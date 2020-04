Używana Skoda Fabia III (2014- ). Wady, zalety, typowe usterki

Fabia trzeciej generacji została zaprezentowana podczas paryskich targów motoryzacyjnych jesienią 2014 roku. Nadwozie zaprojektował Jozef Kaban, a było ono wzorowane na prototypie VisionC. Konstrukcja w większości bazuje na modularnej platformie MQB, ale wykorzystano także elementy z płyty PQ25 i PQ26. Co ciekawe, odmiennie jak w przypadku I i II generacji, obecna wytwarzana jest jedynie w czeskich zakładach Skody w miejscowości Mlada Boleslav. Fabia trzeciej generacji została zaprezentowana podczas paryskich targów motoryzacyjnych jesienią 2014 roku. Nadwozie zaprojektował Jozef Kaban, a było ono wzorowane na prototypie VisionC. Konstrukcja w większości bazuje na modularnej platformie MQB, ale wykorzystano także elementy z płyty PQ25 i PQ26. Co ciekawe, odmiennie jak w przypadku I i II generacji, obecna wytwarzana jest jedynie w czeskich zakładach Skody w miejscowości Mlada Boleslav.



Skoda Fabia III generacji została przetestowana przez Euro NCAP w 2015 roku. Ogólny wynik tego modelu to 5 na 5 gwiazdek. Za ochronę osób dorosłych auto otrzymało notę 81%, a za ochronę pieszych 69%. Poziom bezpieczeństwa dzieci został oceniony na 81%, a obecne w tamtym czasie w aucie systemy bezpieczeństwa na 69%.



W 2018 roku Fabia doczekała się liftingu, obejmującego m.in. grill, zderzaki, lampy przednie i tylne, a także wzory felg.

Używana Skoda Fabia III (2014- ). Nadwozie/wnętrze

Nie ma co ukrywać, że wygląd nadwozia pierwszych generacji Fabii nie wzbudzał jakichś ogromnych emocji. Pudełkowaty kształt nadwozia był niemal ascetyczny, bez stylistycznych efektów, do granic wręcz praktyczny i nic więcej. Nie dziwi zatem, że nikt nie oglądał się za tym autem na ulicy, a jeśli nie wszyscy, to większość nabywców i użytkowników traktowała go na drodze przede wszystkim jako "wół roboczy", a nie element motoryzacyjnego szyku.

Trzecia generacja nie odbiega specjalnie od poprzedniczek, ale dla miłośników modelu, to nie jest chyba jakiś problem. Obecna generacja dostępna jest w dwóch wersjach nadwozia - hatchback oraz kombi.



Mimo, że wynoszący 2470 mm rozstaw osi nie jest największy w tej klasie, to jednak konstruktorom udało się wygospodarować relatywnie sporo miejsca w środku.



Osoby o przeciętnej budowie ciała będą mieli na przednich fotelach wystarczająco dużo miejsca, nawet ci wyżsi. Choć na tylnej kanapie może przepisowo jechać nawet i 3 pasażerów, to jedynie na krótkim dystansie nie będzie to dla nich męczące.

Deskę rozdzielczą zaprojektowano wg standardów koncernu - wszystko jest przejrzyste, pokrętła i włączniki ustawione funkcjonalnie, a obsługa intuicyjna. Niestety, ponieważ Fabia to auto budżetowe, to we wnętrzu znalazło się sporo średniej jakości plastików.



I mimo, że fabrycznie są one dobrze spasowane, to jednak po latach potrafią one znacząco zaskrzypieć. Również samo wytłumienie wnętrza Fabii należy uznać za przeciętne.



Na pochwałę zasługuje za to pojemność i ustawność bagażnika, która w hatchbacku wynosi 330 litrów (1150 l po złożeniu oparcia tylnej kanapy), a wersji kombi 530 litrów (1395 l po złożeniu oparcia). Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w rozsądnych proporcjach 1/3, 2/3.

Używana Skoda Fabia III (2014- ). Wersje silnikowe

Silniki benzynowe

Podstawowym silnikiem benzynowym Fabii III była jednostka o pojemności 1 litra (999 ccm) z pośrednim wtryskiem paliwa (MPI). Generowała ona moc 60 (występowała jedynie w wersji hatchback) lub 75 KM z maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 95 Nm. Ten prosty motor w przeciwieństwie do silnika TSI z bezpośrednim wtryskiem paliwa chętnie współpracuje z instalacją LPG. Nie dziwi zatem, że w salonach była dostępna także wersja 1.0 LPG. Instalacja była wprawdzie montowana przez dilerów (a nie fabrycznie), w oparciu o komponenty Landi Renzo, ale z pełną gwarancją Skody.



Silnik 1.2 TSI dysponował mocą od 90 do 110 KM i momentem obrotowym odpowiednio: 160 i 175 Nm. Od 2017 roku wprowadzono także litrowe turbodoładowane silniki TSI o mocy 95 i 110 KM, z momentem obrotowym 160 i 200 Nm. W 2018 roku pojawiła się także limitowana do zaledwie 1300 sztuk wersja R5 z silnikiem TSI o pojemności 1.4 litra (1395 ccm) z mocą 125 KM/200 Nm. Miała ona uhonorować sukcesy modelu w startach rajdowych serii WRC2.



Największą zmianą w porównaniu do poprzednich jednostek benzynowych typoszeregu EA111, w Skodzie Fabii III i jednostkach typu EA211 zamiast sprawiającego spore problemy łańcucha rozrządu zastosowano wzmocniony pasek, który wg producenta miał wytrzymać przebiegi nawet 240 tys. km.

