Używany Citroën C4 Cactus. Wady, zalety, ceny, wyposażenie

Przygotowując się do napisania wszystkich zalet i wad używanego Citroëna Cactusa dotarłem do swoich tekstów z salonu samochodowego we Frankfurcie z roku 2007, gdzie zaprezentowano model koncepcyjny C-Cactus. W założeniu tego projektu, określonego jako „wykraczający poza przyjęte ramy klasy modelu rodzinnego”, było poszukiwanie prostoty, która wyznaczyła kierunek projektowy.



Dokładnie ta sama idea przyświecała projektantom, którzy przygotowali seryjny model produkcyjny, który wszedł na rynki wiosną 2014.

Pamiętam, że podczas prezentacji nowego modelu zaskoczyło mnie kilka faktów.

Używany Citroën C4 Cactus. Płyta podwoziowa

Największym zaskoczeniem był wykorzystanie płyty podłogowej PF1, znanej z Citroëna C3 i DS3. Wydawało się to co najmniej dziwne, zważywszy, że prezentowana rok wcześniej uniwersalna platforma EMP2, miała być odtąd stosowana do wszystkich modeli koncernu PSA od miejskich maluchów typu C3 do dużych vanów typu 5008. Zapytany o to jeden z szefów firmy przyznał, że koszty wprowadzenia do produkcji PF1 muszą się zamortyzować i stąd taka decyzja.

Drugim zaskoczeniem była wiadomość, że stylizacja Citroëna Cactus jest nową linią stylistyczną firmy. Wydawało mi się to dużą odwagą, gdyż o ile „samochód odbiegający od utartego rodzinnego stylu” może wzbudzać emocje, gdyż nie jest dla każdego, o tyle cała gama w tym stylu to spore ryzyko.

Po kilku latach od prezentacji, okazało się jednak, że C1, C3, czy C3 Aircross oraz C5 Aircross są znacznie bardziej efektowne niż klasyczne wersje innych producentów.

Mimo, iż posiada on płytę podłogową jak C3 to jest znacznie większy (długość to 416 cm i wielkość bagażnika 358 litrów, C3 miało 399,6 cm i 300 litrów), przez co lepiej spełnia walory samochodu rodzinnego. Niestety nie udało się w pełni wykorzystać walorów przestrzeni bagażowej, gdyż próg ładunkowy - ze względu na stylizację nadwozia - jest „za wysoko”. W efekcie kufer jest głęboki i wkładając bagaże musimy wyżej unosić je do góry, a często musimy też oprzeć się o tył samochodu i pobrudzić spodnie. Poza tym jedynym mankamentem nie można jednak doczepić się do stylistyki i użyteczności karoserii.



Co więcej, taka stylizacja przedniej partii samochodu zwiększa bezpieczeństwo ze względu na wysoko umieszczone światła do jazdy dziennej i lepszą widoczność pojazdu.

To co najbardziej wyróżniania model to „opakowanie poduszkami”, czyli Panele Airbump. Te miękkie powierzchnie stanowią charakterystyczną identyfikację graficzną Citroëna C4 Cactus, ale przede wszystkim chronią nadwozie przed skutkami niewielkich uderzeń na parkingach. W czym tkwi ich sekret? Wypełnione powietrzem mikrokapsułki z TPU (termoplastycznego poliuretanu), ukryte pod miękką, odporną na zarysowania powierzchnią, amortyzują uderzenia. Ważne też, że panele te nie wymagają specjalnej konserwacji i istotnie wpływają na obniżenie kosztów użytkowania pojazdu. Podobne znaczenie mają osłony progów i nadkoli wykonane z tworzyw sztucznych. To graficzna identyfikacja pojazdu, ale też ochrona przed żwirem, czy drobinami asfaltu, którymi wypełniono ubytki w jezdni.

Używany Citroën C4 Cactus. Wnętrze – minimalizm i... fajny, choć kontrowersyjny styl

Zapewne to co zaskoczy chętnych do zakupu Citroëna C4 Cactus to styl wnętrza. Jest on dopracowany tak, jak indywidualizm karoserii. Przykładowo znakomicie wpisuje się w stylistykę modelu schowek przed pasażerem (Top Box), którego wygląd i sposób otwierania został zainspirowany klasycznym, podróżnym kufrem. Zaprojektowanie tego schowka wymusiło zmianę konstrukcji poduszki airbag przed pasażerem, którą zaprojektowano jako poduszkę powietrzną sufitową, rozwijającą się przed przednią szybą.

Nieco gorzej jest w przypadku foteli. Wprawdzie w reklamach było hasło, że „przednie siedzenia Citroëna C4 Cactus doskonale obrazują, jak ważne dla Citroëna jest zapewnienie komfortu pasażerom”, oraz że „fotele zostały zaprojektowane jak wygodna sofa, na której można spędzić miłe chwile w swobodnej, przyjaznej atmosferze”, ale dla mnie osobiście to mankament. W moim przypadku nie lubię bowiem zapadać się w fotel i nie lubię miękkich kanapowych foteli. Cenię za to sztywność konstrukcji i odpowiednie trzymanie. Pod tym względem fotele w tym modelu zawsze były dla mnie kiepskim rozwiązaniem (jeździłem sześcioma różnymi wersjami tego modelu).

Co dziwne, za każdym razem gdy testowałem taki model, to fotelem... zachwycone były kobiety.

Stąd też pierwsza uwaga – przed zakupem przejedź kilkanaście kilometrów i sprawdź czy taki fotel ci pasuje. Tym bardziej, że fotel ten nie ma regulacji oparcia kręgów lędźwiowych i... osoba z bolącym kręgosłupem na trasie odczuje ten mankament.

Druga uwaga, jaką mam do wyposażenia wnętrza to... otwieranie szyb, a raczej jego brak, w tylnych drzwiach. Szyby te są bowiem jedynie uchylane jak ma to miejsce w pojazdach trzydrzwiowych, albo nastawionych na minimalizację kosztów, modelach miejskich maluchów grupy VW. Tym samym jako samochód rodzinny dla dwójki dorosłych z małymi dziećmi jest to model zadowalający, ale gdy z tylu jadą nastolatkowie, to takie uchylanie szyb jest minusem.

Nie ma natomiast zastrzeżeń do zawieszenia, czy parametrów jazdy w mieście (średnica zawracania 10.5 m).

Używany Citroën C4 Cactus. Gorzej z wyborem silnika...

Od razu muszę przyznać, że nie jestem zwolennikiem silników trzycylindrowych, ze względu na ich niezbyt efektowną kulturę pracy podczas ruszania. Oczywiście w przypadku jazdy na trasie nie ma z tym problemów, ale podczas ruszania (a w mieście to dość częste zjawisko) mamy charakterystyczny klekot i szarpanie silnikiem. Nieco lepiej jest w przypadku jednostki turbodoładowanej, gdyż moment obrotowy jest w niższym zakresie prędkości obrotowych, ale... tu trzeba uważać.

W przypadku Citroëna C4 Cactus do napędu wykorzystano wielokrotnie nagradzany silnik 1,2 12V PureTech w odmianie 75 KM, 82 KM i 110 KM. Osobiście wybrałbym silnik turbodoładowany 110 KM, gdyż z wielu jazd pamiętam, że jest to jednostka pozwalająca na dobrą dynamikę i nie ma rażąco niekomfortowej pracy wersji trzycylindrowej. Jednakże okazało się, że silnik ten ma wadę fabryczną: problemem łuszczenia oraz rozpuszczania się paska rozrządu. Użytkownicy sygnalizują tą poważną usterkę przy przebiegach od ok. 60 tys/km. Odpowiada za to złej jakości pasek, który zaczyna się łuszczyć, a jego drobinki dostają się do układu smarowania (pasek rozrządu pracuje w oleju) co powoduje zatkanie się pompy oleju i brak smarowania. Konsekwencją tej usterki jest całkowite uszkodzenie silnika. Ponieważ nie zawsze mamy do czynienia z autem na gwarancji, przekłada się to na wysokie koszty naprawy. Stąd też przed zakupem warto sprawdzić wadliwy układ aby uniknąć kosztownych napraw.

Jeżeli jednak trafimy na dobry egzemplarz, to z pewnością jednostka jest alternatywą dla silników wysokoprężnych jak również jednostek o większych pojemnościach, znanych z innych modeli.

W przypadku silników o mniejszej mocy, jak dotąd nie odnotowano problemów z samą jednostka jak również osprzętem. Polecany jest on zdecydowanie do jazdy miejskiej ze względu na niskie koszty użytkowania i... mierne osiągi. Wprawdzie użytkownicy piszą, iż dynamika jazdy jest wystarczająca, ale po wielu kilometrach spędzonych z tym silnikiem twierdzę, że zadowalająca jest tylko jazda po rozpędzeniu modelu do ok. 100-120 km/h i jednostajnej jeździe. Przyspieszanie jest w tym wypadku bardzo kiepskie.

Jeżeli chodzi o wersje diesel, to w modelu stosowane były jednostki 1,6 HDI o mocy 100 KM i 1,6 e-HDI o mocy 92 KM. Interesująca pod względem technicznym jest wersja 1.6 e-HDI 92 KM, w której zastosowano szereg zmian, które pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa o 15 %.

Wprowadzone systemy to:

Start & Stop z odwracalnym alternatorem drugiej generacji ;

e-booster umożliwiający natychmiastowe ponowne uruchomienie silnika;

elektroniczne sterowanie alternatorem, które pozwala na odzyskanie energii, gdy pojazd zwalnia;

skrzynia biegów z udoskonalonymi przełożeniami.

