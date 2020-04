Używane BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46), od 2014 r. Wady, zalety, typowe usterki, polecane wersje, sytuacja rynkowa

Napęd na przednie koła, silniki umieszczone poprzecznie i nadwozie kompaktowego minivana. Te trzy cechy nie są niczym odkrywczym ani nadzwyczajnym w motoryzacyjnym świecie. W 2014 roku jednak wywołały niemałą burzę, gdy okazało się, że połączy je wspólny mianownik - logo bawarskiego producenta, znanego dotychczas z nieco innej filozofii projektowania samochodów. Pod względem technicznym BMW serii 2 jest spokrewnione z Mini, dzieli z nim też niektóre silniki.

Auto występuje jako wersja pięcioosobowa z krótszym rozstawem osi (kod F45 - Active Tourer) lub jako wariant przedłużony, opcjonalnie siedmioosobowy (F46 - Gran Tourer). Do tej pory auto przeszło jeden delikatny facelifting - w 2018 roku. Zmieniono wówczas wygląd zderzaków, wprowadzono nowe elementy wyposażenia, odświeżono też paletę dostępnych lakierów nadwozia i wzorów felg. W momencie premiery, BMW twierdziło, że mimo przedniego napędu i wyjątkowo rodzinnego charakteru, ich minivan potrafi dostarczyć równie dużo radości z jazdy, co inne, tylnonapędowe konstrukcje. Czy tak jest w istocie?

BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46). Nadwozie/wnętrze

Mniejszy Active Tourer mierzy nieco ponad 4,3 m długości i ma 2,67 m rozstawu osi. W jego wnętrzu wygospodarowano miejsce dla pięciu osób i 468 l bagażu. Pochwalić należy przestrzeń z tyłu - zarówno nad głową, jak i na nogi jest jej dużo. W kufrze są haczyki na siatki z zakupami, a po złożeniu oparć tylnej kanapy powstaje płaska przestrzeń ładunkowa. Gran Tourer z racji większego o 11 cm rozstawu osi i dłuższego o ponad 20 cm nadwozia ma więcej miejsca na nogi w drugim rzędzie oraz oferuje dwa opcjonalne fotele rzędu trzeciego. Nie należy ich jednak traktować, jako rozwiązania do długich podróży dla osób dorosłych. Dobrze nadadzą się za to dla dzieci.

Użytkownicy innych modeli BMW od razu zwrócą uwagę na fotele. Zarówno zwykłe, jak i sportowe są zauważalnie mniejsze niż choćby te montowane w serii 1, czy 3. Nie spodoba się to bardziej rosłym użytkownikom. Ci, dla których w innych „Beemkach” siedzi się zbyt nisko, będą zadowoleni z podobnej jak w SUV-ach, wysokiej pozycji za kierownicą. Widoczność do przodu ograniczają masywne słupki A. Kokpit jest ergonomiczny i nieźle wykonany.

Wyposażenie - jak to w BMW - zależy od preferencji i możliwości finansowych pierwszego właściciela, który konfigurował auto przed zakupem. Z tego powodu na rynku trafiają się egzemplarze na stalowych felgach z kołpakami oraz takie, które mają na pokładzie pakiet sportowy M, adaptacyjne zawieszenie, dach panoramiczny, czy wyświetlacz head-up. Warto powiedzieć, że w omawianej serii 2 obraz z niego nie jest rzucany na przednią szybę, a wyświetla się na małej szybce nad zestawem wskaźników. Problemy z pokładową elektroniką zdarzają się sporadycznie, zazwyczaj pomaga aktualizacja oprogramowania wykonana w ASO.

BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46). Napęd/podwozie

Paleta silników minivanów serii 2 ogranicza się do jednostek trzy- i czterocylindrowych - tak benzynowych, jak i wysokoprężnych oraz jednej wersji hybrydowej typu plug-in. Trzycylindrowe benzyniaki miały 1,5 l pojemności i oznaczenie B38B15. Chętnie wkręcają się na obroty, mają zadziorny, nieco zachrypnięty dźwięk, ale też niestety zauważalnie wibrują. Jest to szczególnie denerwujące w sytuacji, gdy korzystamy z systemu start-stop. Rozruchu silnika, delikatnie mówiąc, kulturalnym nazwać nie można. W zależności od oznaczenia, motory te mają 102 lub 109 KM (216i przed i po liftingu) lub 136 KM i 140 KM (218i z podobną zależnością). Mocniejszy wariant w Active Tourerze schodzi z przyspieszeniem do „setki” poniżej 10 sekund. Silniki B38 w pierwszych latach produkcji cierpiały na wadę łożyska oporowego wału korbowego, co prowadziło do powstania luzu, a w efekcie zniszczenia silnika. Warto o tym wiedzieć, bo wiele jednostek wymieniono na nowe jeszcze na gwarancji.

Żądni mocniejszych wrażeń mogą wybrać czterocylindrową dwulitrówkę - w 220i ma 192 KM, a 225i - 231 KM. Zauważalnie wyższa kultura pracy i lepsze osiągi to nie jedyne zalety tej jednostki. W porównaniu z mniejszym motorem jest nią też….zużycie paliwa. Tak, to nie pomyłka - 1,5 litrowy trzycylindrowiec w mieście spali nawet ok. 12 l/100 km. Silnik dwulitrowy - podobnie. Nasza rekomendacja jest w tym przypadku oczywista. Trzy cylindry lepiej omijać także w przypadku motorów wysokoprężnych. 1,5-litrowy diesel (B37D15) generuje 95 lub 115 KM. Owszem, jest oszczędny i w trasie potrafi zużyć nawet poniżej 4 l/100 km. Ceną za niskie spalanie jest dość duży hałas, wibracje i kiepskie osiągi. Pamiętajmy, że omawiany minivan to auto, które - przynajmniej w założeniu - pokonuje dłuższe trasy z dużym obciążeniem.

