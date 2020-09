Volkswagen ID.4. Duże drzwi, wysoko umieszczone fotele. Tak prezentuje się wnętrze elektryka

Grupa Volkswagena do perfekcji opanowała serwowanie tego samego dania w różnej konfiguracji. W końcu kurczaka można zjeść na mnóstwo najróżniejszych sposobów. Podobnie jest z modelami Skody, Volkswagena i Seata – niby takie same, a jednak skierowane do różnych grup odbiorców. Porównajmy zatem trzy modele z tym samym silnikiem: T-Cross, Kamiq i Arona. Czym się różnią, ile kosztują i co oferują?