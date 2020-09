Używana Toyota Aygo II (2014 -). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Najmniejsza Toyota jest w sprzedaży od 2005 roku. Omawiana, druga generacja, została zaprezentowana w 2014 roku. Cztery lata później przeprowadzono facelifting auta, w ramach którego przeprojektowano pas przedni, uwydatniając zarys litery X będący jego motywem przewodnim. We wnętrzu zagościły nowe multimedia z obsługą Mirror Link, a do palety dołączyły nowe kolory lakieru z charakterystycznym Magenta Charm na czele. Poza tym światła do jazdy dziennej są od tej pory wykonane w technologii LED. Aygo wraz z braćmi - Citroenem C1 i Peugeotem 107 - jest produkowana w czeskiej fabryce w Kolinie koło Pragi.

Toyota Aygo II (2014 -). Nadwozie/wnętrze

Aby na niewielkiej długości nadwozia (3455 mm) wygospodarować jak najwięcej przestrzeni dla pasażerów, konstruktorzy niemal zlikwidowali tylny zwis. Mimo to, we wnętrzu wygodnie usiąść można wyłącznie z przodu. Na tylnej kanapie przestrzeni wystarczy jedynie dla osób niższych lub dzieci. 169-litrowy bagażnik wystarczy wyłącznie na niewielkie zakupy. Kia Picanto ma kufer większy o niemal 100 litrów. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z autem miejskim, które nie było projektowane do wyjazdów wakacyjnych z kompletem pasażerów. W stosunku do pierwszej generacji, poprawiono jakość montażu wnętrza. Owszem, materiały wciąż są twarde, ale wizualnie prezentują się znacznie lepiej. Osobom wrażliwym na tym punkcie polecamy zwłaszcza wersję po liftingu.

W odmianie poliftingowej zwraca też uwagę ciekawie zaprojektowany zestaw wskaźników z obrotomierzem, który może przywodzić na myśl equalizery wież stereo z lat 80. Znacznie ważniejsze jest jednak to, że samochody po modernizacji mogą mieć na pokładzie więcej systemów bezpieczeństwa - m.in. asystenta utrzymania na pasie ruchu, czy kamerę cofania. Wadą wnętrza Aygo jest jego kiepskie wyciszenie. Co prawda, w autach po 2018 roku jest trochę więcej materiałów wygłuszających, ale i tak przy prędkościach powyżej 100 km/h do uszu pasażerów dociera sporo szumu, głównie pochodzącego z kół.

Toyota Aygo II (2014 -). Napęd/prowadzenie

Do napędu drugiej generacji Aygo wykorzystano znany z poprzedniczki litrowy, trzycylindrowy motor o kodzie fabrycznym 1KR-FE. Do 2018 roku generuje on 69 KM, a po modernizacji o 3 KM więcej. Największą zaletą tego silnika jest niewielkie zużycie paliwa. Wyniki spalania poniżej 5 l/100 km w czasie jazdy pozamiejskiej są możliwe do osiągnięcia bez większego problemu. W mieście należy się spodziewać zużycia na poziomie 7 l/100 km. Trzycylindrowa natura małej jednostki daje o sobie znać zwłaszcza podczas zimnego rozruchu, kiedy wyraźnie czuć wibracje. W czasie jazdy jest znacznie lepiej. Może niecałe 14 sekund 0-100 km/h nie jest wynikiem, który budzi respekt, ale w miejskim aucie taki rezultat w zupełności wystarczy. Wrażenie dynamiki przy prędkościach miejskich potęguje krótko zestopniowana skrzynia biegów. Jedynym zarzutem, który powtarza się w kontekście 1KR-FE jest podwyższone zużycie oleju. Warto często sprawdzać jego stan. W szczególności w autach eksploatowanych wyłącznie w mieście zaleca się skrócenie interwałów serwisowych do 10 tys. km.

Alternatywą dla najczęściej spotykanej manualnej skrzyni biegów jest przekładnia zautomatyzowana. Poprawia wygodę jazdy po mieście, ale po jej działaniu nie ma co oczekiwać szybkości i nadzwyczajnej płynności. Aygo drugiej generacji zapewnia przyzwoity komfort jazdy. W tym względzie poprawa względem poprzednika jest zauważalna. Zawieszenie auta jest zestrojone dość miękko. Niestety, układ kierowniczy daje niewiele informacji o tym, co dzieje się z przednimi kołami. Na pocieszenie - działa on bardzo lekko, co zdecydowanie poprawia komfort manewrowania po parkingu. Skuteczność układu hamulcowego można określić jako wystarczającą do oferowanych przez układ napędowy osiągów. Prosta konstrukcja zawieszenia powoduje, że jego ewentualne naprawy nie są drogie. Z przodu pracują klasyczne kolumny MacPhersona, z tyłu zaś mamy belkę skrętną.

Toyota Aygo II (2014 -). Sytuacja rynkowa

Aygo jest na tyle popularnym w Polsce autem, że znalezienie dobrego egzemplarza nie powinno być wielkim problemem. W chwili pisania tego tekstu dostępnych jest ok. 200 ofert z samochodami z cenami startującymi z poziomu 22 tys. zł. Tyle powinno wystarczyć na egzemplarz z początku produkcji, ale jego bezwypadkowość jest kwestią dyskusyjną. Ponad połowa samochodów pochodzi z polskich salonów sprzedaży. Najwyższe występujące przebiegi przekraczają 150 tys. km. Należy pamiętać, że wiele samochodów ma za sobą flotową przeszłość. To oczywiście nie musi być wadą, pod warunkiem dokładnego sprawdzenia interesującego nas egzemplarza.

Toyota Aygo II (2014 -). Podsumowanie

Aygo II generacji jest samochodem dojrzalszym niż jej poprzedniczka. Widać, że konstruktorzy dołożyli starań, by codzienną eksploatację tego miejskiego autka uczynić możliwie przyjemną i bezawaryjną. Ważne, by kupując małą Toyotę nie oczekiwać od niej tego, że zastąpi nam auto rodzinne do pokonywania długich tras. Miejska dżungla jest tym, co dzielna Aygo lubi najbardziej i do czego została stworzona.

ZALETY:

oszczędny silnik;

miejska zwrotność i poręczność.

WADY:

niewielka pojemność bagażnika;

podwyższone zużycie oleju w niektórych egzemplarzach.

Używana Toyota Aygo II- wybrane dane techniczne

Toyota Aygo 1.0 Rozstaw kół przód 1430 mm Rozstaw kół tył 1430 mm Wysokość 1460 mm Rozstaw osi 2738 mm Długość/szerokość 3465 mm/1615 mm Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/3 lub 5 drzwi Liczba miejsc 4 Masa własna (kg) 895 Pojemność zbiornika paliwa (l) 35 Układ napędowy Benzynowy Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa Pojemność (cm3) 998 Liczba cylindrów 3 Napędzana oś Przednia Moc (KM) 72 KM Moment obrotowy (Nm) 93 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 13,8 Prędkość maksymalna (km/h) 160

