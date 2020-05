Volkswagen Golf GTI. Jakie wyposażenie?

Volkswagen Golf GTI. Udoskonalony napęd na przednie koła

Zaopatrzony w turbosprężarkę silnik osiąga moc 180 kW (245 KM), a nowy system regulacji dynamiki jazdy inteligentnie zarządza układem napędowym i amortyzatorami o regulowanej charakterystyce tłumienia.

Golfa GTI ósmej generacji wyposażono w jeszcze doskonalszy układ napędu na przednie koła. Decydującą rolę odgrywa w nim nowy system zarządzania dynamiką jazdy. „System ten ma decydujący wpływ na działanie licznych funkcji sterowanych elektronicznie i koordynuje ich pracę” – wyjaśnia Karsten Schebsdat, szef działu dynamiki jazdy, układów kierowniczych i systemów elektronicznych.

Dzięki seryjnemu systemowi wyboru profilu jazdy oraz opcjonalnemu adaptacyjnemu zawieszeniu DCC kierowca nowego Golfa GTI może sam zestroić zawieszenie zgodnie z własnymi upodobaniami. Jeszcze ostrzejsze właściwości jezdne zapewniają większą precyzję prowadzenia: typowa dla aut z przednim napędem podsterowność – naturalna skłonność do uślizgu przednich kół w bardzo szybko przejeżdżanych zakrętach – tutaj praktycznie nie istnieje.

Volkswagen Golf GTI. Nowy design



Seryjne diodowe reflektory umieszczono nisko; w opcji są dostępne LED-owe reflektory matrycowe IQ.LIGHT. Wraz z osłoną chłodnicy tworzą one charakterystyczny pas przebiegający przez całą szerokość przedniej części nadwozia. Wyżej znajduje się wąska czerwona linia będąca charakterystycznym znakiem modeli GTI. Po raz pierwszy osłona chłodnicy jest oświetlana wąskim pasem diod sięgającym aż do świateł do jazdy dziennej będących elementem reflektorów. To rozwiązanie jest nowym, świetlnym znakiem rozpoznawczym nowego modelu. Z boku w oczy rzucają się seryjne 17-calowe obręcze kół (Richmond) z lekkich stopów. Z tyłu znajduje się wysunięty do tyłu spojler dachowy zapewniający większy docisk kół tylnej osi do podłoża. Od innych wersji Golfa model GTI różni się też dyfuzorem oraz rozwiązaniem charakterystycznym dla GTI, czyli umieszczonymi z tyłu po lewej i prawej stronie okrągłymi końcówkami wydechu.

Volkswagen Golf GTI. Cyfrowe wnętrze i tapicerka w klasyczną kratę

Swoisty styl miał już pierwszy Golf GTI przedstawiony przez Volkswagena w 1976 roku. Także dzisiaj, w nowoczesnym cyfrowym wnętrzu modelu ósmej generacji z licznymi typowymi elementami GTI ta niepowtarzalna atmosfera została zachowana. W nowym Golfie nie ma już klasycznej stacyjki, zamiast niej znajduje się stosowany seryjnie przycisk Engine start/stop. Całkowitą nowością jest to, że po otwarciu drzwi auta przycisk ten pulsuje czerwienią do czasu aż silnik zostanie uruchomiony. Trójramienna kierownica stosowana w przeszłości przekształciła się dzisiaj w pokrytą skórą sportową kierownicę wielofunkcyjną z dotykowymi polami i opcjonalnym przyciskiem systemu „Travel Assist”, uruchamiającym funkcję półautomatycznej jazdy do prędkości 210 km/h. Zachowane zostały trzy srebrne ramiona kierownicy, w środkowym wewnętrzna powierzchnia ma kolor czerwony – wyróżnik GTI. Wśród innych elementów charakterystycznych dla tych modeli jest też tapicerka w kratkę (Scalepaper), która w modelu ósmej generacji pokrywa nowo zaprojektowane sportowe fotele.

W chwili otwierania drzwi nowego Golfa na ekranie pojawiają się cyfrowe wskaźniki. W aucie zastosowano seryjny Digital Cockpit (nowością jest możliwość indywidualnego aktywowania wersji z typową grafiką GTI z centralnie umieszczonym obrotomierzem) i system multimedialny. Seryjnie stosuje się system Composition z 8,25-calowym ekranem, w opcji jest dostępny – jako najbardziej rozbudowana wersja – system multimedialny Discover Pro z ekranem o przekątnej 10 cali. Niezależnie od rodzaju multimediów, dzięki wizualnemu i funkcjonalnemu połączeniu ekranu, na którym są wyświetlane zegary oraz ekranu systemu multimedialnego wnętrze nowego GTI zyskuje nowoczesny, cyfrowy charakter. Zarówno wskaźniki na ekranie Golfa, jak i wiele innych obszarów we wnętrzu auta można oświetlić barwnym światłem – do wyboru jest 30 wersji kolorystycznych.

Mówi się, że nowa odmiana będzie droższa o około 10 proc. od poprzednika, a to oznacza poziom wyjściowy od ok. 145 tys. zł.

