Używany Volkswagen Tiguan II (2015 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Volkswagen Tiguan II. Nadwozie/wnętrze

Volkswagen Tiguan to przedstawiciel segmentu C, choć każdy zapewne pozycjonuje go wyżej od Golfa. Fakt, mierzy 4509 mm długości i jest od Golfa obecnej generacji dłuższy o ponad 18 centymetrów, a to w połączeniu z wyższą sylwetką i dość muskularną linią stylistyczną sprawia, że Tiguan ociera się o segment D. Swoją drogą odmiana Allspace, która jest zdecydowanie dłuższa, pozycjonowana jest jako odrębny model właśnie w segmencie D. Pod względem stylistyki, Tiguan drugiej generacji, szczególnie po liftingu, mocno upodabnia się do innych popularnych modeli w portfolio, szczególnie do wspomnianego Golfa. Oczywiście Tiguan drugiej generacji opiera się na rozciągniętym wariancie platformy MQB. Aby zmniejszyć wagę, wykorzystano lekkie materiały, takie jak aluminium i stal formowana próżniowo.

Wracając do stylistyki, wygląd Tiguana jest mocno uwarunkowany wybraną przy konfiguracji wersją. Skromniejsze warianty w białym kolorze i z małymi felgami wyglądają raczej przeciętnie, ale odpowiedni lakier, wyższa wersja wyposażenia z nawet 20-calowymi felgami (np. w wersji R-Line) może wyglądać bardzo ciekawie. Poza tym w odmianie po liftingu z 2020 roku, zdecydowanej zmianie uległ pas przedni auta, który stał się bardziej smukły, a światła zaczęły przypominać te z najnowszego Golfa. Jednym się to podoba, innym nie, ale zmiany są dość wyraźne i nie sposób pomylić odmiany sprzed i po liftingu. Czy auto w odświeżonej wersji wygląda lepiej? Jedni uważają, że stało się bardziej nowoczesne, inni, że straciło swój charakter.

Podobnie jest z wnętrzem. Po liftingu auto posiada sporo nowoczesnych dodatków i gadżetów, choć linie i stylistyka nie uległy zmianie. Zamiast tradycyjnego panelu do sterowania klimatyzacją z pokrętłami i przyciskami, w nowszej wersji jest panel dotykowy. Zmieniono również kierownicę, ekran systemu info-rozrywki i odświeżono tapicerki. Przestrzeń? Tej w Tiguanie nie brakuje i czuć to zarówno na tylnej kanapie, jak i w bagażniku, który ma pojemność 615 litrów w standardowym układzie. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń rośnie do 1655 litrów.

Używany Volkswagen Tiguan II. Silniki/układ napędowy

Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku modeli Volkswagena w tym segmencie, wybór jednostek napędowych jest bardzo obszerny. Poza tym każda jednostka była dostępna w kilku wersjach o różnych mocach, z różnymi skrzyniami i napędami. Jeśli chodzi o jednostki benzynowe, wybór jest ogromny i wiele zależy od tego, z jakiego rocznika jest konkretny egzemplarz. Na początku był dostępny silnik 1.4 TSI o mocy od 125 do 150 KM. W 2018 roku nastąpiła pewna rewolucja w ofercie – pojawił się silnik 1.5 TSI o mocy 130 i 150 KM. Jest także słynne 2.0 TSI o mocy od 190 do nawet 320 KM w topowej odmianie R. Oferta silników wysokoprężnych jest skromniejsza i obejmuje co prawda silnik 1.6 TDI, ale był on dostępny dość krótko. Filarem jest 2.0 TDI i mocy od 115 do 240 KM. Dla spragnionych nowoczesności jest również dostępny napęd hybrydowy plug-in na bazie silnika 1.4 TSI, ale jest to wersja, która niedawno weszła do oferty, więc na rynku wtórnym może być trudna do dostania.

