Volkswagen e-Home. Teraz zakup auta bez wychodzenia z domu

Projekt Volkswagen e-Home to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują możliwości zapoznania się z kompletem informacji dotyczących auta online, przed ewentualną wizytą w salonie dealerskim. Wnosimy obsługę klientów przez Internet na nowy poziom, chcąc zaoferować im najwyższy poziom komfortu, jak i bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie w świetle aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Jest to możliwe m.in. dzięki skorzystaniu z know-how ekspertów z Volkswagen Home, warszawskiego concept store’u marki oferującego topową jakość obsługi klientów – zaznacza Wojciech Usak, dyrektor marketingu marki Volkswagen w Polsce.