Silnik wysokoprężny

W ofercie silników Diesla dostępna była tylko jednostka 1.4 TDI (aż do liftingu w 2018 roku). Występowała ona w dwóch

wariantach mocy - 90 oraz 105 KM z momentem obrotowym wynoszącym 230 lub 250 Nm. Silnik ten był zmodyfikowaną wersją wcześniejszej jednostki z pompowtryskiwaczami w której występowały m.in. problemy z luzem osiowym na wale korbowym. W silnikach Diesla stosowanych w Fabii III zastosowano wtrysk common rail, jednak jednostka ta także nie obyła się od kłopotów - Skoda ogłosiła m.in. akcję przywoławczą związaną z wymianą płynu chłodniczego i zacinającą się pompą wody. Wiele problemów zgłaszano także z powodu niskiej trwałości turbosprężarek.

Używana Skoda Fabia III (2014- ). Na co zwrócić uwagę?

Relatywnie dużo aut z ciekawymi, benzynowymi silnikami 1.2 TS pochodziło z importu. Niestety sporo samochodów to auta z dużymi przebiegami i cofniętymi licznikami lub wręcz auta powypadkowe. W początkowym okresie eksploatacji tych jednostek występowały problemy m.in. z wadliwą uszczelką przy przepustnicy, układem zapłonowym czy za krótkim kablu przy rozruszniku, który po prostu pękał.

Przed zakupem używanego egzemplarza z silnikiem wysokoprężnym, zwłaszcza jeśli nie mamy pewności co do oryginalnego przebiegu, warto sprawdzić wtryskiwacze. Trzeba też zwrócić też uwagę na zużycie sprzęgła z dwumasowym kołem zamachowym oraz na poziom zapełnienia filtra cząstek stałych.



Wielu nabywców skarżyło się na uszkodzenie kompresora klimatyzacji. Warto sprawdzić przed zakupem, czy po włączeniu AC z kratek wentylacyjnych wieje zimne powietrze. Na drugim biegunie są skargi co do powolnego nagrzewania się wnętrza auta w zimie.



Kierowcy skarżyli się także na głośną pracę skrzyni biegów/sprzęgła i problemów z wrzucaniem wstecznego biegu (głównie benzynowa wersja 1.0 MPI, choć zdarzają się także w wersji 1.2 TSI), którego źródłem jest zazwyczaj uszkodzona poduszka przekładni. W przypadku dwusprzęgłowej skrzyni DSG szwankowała w niej mechatronika oraz dwumasowe koło zamachowe. Przy większych przebiegach trzeba w niej wymienić zestaw sprzęgieł.



Użytkownicy zgłaszali również problemy z trzeszczącymi stabilizatorami oraz odgłosami dochodzącymi z układu hamulcowego w których z tyłu występują hamulce bębnowe.



Użytkownicy zgłaszali również problemy z niedziałającym radiem, które ustawały po aktualizacji oprogramowania systemu multimedialnego.

Używana Skoda Fabia III (2014- ). Podsumowanie

Skoda Fabia III generacji to auto, które mimo pewnym mankamentów pełne jest także zalet.

Mankamentem jest dość uboga oferta silnikowa, w tym jednostek wysokoprężnych. Można to jednak zrozumieć, biorąc pod uwagę fakt, że mocniejsze jednostki podnosiły od razu końcową cenę auta, a przez to cieszyły się małym zainteresowaniem.



Do zalet należy przede wszystkim zaliczyć tanią eksploatację i dostępność części. Niski promień skrętu i kompaktowa konstrukcja ułatwią nam jazdę w mieście. Relatywnie duża jest pojemność bagażnika i możliwość aranżacji przestrzeni bagażowej, zwłaszcza w przypadku wersji kombi.



Na podkreślenie wymaga także dość bogate wyposażenie dodatkowe, które było oferowane w tym modelu.

Ze względu na eksploatację jako auto firmowe, przebiegi i stan niektórych aut może wymagać sporego wkładu finansowego.

ZALETY:

duża popularność modelu i niskie ceny;

łatwa dostępność części;

tani serwis.

WADY:

przeciętna jakość materiałów użytych we wnętrzu pojazdu;

uboga oferta silnikowa;

sporo aut z dużymi przebiegami.

Podstawowe dane techniczne Skody Fabii III (2014- )

Silnik Pojemność

skokowa

[cm³] Typ silnika Moc maksymalna

[KM] (kW) przy obr/min Maks. moment

obrotowy [Nm]

przy obr/min Prędkość

maksymalna

[km/h] Przyśpieszenie

0-100 km/h

[s] Lata produkcji Silniki benzynowe: 1.0 MPI 999 R3 60 (44)/5000-6000 95/3000-4300 160 15,7 od 2014 1.0 MPI 999 R3 75 (55)/6200 95/3000-4300 172 14,7 od 2014 1.2 TSI 1197 R4 90 (66)/4400-5400 160/1400-3500 182 10,9 2014 - 2017 1.2 TSI 1197 R4 110 (81)/4600-5600 175/1400-4000 196 9,4 2014 - 2017 1.0 TSI 999 R3 95 (70)/5000-5500 160/1500-3500 185 10,6 od 2017 1.0 TSI 999 R3 110 (81)/5000-5500 200/2000-3500 196 9,5 od 2017 1.4 TSI (Drogowa ŠKODA FABIA R5) 1395 R4 125 (92)/5000 200/1400-4000 203 8,8 od 2018 Silniki wysokoprężne: 1.4 TDI 1422 R3 90 (66)/3000-3250 230/1750-2500 182 11,1 2014 - 2018 1.4 TDI 1422 R3 105 (77)/3500-3750 250/1750-2500 193 10,1 2014 - 2018

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody



