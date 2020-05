Używany Citroen C4 I hatchback 1.6 VTi . Zalety, wady i typowe usterki

Mimo że ogłoszony został następcą modelu Xsara, z poprzednikiem nie ma zbyt wiele wspólnego. Linia stylistyczna nadwozia jest zdecydowanie atrakcyjniejsza, wnętrze zostało odświeżone, a sama technologia wzbogacona o kilka ciekawych rozwiązań, w tym elektronicznych. Widać to już po wejściu do pierwszej generacji C4, której kabina wygląda dość nowocześnie – także w porównaniu do ówcześnie prezentowanych aut segmentu C. O tym jednak później.

Citroen C4. Silnik i spalanie

Tym razem przyjrzeliśmy się pięciodrzwiowej wersji hatchback z 2008 roku, już po faceliftingu. Prezentowany egzemplarz napędza zatem jednostka z odświeżonej gamy silników – konkretnie rzędowa 1.6 16V VTi o mocy 120 KM (88 kW), osiąganej przy 6000 obr./min. W porównaniu do pierwotnie oferowanych benzyniaków jest ona bardziej awaryjna, ale za to stanowi dobrą bazę do zamontowania instalacji gazowej. Jednak nawet bez tych dodatków, należy pochwalić ten silnik za dobry stosunek mocy do spalania. Przy masie auta wynoszącej 1220 kilogramów, zużywa średnio 6-7 litrów benzyny w cyklu mieszanym. W mieście wynik może wzrosnąć do prawie 9 litrów, natomiast przy ekonomicznej jeździe potrafi spaść do zaledwie pięciu litrów na 100 km. Dzięki całkiem sensownej mocy i momencie obrotowym wynoszącym 160 Nm przy 4250 obr./min pozwala także na dynamiczną jazdę po mieście.





Z pięciobiegową skrzynią manualną przyspieszenie do 100 km/h zajmuje Citroenowi 10 sekund, a prędkość maksymalna sięga 195 km/h. Jeśli jednak boicie się częstych wizyt u mechanika, wyborem bezpieczniejszym pod względem ryzyka napraw, a dysponującym porównywalną dynamiką, jest chociażby silnik 1.6 110 KM sprzed faceliftingu. Odradzamy natomiast jednostkę 1.4 ze względu na większe „przymulenie” samochodu.

Citroen C4 - prowadzenie

Zaletą pierwszej generacji jest prowadzenie. C4 zapewnia duży komfort podczas jazdy, jak na samochód miejski świetnie „wybiera” nierówności podłoża, jest zwrotne i słucha się poleceń kierowcy. Omówiony już silnik pozwala na płynne przyspieszenie po wskoczeniu na ok. 3 tys. obrotów, niestety zdecydowanie za głośno pracuje przy zakresie 4,5-5 tys. Auto hamuje miękko, a konstrukcyjnie nie jest nadmiernie skomplikowane, co pozwala zaoszczędzić na naprawie i częściach. Dzięki zastosowaniu tradycyjnej belki skrętnej tylne zawieszenie jest trwalsze niż w przypadku chociażby Xsary. Niestety, to rozwiązanie oznacza wzajemne oddziaływanie na siebie kół, co może skutkować drganiami podczas jazdy na nierównej powierzchni i częściową utratą stabilności.

Stylistyka Citroena C4

C4 oferowane było na początku w wersji 3-drzwiowego coupe (w przypadku którego można się spierać w kwestii atrakcyjności sylwetki), raczej rzadko spotykanego sedana oraz udanego 5-drzwiowego hatchbacka. W 2006 roku gamę uzupełnił minivan Picasso. Pierwsza generacja produkowana była do 2010 roku, jednak ostatnie dwa lata to wersja poliftowa, z zewnątrz odróżniająca się od poprzedniczki m.in. węższym wlotem powietrza, wyraźniej zaznaczonymi dolnymi lampami w przednim zderzaku i chromowanymi detalami.

Wnętrze potrafi zaskoczyć. Ciekawostką, do której początkowo trudno przywyknąć, jest nieruchoma konsola kierownicy, wyposażona w przyciski sterujące radiem i tempomatem. Można przyczepić się do jej płynności, ponieważ przy skomplikowanych manewrach kręcenie nią potrafi stać się trochę męczące. Nie każdemu też spodoba się ona pod kątem wizualnym.

Prędkościomierz i wskaźnik poziomu paliwa w baku powędrowały na ciekłokrystaliczny wyświetlacz, umieszczony centralnie na desce rozdzielczej. Następny, bardzo mały wyświetlacz zamontowano tradycyjnie nad kierownicą. Na nim mamy wszelkie kontrolki i informację o oświetleniu auta. Kolejny ekran, umieszczony pod panelem radia na środkowej konsoli, pokazuje dane dot. klimatyzacji (o ile takową dysponuje nasze auto), a jeszcze kolejny „dzieli się” z nami informacjami m.in. o słuchanej muzyce, stacji radiowej oraz średnim spalaniu.

Wyjaśnić trzeba jedno – C4 pierwszej generacji nie należy do liderów segmentu pod względem przestronności. Bagażnik w porównaniu z Xsarą zmalał o prawie 60 litrów, więc do dyspozycji mamy 320 litrów przestrzeni. Nie powala to na kolana, ale spokojnie można ją dobrze zagospodarować. W środku wnętrze również zmalało, ale nie jest nadmiernie ciasne – człowiek przeciętnego wzrostu zdoła bez narzekania przejechać na tylnej kanapie kilkadziesiąt kilometrów. Dużo większy komfort czeka natomiast osoby siedzące z przodu, zwłaszcza, że fotele kierowcy oraz pasażera są szerokie i dobrze wyprofilowane.