Silnik został wyposażony w układ wtryskowy Common Raill firmy Bosch z wtryskami elektromagnetycznymi, przez co w razie ich uszkodzenia jest możliwość ich regeneracji, w przeciwieństwie do wtryskiwaczy piezoelektrycznych. Jednostka w tej odmianie mocy ma dynamikę na średnim poziomie a kultura pracy jest przeciętna, ale za to ogromnym atutem jest bardzo niski poziom spalania.

Drugi z silników 1,6 HDI jest konstrukcją nowszą i to sprawia, że mamy tam katalizator, filtr cząstek stałych FAP oraz system SRC. Zadaniem SRC (Selective Catalytic Reduction) jest wychwycenie i zneutralizowanie tlenku azotu oraz obniżenia emisji spalin Nox do 90%. Te zabiegi umożliwiają regenerację filtra cząstek stałych w niższych temperaturach. Aby system działał niezbędny jest do tego specjalny preparat AdBlue.

W obu przypadkach awaryjność jednostki jest na znikomym poziomie i przy regularnym serwisowaniu bez problemu można osiągnąć duże przebiegi w granicach 300 tys,/km bez jakichkolwiek napraw (wymiana rozrządu co 180 000 km lub 10 lat).

W styczniu roku 2018 samochód, będący oryginalnym samochodem rodzinnym, przeszedł lifting i... stał się klasycznym modelem rodzinnym. Było to związane z zaprzestaniem produkcji Citroëna C4 i potrzeba zaoferowania modelu, będącego atrakcyjną ofertą dla bardziej statecznego klienta. Zmieniono wówczas Panele Airbump wokół samochodu, a wyposażenie otrzymało wyższy poziom komfortu.

Używany Citroën C4 Cactus. Na rynku wtórnym

Jak sprawdziliśmy, aktualnie na rynku wtórnym w Polsce jest dostępnych 166 modeli Citroën C4-Cactusa sprzed liftingu, z czego aż 107 jest w wersji benzynowej. To dokładnie pokazuje jak odbierany jest ten model: miejski, uniwersalny pojazd rodzinny. Wśród tych 107 modeli 59 jest w wersji 82 KM. Ceny modeli benzynowych zaczynają się od 17 000 zł, a kończą na kwocie 46 000 zł. Wśród tych modeli 48 pochodzi z polskich salonów.

W przypadku wersji diesel, to wśród oferowanych na rynku 59 modeli, żaden nie pochodzi z Polski - wszystkie zostały przywiezione. Ceny modeli wahają się w podobnym zakresie jak wersji benzynowych, tylko samochody mają ok. dwa razy większe przebiegi.

Używany Citroën C4 Cactus. Dla kogo?

Wprawdzie firma reklamuje ten model jako „rodzinny”, ale trudno porównać go choćby z C4 czy P308. To raczej pomost między wersją segmentu B, jak Citroën C3 i segmentu C, jak Citroën C3. Trzeba jednak przyznać, że jest to pomost bardzo efektowny i wzbudzający zainteresowanie, ot „miejski samochód marzeń”. Najważniejsze jednak, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić, czy praca silnika trzycylindrowego spełnia nasze wyobrażenie o samochodzie marzeń.



Używany Citroën C4 Cactus. Chronologia:

rok 2007 – prezentacja prototypu Citroën C-Cactus;

jesień 2013 (Frankfurt) – oficjalna prezentacja modelu seryjnego;

wiona 2014 (Genewa) – start produkcji i rozpoczęcie sprzedaży;

styczeń 2018 (Vienna Auto Show) – premiera II generacji.

Citroën C4 Cactus. Podstawowe dane techniczne:



PureTech 75 PureTech 82 PureTech 110 HDI 110 e-HDI Czas produkcji 09/2014-01/2018 09/2014-01/2018 09/2014-01/2018 09/2014-01/2018 09/2014-0/2015 Rodzaj silnika R3 R3 R3 R4 R4

benz benz benz diesel diesel Moc [KM/obr/min] 75/5750 82/5750 110/550 99/3750 92/4000 Moment [Nm/ obr/min] 118/2750 118/2750 205/1500 245/1750 230/1750 turbo Brak Brak Tak Tak Tak Skrzynia biegów 5 man 5 man (5 aut) 5 man 5 man (6aut) 6 automat Prędkość maks [km/h] 171 171 (173) 190 184 (184) 176 Przyspiesz [sek] 12,9 12,9 (15) 9,3 10,7 (11,2) 11,4 Spalanie śr [l/100] 4,6 4,6 (4,3) 4,7 3,4 (3,1) 3,5

