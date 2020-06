Volkswagen i Ford. Co wspólnie będą produkować?

Dzięki współpracy obydwie firmy zamierzają między innymi oferować w krótszym czasie swoim klientom nowe technologie i zapewnić im większy wybór modeli. Mając na uwadze wzrost światowego popytu na pojazdy użytkowe oraz na wydajne auta elektryczne partnerzy chcą zwiększyć liczbę produkowanych samochodów.



Porozumienie między Volkswagenem i Fordem ma na celu:

produkcję skonstruowanego przez Forda średniej wielkości pick-upa, który pod nazwą Amarok w 2022 roku miałby pojawić się w ofercie marki Volkswagen Samochody Dostawcze

począwszy od przyszłego roku wzmocnienie sprzedaż samochodów dostawczych obydwu przedsiębiorstw. Środkiem do tego celu będzie miejskie auto użytkowe na bazie najnowszego Caddy, które zostanie opracowane i będzie produkowane przez markę Volkswagen Samochody Dostawcze. Kolejnym projektem będzie późniejsze opracowanie przez Forda auta użytkowego do przewozu ładunków o masie jednej tony na potrzeby obydwu partnerów.

wsparcie strategii obydwu firm w zakresie samochodów elektrycznych, poprzez opracowanie przez Forda na bazie platformy MEB dostarczonej przez Volkswagena elektrycznego auta, które od 2023 roku ma być sprzedawane na europejskim rynku.

W ramach trzech wspólnych projektów dotyczących samochodów dostawczych ma zostać opracowanych i wyprodukowanych łącznie 8 milionów pojazdów.



„W obliczu pandemii Covid-19 i jej skutków dla światowej gospodarki podejmowanie skutecznej współpracy między silnymi przedsiębiorstwami ma szczególne znaczenie” – powiedział prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess. „Taka współpraca znacznie zmniejszy koszty opracowania nowych modeli, umożliwi globalne upowszechnienie pojazdów elektrycznych i dostawczych oraz wzmocni pozycję obydwu firm”.



„Nasze porozumienie pojawia się w czasie, gdy rośnie fascynacja coraz inteligentniejszymi samochodami komunikującymi się z coraz bardziej cyfrowym otoczeniem” – stwierdził CEO Forda, Jim Hackett. „Współpraca stwarza ogromne szanse na powstanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na globalne potrzeby z zakresu mobilności oraz przynosi duże korzyści naszym klientom – jednocześnie firmy muszą zdecydować, jak zamierzają inwestować swoje pieniądze”.



Zarówno Ford, jak i Volkswagen dysponują bardzo dobrze sprzedającymi się na świecie pojazdami użytkowymi i pick-upami, należą do nich tak popularne modele jak Fordy Transit i Ranger, a także Transporter, Crafter, Caddy i Amarok marki Volkswagen Samochody Dostawcze.



„Samochody użytkowe mają dzisiaj dla Forda zasadnicze znaczenie, to dziedzina, którą zamierzamy nadal dynamicznie rozwijać. Współpraca z Volkswagenem w zakresie platform konstrukcyjnych da obydwu firmom znaczące korzyści finansowe zarówno podczas ich opracowywania, jak i wykorzystania fabryk i urządzeń” – powiedział Jim Farley, Chief Operating Officer w firmie Ford.



„Niezależnie od tego, w ciągu dwóch najbliższych lat Ford zamierza poszerzyć swoją ofertę o wersje Transita i modelu F-150 zasilanych energią elektryczną z akumulatorów. Będą one przeznaczone dla klientów przywiązujących coraz większe znaczenie do bezemisyjnej eksploatacji, efektywnej łączności samochodu ze światem zewnętrznym, jego umiejętności przetwarzania danych oraz wykorzystania technologii sztucznej inteligencji”.



„Współpraca z Fordem jest elementem naszej strategii GRIP 2025+ oraz częścią dokonujących się właśnie przemian marki Volkswagen Samochody Dostawcze” – stwierdził Thomas Sedran, Prezes Zarządu marki. „Długoterminowa współpraca z Fordem wzmocni naszą znakomitą pozycję w dziedzinie lekkich pojazdów użytkowych, zwłaszcza na najważniejszych rynkach europejskich, i jest dowodem na to, że krok po kroku z sukcesem realizujemy nasz plan”.



Wykorzystanie w Europie przez Forda platformy MEB opracowanej przez Volkswagena jest ponadto ważnym elementem w strategii Volkswagena dotyczącej samochodów elektrycznych i wzmacnia wysiłki obydwu firm w realizacji celów zawartych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym z 2015 roku. Volkswagen i Ford zamierzają skorzystać z jeszcze innych możliwości współpracy w zakresie aut elektrycznych.

Od 2023 roku przez kolejne lata Ford planuje sprzedaż ponad 600.000 egzemplarzy elektrycznych samochodów skonstruowanych na platformie MEB. Nowy model ma mieć obszerne wnętrze i wszelkie zalety samochodu elektrycznego. Zostanie on zaprojektowany i skonstruowany przez Forda w Kolonii-Merkenich. Dzięki temu modelowi Ford poszerzy swoją ofertę samochodów z elektrycznym napędem, nowe auto dołączy do elektrycznego Mustanga Mach-E, który zostanie zaprezentowany w 2021 roku.



Ponadto obydwaj producenci niezależnie od siebie będą w przyszłości wykorzystywać w swoich efektywnych, autonomicznych pojazdach system Self-Driving (SDS) firmy Argo AI. W zeszłym tygodniu Volkswagen zrealizował zapowiedzianą wcześniej inwestycję w to przedsiębiorstwo. W Argo AI, mającej swoją siedzibę w Pittsburghu, Ford posiada udziały własnościowe.



W ramach współpracy Volkswagena i Forda nie planuje się wzajemnego objęcia udziałów, firmy nadal pozostaną w stosunku do siebie konkurentami.