Citroen C4. Na co uważać?

Wbrew pozorom, C4 pierwszej generacji nie należy do aut szczególnie awaryjnych. Nie jest też jednak pozbawiony wad. Model ten hołduje stereotypom dotyczącym francuskich samochodów, a zatem może mieć bardziej lub mniej poważne problemy z ogólnie pojętą elektroniką, objawiające się chociażby „szalejącymi” kontrolkami, psującymi się wyświetlaczami (a tych ma całkiem sporo) lub kłopotami z zamkiem centralnym. Jeśli chodzi o napęd, poważniejsze usterki dotyczą głównie silników wolnossących – zawodzić może układ oczyszczania spalin w jednostkach HDI, wtryskiwacze i czujniki. Generalnie jednak, patrząc na wiek i przebiegi tych aut, poliftowe diesle w C4 są polecaną opcją – poniekąd dzięki względnie niskim kosztom ewentualnych napraw. Aczkolwiek tutaj należy zwrócić też uwagę na stan układu wspomagania kierownicy i dźwięki towarzyszące skręcaniu kół, ponieważ szwankować może pompa.

W silniku napędzającym auto omawiane w artykule należy z kolei zwrócić uwagę na wysokie zapotrzebowanie oleju oraz stan rozrządu, który naturalnie w przypadku braku właściwej opieki może okazać się prawdziwą skarbonką. Zdecydowanie bardziej cenione są benzyniaki w wersji sprzed faceliftingu, które cieszą się łatką mało awaryjnych i ekonomicznych. Niestety, wraz z odświeżeniem modelu zniknęły one z oferty Citroena.

Citroen C4. Ile kosztują naprawy?

Zaskoczeniem może okazać się cena naprawy wspomnianej już belki skrętnej w tylnym zawieszeniu. Im wyższy przebieg, tym wyższe ryzyko jej zniekształcenia, zwłaszcza gdy styl jazdy poprzedniego właściciela nie należał do delikatnych. Konieczna może okazać się regeneracja lub wymiana tego elementu wraz z okolicznymi podzespołami, co może nas kosztować 1-2 tys. złotych. Wspominałam także o rozrządzie – w przypadku C4 kompletna naprawa może uszczuplić nasz portfel o ok. 800 zł. Na szczęście C4 jest modelem bardzo popularnym, nie ma więc problemu z dostępnością części. Przykładowy komplet tarcz i klocków na przód kosztować powinien w okolicach 400-500 zł.

Citroen C4. Ceny na rynku

Najtańsze egzemplarze pierwszej generacji można kupić już za 5-7 tys. złotych, jednak odradzamy kierowanie się nadmierną oszczędnością. Dobrze utrzymane C4 z początków produkcji kosztować będzie ok. 9-10 tys. złotych, a wersja poliftowa 13-16 tys. zł. Najdroższe sztuki, zazwyczaj oferowane z mocniejszą wersją silnika benzynowego 1.6 16V, to wydatek rzędu 18-20 tys. złotych.

Przy wyborze auta warto zastanowić się nad jednostką 2.0 16V o mocy od 138 do 180 KM, przy czym przy topowej wersji uważać należy na forsowane turbosprężarki i liczyć się z nieco wyższym zużyciem paliwa, które - dla pocieszenia - nie przyprawia jednak o bolesne kłucie serca podczas tankowania. Przy spokojnej jeździe można uzyskać około 8l/100 km, natomiast przy mocno agresywnej – ok. 12 litrów.

Citroen C4. Silniki benzynowe:

2004-2008 rok

1.4 16V (90 KM)

1.6 16V (110 KM)

1.6 16V (120 KM)

2.0 16V (138 KM)

2.0 16V (143 KM)

2.0 16V (180 KM)

Po 2008 roku

1.4 16V (88 KM)

1.6 VTi (120 KM)

Citroen C4. Silniki Diesla:

2004-2008 rok

1.6 HDi (92 KM)

1.6 HDi (110 KM)

2.0 HDi (138 KM)

Po 2008 roku

1.6 HDi (92 KM)

1.6 HDi (110 KM)

2.0 HDi (140 KM)

Citroen C4 I - wybrane dane techniczne

Wersja silnikowa Pojemność skokowa (ccm) Moc maksymalna (KM / obr/min) Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) Prędkość maksymalna (km/h) Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) Średnie zużycie paliwa (l/100 km w cyklu mieszanym) Silniki benzynowe 1.4 1360 90/5250 133/3250 182 14,2 6,4 1.4 1360 88/5250 133/3250 182 12,8 6,4 1.6 1587 110/5750 147/4000 194 10,6 7,1 1.6 1598 120/6500 143/4000 195 11,4 6,7 1.6 VTi 1598 120/6000 160/4250 195 10 6,5 2.0 1997 138/6000 200/4000 207 9,2 7,6 2.0 1997 180/7000 202/4000 227 8,3 8,4 Silniki wysokoprężne 1.6 HDi 1560 92/4000 215/1750 178 13,9 4,7 1.6 HDi 1560 110/4000 240/1750 192 11,2 4,7 2.0 HDi 1997 138/4000 320/2000 207 10,5 5,4 2.0 HDi 1997 140/4000 320/2000 207 9,7 5,3

