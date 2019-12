Używana Dacia Duster (2010-2018). SUV z krainy Draculi

Zrealizowano to poprzez zabudowę układu napędowego 4x4 w karoserii samonośnej (wyeliminowanie ramy zwiększyło komfort jazdy), zapewniając wyższą pozycję jadących (lepsza widoczność i nogi pionowo, jak w modelu Van), a dodatkowo wnętrze posiada komfort cieplny, akustyczny i poziom wyposażenia, jak w klasycznych wersjach osobowych. Modele nazwano SUV co jest skrótem od Sport Utility Vehicle (pojazd sportowo-użytkowy). Jednakże, wyłamuje się z tej definicji Dacia Duster.



Szefowie koncernu Renault po dokładnych badaniach rynku i analizie sprzedaży na własnym podwórku zadecydowali o wprowadzeniu na rynek taniego SUV-a. Stworzyć go miała, specjalizującą się w produkcji niedrogich modeli Dacia.

Przepis na stworzenie taniej wersji był prosty: sprawdzone podzespoły i niski koszt finalny.

Dacia Duster. Przepis na sukces

Zaprojektowany tak Duster, który zaprezentowano w 2010 roku, został opracowany na płycie podłogowej Logana, a przednie zawieszenie typu McPherson z wahaczami trójkątnymi przejęto z Logana i Sandero (zostało wzmocnione, aby sprostać wymaganiom stawianym samochodom terenowym). Dodatkowo wersja 4x4 jest z tyłu wyposażona w specjalnie opracowane zawieszenie wielowahaczowe, a wersja 4x2 jest wyposażona w sprężystą oś typu H, która cechuje się niezbędną wytrzymałością. W układzie napędowym 4x4 wykorzystano sprawdzone podzespoły japońsko-francuskiego aliansu (Renault-Nissan-Mitsubishi), a zatem pokrętło selektora wyboru pozwala wybrać rodzaj napędu w trzech zakresach:

2WD - stałe załączenie napędu na koła przednie i nawet w przypadku poślizgu tylna oś nie jest załączana;

AUTO - samochód standardowo ma napędzane koła przednie, a przypadku poślizgu koła napędowego tylna oś jest automatycznie załączana;

4WD - ta pozycja, pracuje do 80 km/h i blokowany jest centralny mechanizm różnicowy, dzięki czemu pojazd ma stały napę na wszystkie koła.

Całość należało jeszcze opakować w efektowny ubiór i… tani SUV gotowy.

W efekcie Dacia Duster wyróżnia się: poszerzonymi błotnikami, chromowanym grillem, światłami z podwójnym układem optycznym czy masywnym zderzakiem. We wnętrzu, kształt wszystkich przełączników oraz zarys wlotów powietrza wskazują, że styliści nie chcieli na siłę odkrywać nowego stylu, ale (w myśl zasady unifikacji i obniżenia kosztów) zaadaptowali je z osobowych modeli Dacii. Także materiał na desce rozdzielczej nie jest tej klasy co w samochodach Renault, ale jak w modelach Dacii: twardy i chropowaty.

Jednakże chcąc zwiększyć atrakcyjność modelu i pozyskać więcej klientów już jesienią 2013 zdecydowano się na lifting. Zmieniony został wówczas przód auta: zmodyfikowana, ozdobiona dwiema chromowanymi listwami osłona chłodnicy obejmuje nowy, obniżony wlot powietrza i nowe, dwufunkcyjne reflektory ze światłami do jazdy dziennej.

Warto też zauważyć, że Dacia Duster nie jest jedynie efektownie opakowaną „terenową atrapą”. Ze względu na zróżnicowane potrzeby klientów jest ona dostępna w wersji 4x4 i 4x2, a przystosowanie do użytku w terenie zapewniają: duży prześwit (20,5 cm w wersji 4x2 i 21 cm w wersji 4x4) oraz krótkie zwisy i dobre warunki pokonywania przeszkód (30° – kąt natarcia, 36° – kąt zejścia i 23° – kąt rampowy).

Dacia Duster. Jednostki napędowe

Niestety Dacia Duster ma bardzo słabą ofertę silnikową.

Są to zaledwie trzy jednostki benzynowe Renault: 1.6 (105 KM), 1,6 (114 KM) i 1,2 (125 KM).Niestety z tych silników tylko 1,2 jest w miarę przystosowany do modelu SUV/Crossover. Dość duży moment obrotowy, uzyskiwany na dodatek w niskim zakresie obrotów silnika, pozwalają swobodnie przejechać przez gorsze nawierzchnie (błoto, śnieg) bez potrzeby dodawania gazu, co mogłoby skutkować utratą przyczepności i zakopaniem się w śniegu czy piasku. Poza tym zarówno na trasie, jak w w mieście model 1,2 jest akceptowalny, za względu na oszczędność i dużą elastyczność.

