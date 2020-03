Volkswagen. Kiedy na rynku pojawi się nowy Amarok?

Wielu producentów korzysta z okazji i w momencie, gdy obecna generacja Volkswagena Golfa powoli schodzi z rynku w oczekiwaniu na następcę, promuje swoje modele i stara się wzbić na wyżyny w segmencie C. Ba! Nawet w obrębie Volkswagena jest model, który może okazać się świetną alternatywą dla topowego Golfa i dopóki nie pojawi się Golf R nowej generacji, a na to pewnie przyjdzie nam poczekać, to T-Roc R przejmie pałeczkę lidera w kategorii „najgorętszy model w ofercie”.