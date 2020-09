Volkswagen Golf. Ile kosztuje odmiana GTI i hybrydowa GTE?

Volkswagen Golf GTI

J ako jedno z pierwszych sportowych aut kompaktowych nowy Golf GTI może komunikować się z innymi pojazdami korzystając z systemu Car2X, dzięki czemu wyznacza nowy standard w dziedzinie bezpieczeństwa. Jako pierwszy samochód sportowy tej klasy może poruszać się automatycznie do prędkości 210 km/h, co zapewnia system Travel Assist. Jako pierwszy Golf GTI model ósmej generacji został wyposażony w cyfrowe wskaźniki i cyfrowe urządzenia do obsługi różnych funkcji.

Golfa GTI ósmej generacji wyposażono w jeszcze doskonalszy układ napędu na przednie koła. Dzięki seryjnemu systemowi wyboru profilu jazdy oraz opcjonalnemu adaptacyjnemu zawieszeniu DCC kierowca nowego Golfa GTI może sam zestroić zawieszenie zgodnie z własnymi upodobaniami.

W GTI, podobnie jak w innych wersjach silnikowych Golfa, zastosowano seryjny Digital Cockpit (nowością jest możliwość aktywowania wersji z grafiką zarezerwowaną dla GTI z centralnie umieszczonym obrotomierzem) i system multimedialny. Seryjnie stosuje się system nawigacji satelitarnej Discover Media z 10-calowym ekranem. Niezależnie od rodzaju multimediów, dzięki wizualnemu i funkcjonalnemu połączeniu ekranu, na którym są wyświetlane zegary oraz ekranu systemu multimedialnego wnętrze nowego GTI zyskuje nowoczesny, cyfrowy charakter. Zarówno wskaźniki na ekranie Golfa, jak i wiele innych obszarów we wnętrzu auta można oświetlić barwnym światłem – do wyboru jest 30 wersji kolorystycznych.

245-konny Volkswagen Golfa GTI został wyceniony na 149 390 zł

Volkswagen Golf GTE

Hybrydowy zespół napędowy nowego Golfa GTE osiąga moc systemową o wartości 180 kW (245 KM) i maksymalny moment obrotowy wynoszący 400 Nm. W porównaniu z poprzednim modelem znacznie zwiększono elektryczny zasięg nowego Golfa GTE – teraz wynosi on 60 km. Jego wydłużenie było możliwe dzięki poprawie właściwości aerodynamicznych samochodu i zwiększeniu o 50 procent – do 13 kWh – pojemności akumulatora.

Golf GTE może się poruszać w trybie wyłącznie elektrycznym z prędkością do 130 km/h. Jeśli akumulator został naładowany do odpowiedniego poziomu samochód uruchamia się zawsze w elektrycznym trybie E-Mode. Jeżeli poziom naładowania „baterii” spadnie poniżej pewnej wartości lub gdy prędkość jazdy wzrośnie ponad 130 km/h, układ napędowy przejdzie w hybrydowy tryb pracy.

W trybie Hybrid kierowca ma możliwość utrzymania stanu naładowania akumulatora na aktualnym poziomie, może go zwiększyć, albo zmniejszyć. Dzięki temu może on, np. pod koniec dalekiej podróży, skorzystać w mieście z wyłącznie elektrycznego napędu, by dojechać do celu nie powodując emisji szkodliwych substancji. Żeby zachować niezbędną do tego ilość energii elektrycznej menedżer akumulatora z wyprzedzeniem korzysta z danych nawigacyjnych (jeśli w danej chwili jest włączona nawigacja) uwzględniając w zarządzaniu energią ukształtowanie terenu na konkretnej trasie. Dzięki tym informacjom gospodaruje energią w taki sposób, by nie zabrakło jej na ostatnim etapie podróży.

Seryjne diodowe światła z przodu tworzą charakterystyczną całość z osłoną chłodnicy. Tuż pod krawędzią pokrywy silnika znajduje się wąska,niebieska linia biegnąca przez całą szerokość przodu nadwozia. Po włączeniu świateł do jazdy zostaje ona wyeksponowana przez diodowe podświetlenie. Podświetlić można także osłonę chłodnicy.

We wnętrzu Golfa GTE dominuje Innovision Cockpit, który składa się z topowej wersji 10,25-calowego ekranu Digital Cockpit Pro, czyli cyfrowych wskaźników i 10-calowego ekranu systemu nawigacyjnego. Dzięki wizualnemu i funkcjonalnemu połączeniu dwóch ekranów wnętrze Golfa zyskuje nowoczesny, cyfrowy charakter. Seryjne stylowe oświetlenie wnętrza sprawia, że wskaźniki i inne elementy we wnętrzu (tablica rozdzielcza, obicia drzwi, interfejs smartfonów i podłoga) mogą zostać podświetlone dowolnie wybranym kolorem spośród 30 dostępnych do wyboru.

Za Volkswagena Golfa GTE trzeba zapłacić 169 890 zł

