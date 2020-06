Uwaga kierowcy! Kradną nie tylko samochody

Do kradzieży doszło pod koniec maja na terenie jednej z posesji w Nowym Sączu. W tym czasie złodziej spod wiaty ukradł cztery 15-calowe felgi aluminiowe wraz z oponami, powodując straty w wysokości 1000 złotych. Kiedy właścicielka zorientowała się, że koła zniknęły, natychmiast poinformowała o tym sądeckich policjantów.

Policjanci wytypowali potencjalnego sprawcę kradzieży, a następnie zatrzymali go do kontroli drogowej. Jak się okazało, młody mężczyzna zdążył już zamontować skradzione koła do swojego samochodu i jeździł nim po mieście.

Mundurowi na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili 22-latowi zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Młody mężczyzna przyznał się i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Odzyskane przez policjantów koła zostały przekazane właścicielce.