Jaki silnik wybrać, a jakiego unikać? Jak to zwykle bywa, wiele zależy od poprzedniego właściciela i jego sposobu eksploatacji. Jednostki napędowe Volkswagena są pod tym względem dość kapryśne i jeśli silnik jest zaniedbywany, bardzo często dochodzi do awarii. Wystarczy kilka lat zaniedbań i unikanie serwisu w ASO, aby doprowadzić auto do kiepskiego stanu. Oczywiście w dieslach zawodzi przede wszystkim osprzęt – w tym układy recyrkulacji spalin i DPF. Deklarowana przed producenta żywotność paska rozrządu przekracza 200 tys. km, ale mechanicy rekomendują kontrolę i ewentualną wymianę co ok. 150 tys. km. Podobnie z interwałami wymiany oleju – warto skrócić zalecany przebieg pomiędzy wymianami do maksymalnie 10-12 tys. km.

Używany Volkswagen Tiguan II. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Oprócz powyższych problemów z jednostkami napędowymi, warto zwrócić uwagę na stan skrzyni DSG, w których piętą achillesową jest mechatronika. Co prawda ich wytrzymałość została zdecydowanie poprawiona w porównaniu do tych, które montowano w pierwszej generacji, ale zdarza się, że nawet w egzemplarzach o małym przebiegu ich praca pozostawia nieco do życzenia. Pojawia się szarpanie, głośna praca czy metaliczne dźwięki. Po przebiegu 150 tys. km zdarzają się awarie, a te są dość drogie do wyeliminowania – od 2500-3000 złotych za sprzęgła, mechatronikę itp. Co jeszcze?

Zobacz także: Kodeks drogowy 2022. Czy małe dziecko może samo poruszać się po drodze?

Czasami zdarzają się problemy z elektroniką, pojawiają się błędy aktywnego tempomatu lub Front Assist, ale znikają po ponownym uruchomieniu auta. Jeżeli są natarczywe, warto odwiedzić ASO – być może to kwestia aktualizacji. W modelach z początków produkcji często pojawia się problem z elektrycznym hamulcem postojowym, który blokuje się i nie chce zluzować kół. Czasami kapryśne są system Start/Stop, czujniki parkowania czy system Auto Hold. Poza tym to dość niezawodne i proste w obsłudze, również serwisowej auto.

Ceny używanych Tiguanów drugiej generacji z początkowych lat produkcji zaczynają się od około 80 000 złotych za godne uwagi egzemplarze. Ogłoszeń jest sporo - w popularnym serwisie jest ich ponad 500. Przykładowo model z 2017 roku z silnikiem 2.0 TDI o mocy 115 KM i przebiegiem 165 000 km to koszt ponad 88 000 złotych. Za dobrze wyposażony wariant z tego samego roku, ale ze 190-konnym silnikiem i napędem na cztery koła, z podobnym przebiegiem, trzeba zapłacić blisko 100 000 złotych.

Używany Volkswagen Tiguan II. Podsumowanie

Volkswagen Tiguan to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta przestronnego i dobrze wykonanego. Czy to alternatywa dla Golfa? Raczej dla Passata, szczególnie dla kogoś, kto oczekuje od samochodu nieco więcej uniwersalności i bazowych właściwości terenowych, aby bez stresu wjechać na polną drogę. Minusy? Dla niektórych zbyt uniwersalny design i bardzo wysoka cena dobrze wyposażonych i zadbanych egzemplarzy.



Używany Volkswagen Tiguan II zalety:

bardzo ładna stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach;

przestronne wnętrze i duży bagażnik;

sporo wersji wyposażeniowych i silnikowych;

duży wybór na rynku wtórnym.

Używany Volkswagen Tiguan II wady:

bardzo wysokie ceny za zadbane i dobrze wyposażone egzemplarze;

warto uważać na zaniedbane egzemplarze z mocniejszymi silnikami i skrzynią DSG;

nie warto brać silników o podstawowych mocach – kiepsko radzą sobie z dużym autem i dużo palą.

