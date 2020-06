Volkswagen ID.3. Kiedy auto elektryczne trafi do nabywców?

Osoby zainteresowane odbiorem ID.3 1ST na początku września, mogą skorzystać z pakietu korzyści związanych z preferencyjnymi warunkami leasingu samochodu, jednocześnie decydując się na aktualizację oprogramowania w późniejszym terminie dla dwóch rozwiązań cyfrowych (we wrześniu funkcja bezprzewodowego App Connect i funkcjonalność wyświetlania dystansu w Head-Up Display z poszerzoną rzeczywistością nie będą jeszcze aktywne). Klienci chcący zakupić ID.3 1ST, którzy nie będą zainteresowani pierwszeństwem w odbiorze auta, otrzymają auto w czwartym kwartale 2020 roku – wówczas samochód będzie już doposażony o wspomniane wyżej funkcje.

Osoby, które zdecydowały się zarezerwować możliwość zakupu ID.3 w limitowanej wersji 1ST, od 17 czerwca będą mogły zamówić swój samochód i poznać szczegóły związane z ofertą finansową oraz wyposażeniem pojazdu.

Przedstawienie oferty seryjnej wersji ID.3 w Polsce planowane jest na przełom lipca i sierpnia – do tego czasu osoby które dokonały rezerwacji możliwości zamówienia samochodu w limitowanej wersji 1ST będą mogły zdecydować się na wybranie preferowanego terminu odbioru swojego pojazdu.

ID.3 1ST jest wyposażony w akumulator o pojemności 58 kWh, który napędzany jest silnikiem elektrycznym umiejscowionym na tylnej osi. Generuje 150 kW i zapewnia maksymalny moment obrotowy 310 Nm, dzięki czemu samochód może przyspieszyć do 60 km/h w 3,4 sekundy.

ID.3 1ST jest dostępny w trzech wariantach wyposażenia. Klienci, którzy zdecydowali się na jego konfigurację, mogą wybrać m.in. kolor lakieru i kolor wnętrza pojazdu.

W ramach elektrycznej ofensywy, Volkswagen planuje oferować pojazdy elektryczne we wszystkich głównych segmentach pojazdów do 2022 roku. Marka Volkswagen zamierza zostać liderem na rynku e-mobilności w nadchodzących latach i dlatego do 2024 zainwestuje 11 miliardów euro w rozwój na tej płaszczyźnie. W roku 2025 Volkswagen spodziewa się wyprodukować 1,5 miliona samochodów elektrycznych.



To tutaj jest produkowany Volkswagen ID.3