Lepiej wybrać wersję czterocylindrową. Już 150-konna 218d daje radę, a 190-konna 220d z przyspieszeniem 0-100 km/h w czasie poniżej 8 sekund jest całkiem żwawa. W przypadku tego silnika warto pamiętać o kampanii przywoławczej związanej z nieszczelną chłodniczką EGR. Ma ona związek z głośnymi przypadkami samozapłonu aut, dlatego przed zakupem warto sprawdzić po pierwsze czy interesujące nas auto podlega akcji serwisowej, a jeśli tak, to czy została ona już przeprowadzona. Odmiana hybrydowa ma moc systemową 224 KM i przyspiesza do „setki” w 6,7 s. Realnie, w trybie elektrycznym jest ona w stanie pokonać powyżej 30 kilometrów.

Manualne skrzynie biegów czasami haczą, do pracy 8-stopniowych klasycznych automatów produkcji firmy Aisin nie mamy większych zastrzeżeń. Nieźle sprawują się też 7-stopniowe dwusprzęgłówki montowane do niektórych wersji po liftingu. Układ jezdny „dwójki” nawet w podstawowej wersji dostarcza sporo frajdy z pokonywania zakrętów. W połączeniu z precyzyjnym układem kierowniczym okazuje się, że seria 2 to prawdopodobnie najlepiej prowadzący się kompaktowy minivan. Użytkownicy skarżą się jedynie na problemy z trakcją w autach z napędem na jedną oś. Rozwiązaniem jest zakup wersji z xDrive.

BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46). Sytuacja rynkowa

Podaż używanych Active i Gran Tourerów na polskim rynku to na ten moment ok. 200 egzemplarzy wystawionych na sprzedaż. Nieuszkodzone auto można kupić za mniej niż 50 tys. zł. Oczywiście, w tej cenie nie ma co liczyć na niski przebieg, bogate wyposażenie i przeszłość bezwypadkową. Co najmniej jeden z tych elementów będzie występował w samochodzie niskobudżetowym. Ceny „pewnych” aut zaczynają się od ok. 65-70 tys. zł. Wiele z nich jest sprzedawanych przez autoryzowane salony sprzedaży, co nie powinno zwalniać kupującego z ich dokładnego sprawdzenia. Najdroższe są oczywiście auta podemonstracyjne, z niewielkimi przebiegami, stanowiące niezłą alternatywę dla egzemplarzy fabrycznie nowych.

BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46). Podsumowanie

Minivan BMW budzi mieszane odczucia. Z jednej strony prowadzi się znakomicie i jest dostępny z całkiem mocnymi silnikami. Od strony użytkowej natomiast oferuje niewiele więcej niż tańsze auta, np. Kia Carens. Prestiż, którym kieruje się wielu nabywców marek premium, w przypadku tego modelu jest wątpliwy. Jeśli jednak zapragniecie kupić sobie „dwójkę”, poszukajcie bogato wyposażonej odmiany z silnikiem czterocylindrowym. Powinniście być zadowoleni.



ZALETY:

dopracowany układ jezdny;

przestronne wnętrze, zwłaszcza w Gran Tourerze.



WADY:

niska kultura pracy silników trzycylindrowych;

ograniczony prestiż modelu.

Podstawowe dane techniczne modelu BMW serii 2 Active/Gran Tourer (F45/F46)

znaczenie Pojemność skokowa Moc maksymalna przy obr/min. Max. moment obrotowy przy obr/min. Kod silnika Prędkość maksymalna

Silniki benzynowe 216i 1499 cm³ 75 kW (102 KM)/ 4100 180 Nm / 1200–3800 B38B15 188 km/h 218i 1499 cm³ 100 kW (136 KM)/ 4400 220 Nm / 1250–4300 B38B15 200–205 km/h 220i 1998 cm³ 141 kW (192 KM)/ 4700 280 Nm / 1250–4600 B48B20 230 km/h 225i 1998 cm³ 170 kW (231 KM) / 5000 350 Nm / 1250–4500 B48B20 235–240 km/h 225i xDrive 1998 cm³ 170 kW (231 KM) / 5000 350 Nm / 1250–4500 B48B20 237 km/h 225xe (hybryda) 1499 cm³ 100 kW (136 KM) / 4400 + 65 kW (88 KM )/ 4000 (Łącznie: 165 kW (224 KM) 220 Nm / 1250–4300 (Łącznie: 385 Nm) B38B15 202 km/h

Silniki wysokoprężne 214d 1496 cm³ 70 kW (95 KM)/ 4000 220 Nm / 1750–2250 B37D15 185 km/h 216d 1496 cm³ 85 kW (116 KM)/ 4000 270 Nm / 1750–2250 B37D15 195 km/h 218d 1995 cm³ 110 kW (150 KM) / 4000 330 Nm / 1750–2750 B47D20 205–208 km/h 218d xDrive 1995 cm³ 110 kW (150 KM) / 4000 330 Nm / 1750–2750 B47D20 205–208 km/h 220d 1995 cm³ 140 kW (190 KM) / 4000 400 Nm / 1750–2500 B47D20 227 km/h 220d 1995 cm³ 140 kW (190 KM) / 4000 400 Nm / 1750–2500 B47D20 223 km/h

