Używane Audi Q7 4L (2005-2015). Wady, zalety, polecane wersje, sytuacja rynkowa

Pierwszą generację Q7 zbudowano na platformie PL71, którą SUV ten dzielił z innymi produktami koncernu - Volkswagenem Touaregiem i Porsche Cayenne. Samochód zaprezentowano na salonie samochodowym w Detroit nieprzypadkowo - główną grupą docelową byli Amerykanie. Jak się później okazało, duże Audi pokochali także europejscy klienci. W 2009 r. przeprowadzono facelifting, który m.in. zmienił wygląd grilla, obu zderzaków, a wprowadzenie aluminiowych elementów karoserii pozwoliło na odchudzenie konstrukcji auta. Rok później odświeżono paletę silników, co szczegółowo opiszemy w dalszej części tekstu.

Audi Q7 4L (2005-2015). Nadwozie/wnętrze

Okazałe, mierzące przeszło 5 m długości nadwozie Q7 zaprojektował włoski designer Walter da Silva. Mimo upływu kilku lat od zakończenia produkcji, masywna sylwetka nie zestarzała się. Potężny grill z dużym logo Audi nie pozostawia wątpliwości, z jakim autem mamy do czynienia. Jednocześnie linia nadwozia jest elegancka i stonowana, choć według niektórych, nieco przyciężka.

Podstawowe wersje Q7 opuszczały fabrykę na 18-calowych felgach, które były zdecydowanie zbyt małe do tego auta. Optymalny rozmiar to 19 cali, a na 20” Q7 wygląda naprawdę atrakcyjnie. Wnętrze jest przestronne - 5 osób podróżuje w nim w komforcie. Trzeci rząd siedzeń był opcją, z której korzystać mogą niżsi pasażerowie lub dzieci. W tej opcji, bagażnik zmniejsza się ze standardowych 775 l do 330 litrów. Plus jest taki, że po złożeniu dodatkowego rzędu powstaje płaska przestrzeń ładunkowa.

Wkładanie cięższych przedmiotów ułatwia pneumatyczne zawieszenie z możliwością opuszczenia tyłu auta przyciskami w bagażniku. Na uznanie zasługuje jakość wykonania kabiny pasażerskiej - pod tym względem Q7 stanowi wzorzec w swojej klasie. Tutaj zarówno BMW X5, jak i Mercedes ML muszą uznać wyższość Audi. Wyposażenie aut dostępnych na rynku najczęściej jest bogate - czterostrefowa klimatyzacja, lampy biksenonowe, panoramiczny dach czy ogrzewanie postojowe nie są rzadkością. Q7 było sprawdzane w teście zderzeniowym Euro NCAP w 2006 r. i zdobyło wówczas maksymalną ocenę - 5 gwiazdek.

Audi Q7 4L (2005-2015). Napęd/podwozie

Najpopularniejszym źródłem napędu Q7 jest trzylitrowy diesel. Dobrze pasuje do charakteru auta zapewniając wysoką kulturę pracy, niezłą dynamikę i rozsądne zużycie paliwa. Motor występował w kilku wariantach mocy. Najpopularniejsze są przedliftingowe, 233-konne oraz 245-konne z końca produkcji. Newralgicznym punktem wysokoprężnej V-szóstki jest napęd rozrządu, który z czasem wymaga wymiany. Jakiekolwiek podejrzane dźwięki wydawane przez pracujący silnik mogą zwiastować konieczność drogiej naprawy. Sam rozrząd jest bardzo skomplikowany - składa się aż z czterech łańcuchów, a jego wymiana może kosztować nawet do 10 tys. zł - jeżeli do tematu podejdziemy kompleksowo.

Żądni mocnych wrażeń mogą się zdecydować na motor V8 TDI. Ma pojemność 4.2 l i rozwija moc 326 lub 340 KM. Silnik ten ma lepszą opinię niż trzylitrowy, ale nie oznacza to, że po kilku latach nie wygeneruje kosztów. Tu największym problemem jest ciasnota panująca pod maską i konieczność wyjmowania silnika nawet do prostych napraw. Wisienką na torcie jest topowa jednostka 6.0 V12 TDI. Generuje 500 KM, 1000 Nm momentu obrotowego i pewnie bez większego problemu napędziłaby mały czołg. W Q7 ma nieco mniej pracy i katapultuje tego dużego SUV-a do 100 km/h w 5,5 s. To zdecydowanie najdroższy w eksploatacji silnik w gamie i powinny go rozważyć osoby tego świadome.

Silniki benzynowe w Q7 stanowią margines oferty rynkowej - tylko ok. 10% oferowanych aut ma je pod maską. Zdecydowaną większość z nich stanowią doładowane mechanicznie motory 3.0 TFSI, wprowadzone do oferty w 2010 r. Zastąpiły wolnossące 3.6 FSI i 4.2 FSI, mają opinię trwałych i bezproblemowych. Jeśli rozważasz benzynowe Q7, ten silnik powinien być dla Ciebie naturalnym wyborem. Wszystkie motory benzynowe mają bezpośredni wtrysk paliwa, więc opłacalność montażu instalacji LPG jest kwestią dyskusyjną.