Używany Volkswagen Tiguan II opinie:

Karol z Nadarzyna

Przesiadłem się z SEAT'a Ateca FR benzyna automat DSG 4x4 2.0 TSI 190KM na VW Tiguana w wersji R-Line AllBlack benzyna automat DSG 4x4 2.0 TSI 245KM. Samochód spisuje się fantastycznie - odejście rewelacyjne, spalanie w zasadzie identyczne jak w w/w SEACIE, gabaryty idealne dla rodziny 2+2, bagażnik wystarczający, komfort mimo obniżonego o około 1cm zawieszenia względem wersji Life oraz zastosowania felg 19 calowych - bardzo dobry. Wyposażenie (nawet seryjne jak dla R-Line) mega bogate - na prawdę fajne auto, ale... ciut za drogie, ciut za słabo wyciszone, z ciut za małym wyborem w kwestii wyboru żądanego wyposażenia (np. niezrozumiała jest dla mnie niemożliwość zamówienia do wersji R-Line mega wygodnych foteli Ergo, albo wybranie ogrzewanej przedniej szyby bez przymusowego wyboru wzmocnionej anteny radiowej). Część wyposażenia zwyczajnie niepotrzebnie generuje i podwyższa koszty zakupu auta. Ogólnie jednak bardzo polecam ten samochód - kwestia tylko ceny i właściwego dopasowania opcji wyposażenia i wersji auta do własnych potrzeb.

Marcin z Kielc

Auto bardzo poprawne. Wygląd, szczególnie w wersji R Line, zasługuje na duży plus. Mam wersje Highline i fotele ErgoActiv - rewelacja. Info-rozrywka całkiem spoko chociaż wydaje mi się, że poprzednia wersja z Passata B8 była bardziej przejrzysta. To samo dotyczy Active Info Display. Silnik 1.5 TSI na razie ma u mnie same plusy, zobaczymy na dłuższym dystansie. Ogólnie bardzo polecam to auto rodzinie 2+1, bo większej, ze względu na bagażnik, już nie. Bagażnik jest dla mnie wystarczający, żona narzeka ale rozpieściliśmy się bagażnikiem w Passacie kombi. W naprawdę długie trasy będę zakładał box dachowy. Polecam auto w całej okazałości szczególnie w pakiecie R-Line.

Kamila ze Szczecina

Samochód bardzo fajny, to mój pierwszy SUV i chciałam większy silnik, ale nie było wyboru w okolicy żadnego, a musiałam kupić szybko. Został tylko jeden z 1,4 TSI i napęd na przód. Chciałam 2.0 TSI z 4Motion. Nie jest źle, ale wybrałabym jednak 2.0, chociaż 1.4 radzi sobie dobrze. W porównaniu z Outlanderem czy RAV4 to nawet bardzo dobrze! Auto kupiłabym jeszcze raz w lepszym wyposażeniu i z sinikiem 2.0.

Wybrane jednostki napędowe w Volkswagen Tiguan II:

Silnik Pojemność Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.4 TSI BlueMotion 1385 cm3 125 KM 200 Nm 190 km/h 10,5 s 6,1 l/100km 139 g/km 1.4 TSI BlueMotion 1385 cm3 150 KM 250 Nm 202 km/h 9,2 s 5,8 l/100km 132 g/km 1.5 TSI 1498 cm3 150 KM 250 Nm 202 km/h 8,6 s 6,3 l/100km 143 g/km 2.0 TSI 1984 cm3 190 KM 320 Nm 214 km/h 7,5 s 9,0 l/100km 203 g/km 1.6 TDI 1598 cm3 120 KM 250 Nm 185 km/h 11,4 s 5,9 l/100km 154 g/km 2.0 TDI 1968 cm3 150 KM 320 Nm 204 km/h 9,3 s 4,8 l/100km 125 g/km 2.0 TDI 1968 cm3 190 KM 400 Nm 212 km/h 7,9 s 5,7 l/100km 149 g/km 2.0 TDI 1968 cm3 240 KM 500 Nm 228 km/h 6,5 s 6,4 l/100km 167 g/km





Zobacz także: Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV 265 KM. Prezentacja modelu