W mieście wersje 1,6 sprawiają, że nie jesteśmy wprawdzie zawalidrogą, ale na trasie (podobnie jak na gorszej nawierzchni) poczujemy niedosyt. Duża płaszczyzna czołowa Dustera (szer. 1822 mm/wys. 1690 mm) i kanciasta sylwetka sprawiają ogromny opór powietrza, który na trasie (większa prędkość), dodatkowo musi pokonać nasze auto. Zważywszy zaś na moment obrotowy wynoszący maksymalnie 150 Nm i to przy 4000 obr/min, możemy być pewni problemów z elastycznością i koniecznością jazdy na większych obrotach (co skutkuje dużym zużyciem paliwa). Jeżeli chodzi o wady technologiczne tych silników, to nie ma dużych problemów. W przypadku wersji 1,6 są to bowiem jednostki proste i... to jest ich największy atut. Silniki 1,2 nie są też nadmiernie awaryjne, ale - jak we wszystkich małych silnikach turbo, zanadto katowanych przez właścicieli - występują czasami problemy z pracą turbiny i intercoolerem. Stąd też model Duster z tym silnikiem zalecamy dokładnie skontrolować.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku modelu z silnikiem Diesla. Nie dość, że silnik ma wysoki moment obrotowy, a moment ten jest dostępny przy niskich obrotach, to dodatkowo jednostka diesel pali dużo mniej. Tym samym pojazd doskonale sprawdza się zarówno podczas rodzinnych podróży, podczas przejazdu po gorszych nawierzchniach, ale także w mieście.

Zakup auta używanego wyposażonego w motor 1,5 dCi przede wszystkim wiąże się ze sprawdzeniem jego historii. Francuzi zalecają bowiem wymianę paska rozrządu w silniku 1,5 dCi nawet co 150 tysięcy kilometrów. Dodatkowo warto też skrócić okres wymiany oleju, gdyż przy przebiegach powyżej 150 000 km i wymianie oleju co 30 000 km dochodzi do uszkodzenia panewek. Ponadto zarówno w wersjach z wtryskiem Delphi, jak i Siemensa możemy trafić na problemy z układem wtryskowym.

Dla osób narzekających na głośną pracę silnika wysokoprężnego, mam też dodatkową informację – Duster i tak nie jest szczytem komfortu akustycznego. O ile faktycznie w mieście, podczas ruszania z miejsca, diesel zaklekocze, a w wersji benzynowej będzie ciszej, o tyle na trasie i tak słyszymy głównie szum powietrza i szum opon, wynikające z fatalnego wyciszenia kabiny.

Dacia Duster na rynku wtórnym w Polsce

Aktualnie w Polsce mamy 453 oferty nieuszkodzonych modeli Dacii Duster I. Zakres cenowy zawiera się w przedziale 15 000 zł – 50 000 zł. Wśród wersji są modele benzynowe (oferta 196 sztuk), diesel (199 sztuk) i wersje z gazem LPG (58 sztuk). Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że wersji LPG z napędem 4WD jest do sprzedaży tylko 9 sztuk, wersji diesel – 88 sztuk, a wersji benzynowych – 43 modele.

Dacia Duster. Dla kogo?

Kilkakrotnie jeżdżąc równymi wersami DUSTERa doszedłem do wniosku, ze jest to samochód który ma być łącznikiem między wersami terenowymi a samochodami budżetowymi. Coś jak idea budowy samochodu kombivan (Kangoo/Berlingo/Doblo), który ma być zarówno samochodem do pracy, ale także ma być wykorzystany jako model rodzinny.

Tak więc osoby patrzące na modele budżetowe (Citroen C-Ellyse, Dacia Logan itp.), będą zachwycone, że mają budżetowy model SUV.

Osoby potrzebujące używania modelu na budowach, czy w terenie (geodeci, kadra budowlana), będą zachwycone jego walorami terenowymi, oraz... prostotą i mniejszym bólem serca, gdy przypadkowo uszkodzimy zderzak lub element karoserii.

Osoby szukające tanich wersji SUV będą jednak zawiedzione. Jakość plastików wyposażenia, prostota zarysu kokpitu oraz komfort termiczny i akustyczny wnętrza (rozplanowanie ogrzewania, oraz głośność pracy nadmuchów), są dyskredytujące jako modelu klasy SUV.



Chronologia

marze 2009 – prezentacja prototypu w Genewie

marzec 2010 – premiera seryjnej wersji w Genewie

wrzesień 2013 – lifting modelu – premiera Frankfurt

październik 2015 – wprowadzenie nowego silnika 1,2 tCe

styczeń 2018 zakończenie produkcji.

Wyprodukowano ok. 1 250 000 modeli

Dane techniczne Dacii Duster i lata produkcji

model Poj [ccm] Moc [KM/ obr/min] Moment [Nm/obr/min] Prędkość [km/h] Przysp [sek] Zużycie [l/100km] napęd produkcja BENZYNA















1,6 16V 1598 105/5750 148/3750 165 11,8 7,1 2WD 03/2010-01/2018 1,6 16V 1598 105/5750 148/3750 160 12,8 8 4WD 03/2010-01/2018 1,6 SCe 1598 114/5500 156/4000 170 11 6,4 2WD 03/2015-01/2018 1,6 SCe 1598 114/5500 156/4000 168 12 6,8 4WD 03/2015-01/2018 1,2 TCe 1197 125/5250 205/2000 175 10,4 6 2WD 09/201-01/2018 1,2 TCe 1197 125/5250 205/2000 177 11 6,4 4WD 10/2015-01/2018 DIESEL















dCi 85 1461 86/3750 200/1900 156 13,9 5,1 2WD 03/2010-09/2010 dCi 90 1461 90/3750 200/1750 156 13,8 5 2WD 03/2010–01/2018 dCi 90 1461 90/3750 200/1750 158 14,9 5,3 4WD 03/2010–01/2018 dCi 110 1461 107/4000 240/1750 171 11,8 5,3 2WD 03/2010–01/2018 dCi 110 1461 110/4000 240/1750 168 12,5 5,6 4WD 03/2010–01/2018 dCi 110 1461 109/4000 240/1750 169 12,2 4,8 2WD 10/2013–01/2018 dCi 110 1461 109/4000 240/1750 168 12,9 5,2 4WD 01/2014–01/2018