Manualna skrzynia biegów była oferowana przez krótki czas wyłącznie z benzynowym silnikiem 3.6 FSI. W naturze takie egzemplarze praktycznie nie występują. „Automaty” wymagają dokładnego sprawdzenia przed zakupem. Szczególnie narażone na awarie są te, łączone z mocnymi dieslami - wysoki moment obrotowy i agresywna jazda mogą powodować przyspieszone zużycie konwertera. Zawieszenie Q7 zestrojono komfortowo, opcjonalnie była dostępna pneumatyka, którą wiele egzemplarzy ma na pokładzie. Dopóki działa, zapewnia doskonałe wybieranie nierówności. Usunięcie usterek układu (kompresor, miechy) będzie wymagało głębszego sięgnięcia do kieszeni.

Audi Q7 4L (2005-2015). Sytuacja rynkowa

W polskich ogłoszeniach jest dostępnych ok. 400 egzemplarzy Q7 pierwszej generacji. 1/3 z nich pochodzi z polskich salonów Audi. Najtańsze sprawne egzemplarze kosztują poniżej 30 tys. zł, ale wymagają one poniesienia sporych nakładów. Najdroższe, wystawiono za ponad 150 tys. zł. Co ciekawe, aktualnie oferowanych jest kilka prawdziwych „białych kruków” - egzemplarzy pochodzących od pierwszych właścicieli, kupionych w polskich salonach, z przebiegami rzędu 30-40 tys. km. To samochody praktycznie bez śladów zużycia, które można kupić za 1/3 ceny, którą zapłacono za nie jako nowe. Ciekawostką jest też fakt, że zdarzają się auta z przebiegami dochodzącymi do 500 tys. km. Jak widać, przy prawidłowej eksploatacji Q7 może pokonać naprawdę duży przebieg.

Audi Q7 4L (2005-2015). Podsumowanie

SUV Audi przekonuje przestronnym, komfortowym, dobrze wykonanym wnętrzem i mocnymi silnikami. Mimo pewnych trapiących go problemów, najrozsądniejszym wyborem będzie 3-litrowy diesel, który jest wyraźnie tańszy w eksploatacji od większych silników. Alternatywnie, można rozejrzeć się za wersją 3.0 TFSI, która jednak zużywa zauważalnie więcej paliwa. Q7 jest dobrze znane mechanikom, a części do niego są powszechnie dostępne. Jeżeli znajdziesz zadbany egzemplarz i jesteś przygotowany na koszty jego eksploatacji, powinieneś być z Q7 zadowolony.





ZALETY:





przestronne wnętrze;

wysoka jakość wykonania;

komfort jazdy.



WADY:





wysokie koszty eksploatacji;

problemy z rozrządem w 3.0 TDI.





Dane techniczne wybranych wersji Audi Q7

Silnik Pojemność skokowa [cm3] Liczba cylindrów/ Liczba zaworów Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr/min Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min Przyspieszenie 0-100 km/h [s] Prędkość maks. [km/h]

Benzynowe 3.0 TFSI 2995 6 / 24 272 (200)/ 4750-6500 400/ 2150-4780 7,9 222 3.0 TFSI 2995 6 / 24 333 (245)/ 5500-6500 400/ 2900-5300 6,9 243 3.6 FSI 3597 6 / 24 280 (206)/ 6200 350/ 2500-5000 8,5 225 4.2 FSI 4163 8 / 32 350 (257)/ 6800 440/ 3500 7,4 244

Wysokoprężne 3.0 TDI 2967 6 / 24 204 (150)/ 3200-4400 450/ 1250-3200 9,1 202 3.0 TDI 2967 6 / 24 233 (171)/ 4000 500/ 1750-2750 8,5 210 3.0 TDI 2967 6 / 24 240 (176)/ 3800-4400 550/ 2000-2250 8,5 210 3.0 TDI 2967 6 / 24 240 (176)/ 4000-4400 550/ 1750-2500 8,2 213 3.0 TDI 2967 6 / 24 245 (180)/ 3800-4400 550/ 1750-2750 7,9 216 4.2 TDI 4134 8 / 32 326 (240)/ 3750 760/ 1800-2500 6,4 236 4.2 TDI 4134 8 / 32 340 (250)/ 4000 800/ 1750-2750 6,4 241 4.2 TDI 4134 8 / 32 340 (250)/ 4000 760/ 1750-3000 6,4 240 6.0 V12 TDI 5934 12 / 48 500 (368)/ 3750 1000/ 1750-3250 5,5 250



