym umieszczono reflektory ksenonowe, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, nową atrapę chłodnicy oraz zderzak.

Od 2019 roku produkowana jest druga generacja modelu.

⦁ Mazda CX-3 – samochód osobowy typu crossover klasy B produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Mazda od 2015 roku. Auto zostało zbudowane na płycie podłogowej modelu 2. Podobnie jak inne obecnie produkowane modele koncernu, auto zaprojektowane zostało zgodnie z filozofią KODO. W 2018 roku Mazda CX-3 przeszła delikatną modernizację.

⦁ Jeep Renegade – samochód osobowy typu SUV klasy aut miejskich produkowany przez amerykańską markę Jeep od 2014 roku. Pojazd został zbudowany przy współpracy amerykańskich i włoskich inżynierów na bazie płyty podłogowej wykorzystanej do budowy m.in. Fiata 500L. Premiera odbyła się podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2014 r. Bliźniaczym modelem samochodu jest Fiat 500X. Dzięki właściwościom terenowym i wyższym, niż u podobnej wielkości samochodów prześwicie, Renegade'owi bliżej do SUV-a, niż crossovera.

⦁ Fiat 500X – samochód osobowy typu crossover produkowany przez włoską markę FIAT od 2014 roku. Auto jest technologicznym bliźniakiem Jeepa Renegade. Oba pojazdy produkowane są na tej samej płycie podłogowej, w tej samej fabryce Fiata we włoskim Melfi oraz oba wykorzystują te same jednostki napędowe pochodzące głównie od Fiata.

Pojazd oferowany był w dwóch wersjach stylizacyjnych: miejskiej - nazwanej City Look oraz uterenowionej - nazwanej Cross.

⦁ Volkswagen Tiguan – samochód osobowy typu SUV produkowany przez niemiecką markę Volkswagen od 2007 roku. Samochód został zbudowany na bazie płyty podłogowej PQ35, która wykorzystana została do budowy m.in.: Audi Q3, Volkswagena Golfa V i Tourana oraz Škody Yeti. Wnętrze pojazdu zaczerpnięte zostało z modelu Golf Plus.

W 2010 roku modernizacji poddane zostało wnętrze pojazdu w którym zmieniony został panel wskaźników, pokrętła klimatyzacji oraz kierownica. W 2011 roku auto przeszło face lifting upodabniający pojazd do modelu Golf VI

Volkswagen Tiguan II zaprezentowany został po raz pierwszy jesienią 2015 r. Samochód zbudowany został na bazie modułowej płyty podłogowej MQB i w stosunku do pierwszej generacji pojazdu, auto urosło wzdłuż i wszerz, a także zwiększony został rozstaw osi pojazdu, zmniejszono także wysokość auta oraz masę własną.



⦁ Ford Kuga – samochód osobowy typu SUV klasy kompaktowej, a następnie klasy średniej produkowany przez amerykańską markę Ford od 2008 roku. Ford Kuga I został po raz pierwszy zaprezentowany w 2008 roku. Samochód zaprojektowano według zasad Kinetic Design podobnie jak m.in. modele S-Max, Mondeo czy Fiesta. Pod koniec 2010 roku samochód przeszedł drobne zmiany w wyposażeniu na rok modelowy 2011.



Ford Kuga II został zaprezentowany po raz pierwszy w marcu 2012 r. Auto zostało zbudowane w oparciu o nową strategię marki Ford nazwaną One Ford, w ramach której wszystkie pokazane w tym czasie modele Forda stały się pojazdami globalnymi bez rozróżnienia na rynek Ameryki Północnej i Europy. Samochód został zbudowany na płycie podłogowej modelu Focus. W 2016 roku auto przeszło face lifting. Pojazd otrzymał zupełnie nowy przód, który przypomina większy model Edge.

⦁ Toyota RAV4 − samochód osobowy typu SUV produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor Corporation od 1994 roku.

Toyota RAV4 IV została zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles w 2012 roku. Auto jest większe od swojego poprzednika. Jest to pierwsza generacja pojazdu z otwieraną tylną klapą bagażnika, jak w standardowych pojazdach tj. ku górze. Na uwagę zasługuje również nowy system napędu na cztery koła Integrated Dynamic Drive System, który potrafi rozdzielać moc pomiędzy przednią a tylną osią w proporcjach od 100:0 do 50:50.

RAV4 piątej generacji zbudowana jest na platformie TNGA (na której oparte są m.in Toyota CH-R, Toyota Corolla XII i ósma generacja Toyoty Camry).

⦁ Kia Sportage – samochód sportowo-użytkowy produkowany przez południowokoreański koncern motoryzacyjny Kia Motors od 1993 roku.



Kia Sportage III została po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2010 roku.

Kia Sportage IV została po raz pierwszy pokazana podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2015 roku. Pojazd został zaprojektowany w europejskim centrum projektowym marki w Niemczech. Zbudowany został na bazie płyty podłogowej modelu Hyundai Tucson. W stosunku do poprzedniej generacji, auto odmłodniało i otrzymało bardziej charakterystyczny dla innych obecnie produkowanych modeli marki język stylistyczny. Najbardziej charakterystycznym elementem wyróżniającym pojazd jest atrapa chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, a także przednie reflektory.

Utrata wartości pojazdu na przestrzeni lat

(w nawiasach podano procentową wartość w stosunku do wartości pojazdu nowego).

Model Cena nowego [zł] ROK 2017 – TRZY LATA – cena [zł] ROK 2015 - PIĘĆ LAT - cena [zł] ROK 2012 – 8 LAT – cena [zł] KIA Sportage 94500 69900 (74%) 57500 (61%) 41000 (43%) TOYOTA RAV4 120900 98400 (81%) 78200 (65%) 52800 (44%) FORD Kuga 119600 66400 (55%) 55100 (46%) 41000 (34%) VW Tiguan 119600 86000 (72%) 58500 (49%) 42100 (35%) Fiat 500X 81000 57000 (70%) b.d. b.d. JEEP Renegade 91000 60200 (66%) 48000 (53%) b.d. MAZDA CX3 101000 66800 (66%) b.d. b.d. RENAULT Captur 72000 50800 (71%) 43200 (60%) b.d. NISSAN Juke 73400 49900 (68%) 42900 (58%) 33900 (46%)



To tutaj jest produkowany Volkswagen ID.3