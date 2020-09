Volkswagen Golf. Debiut nowego Golfa w wersjach Variant oraz Alltrack. Jakie wyposażenie?

W porównaniu do poprzednika nowy Golf Variant prezentuje się z zewnątrz bardziej dynamicznie. Samochód ma 4 633 mm długości i rozstaw osi wynoszący 2 686 mm. Wzrost długości wpłynął na zmianę proporcji nadwozia i sprawił, że Golf Variant wydaje się teraz dłuższy i niższy niż model poprzedniej generacji. Przednie i tylne światła standardowo są wykonane w technologii LED.

Zwiększona długość nadwozia i wielkość rozstawu osi przekładają się na korzyści we wnętrzu Golfa Variant. Samochód mieści pięciu pasażerów, ponieważ wzrost rozstawu osi prawie w całości został wykorzystany na powiększenie kabiny. Długość wnętrza wzrosła o 48 mm (do 1.798 mm). Tyle samo miejsca przybyło na nogi pasażerom tylnej kanapy. Pojemność bagażnika (do górnej krawędzi oparcia tylnego siedzenia) wynosi 611 litrów, czyli o 6 litrów więcej niż w Golfie Variant poprzedniej generacji. Po złożeniu oparcia kanapy pojemność przedziału bagażowego wzrasta do 1 642 litrów (wzrost o 22 litry w porównaniu z bagażnikiem Golfa Variant 7. generacji). Jako wyposażenie opcjonalne jest oferowana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, którą można otworzyć wykonując ruch stopą przed tylnym zderzakiem.

Volkswagen Golf Variant. Wybór silników

Na przykład – eTSI z instalacją o napięciu 48 V i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Napędzany paskiem rozrusznik-alternator o napięciu 48 V, litowo-jonowy akumulator 48 V i silnik TSI współpracują ze sobą jako hybrydowy zespół napędowy typu mild (mHEV). Dzięki nowemu silnikowi eTSI zużycie paliwa jest znacznie niższe, ponieważ – gdy tylko jest to możliwe – Golf Variant wyłącza turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem i porusza się nie generując lokalnej emisji. Wszystkie silniki eTSI standardowo współpracują z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Do Golfa Variant są oferowane również silniki TDI wyposażone w system podwójnego wtrysku czynnika AdBlue i dwa katalizatory SCR, co znacznie obniża emisję tlenków azotu (NOx). Najnowsze silniki TDI to jedne z najczystszych i najwydajniejszych wysokoprężnych jednostek napędowych na świecie.

Volkswagen Golf Variant. Wyposażenie

Volkswagen zmienił ofertę wyposażenia Golfa Variant – oprócz podstawowej wersji „Golf” dostępne są wersje „Life”, „Style” i „R-Line”. Seryjne wyposażenie wersji podstawowej obejmuje systemy Lane Assist i Front Assist z funkcjami awaryjnego hamowania w mieście i monitorowania pieszych oraz hamowania podczas skręcania po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Do wyposażenia seryjnego należą również elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego XDS, system ostrzegania o zbliżającym się niebezpieczeństwie Car2X, bezkluczykowy system uruchamiania silnika i automatyczne sterowanie światłami. W kabinie do standardu wyposażenia należą Digital Cockpit Pro (cyfrowe wskaźniki), system multimedialny Composition z 8,25-calowym ekranem dotykowym i usługi internetowe We Connect i We Connect Plus, wielofunkcyjna kierownica, automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic oraz zestaw głośnomówiący z Bluetooth.

Volkswagen Golf Alltrack

Wraz z nowym Golfem kombi debiutuje również druga generacja Golfa Alltracka. Nowy Golf Alltrack – jako crossover, który plasuje się między hatchbackami a SUV-ami – standardowo jest wyposażony w stały napęd na cztery koła 4MOTION i ma większy prześwit niż Golf Variant. Ponadto, Golf Alltrack może ciągnąć przyczepę o masie własnej do 2.000 kg. Podobnie jak Golf Variant, także Golf Alltrack może być wyposażony w system Travel Assist wspomagający jazdę do prędkości 210 km/h i w światła matrycowe IQ.Light.