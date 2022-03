Volkswagen. Marka angażuje się w ekologiczne projekty. Na czym polega akcja?

W minionym roku Volkswagen uruchomił projekt kompensacji śladu węglowego samochodów testowych z parku dziennikarskiego. Po każdym zakończonym teście samochodu napędzanego silnikiem spalinowym, testujący auto dziennikarz może wybrać miejsce Polsce, w którym zostanie zasadzonych 70 drzew we współpracy z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych. Późną jesienią 2021 roku w Zawoi, w okolicach Babiogórskiego Parku Narodowego, zasadzono osiem tysięcy nowych drzew, których zakup sfinansowała marka Volkswagen.

Marka Volkswagen w związku ze swoją strategią „Way To Zero” konsekwentnie zmniejsza emisję CO2, stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i równoważy emisję dwutlenku węgla, której nie da się uniknąć. Poza oferowaniem modeli elektrycznych produkowanych z neutralnym bilansem węglowym, marka dąży do pełnej dekarbonizacji w poszczególnych obszarach swoich działań. Rozpoczęty wraz z początkiem 2021 roku projekt redukcji i kompensacji śladu węglowego aut z parku dziennikarskiego jest jednym z działań odzwierciedlających dążenia marki.

W październiku 2021 roku w Zawoi, na południu Polski zasadzono osiem tysięcy nowych drzew. Liczba ta nie jest dziełem przypadku: to właśnie na Zawoję wskazywali najczęściej dziennikarze jako na miejsce, w którym miały zostać posadzone drzewa.

Jak zauważa Maciej Mętel z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych: „W tym lesie wystąpił podwójny problem: mocno dały mu się we znaki zarówno kornik drukarz, jak i silne wiatry halne. Mnóstwo osłabionych przez szkodniki drzew w wyniku wiatrów łamało się i las bardzo szybko się degradował. Postanowiliśmy go odbudować, wzmocnić poprzez nasadzenia rodzimych gatunków, takich jak jodła czy buk”. „Niezwykle cieszy nas bardzo pozytywny odzew wielu redakcji, które po testach naszych aut chętnie angażują się w projekt. Po każdym zrealizowanym teście naszego samochodu z silnikiem spalinowym, przedstawiciel redakcji mógł wskazać, w którym z trzech wyselekcjonowanych przez nas miejsc mamy zasadzić 70 drzew. Widok tysięcy nowych drzew zasadzonych w Zawoi jest dla nas czymś wyjątkowym – bardzo dziękujemy naszemu partnerowi, Polskiemu Związkowi Zrzeszeń Leśnych za doskonałą współpracę przy tym projekcie” – mówi Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki Volkswagen.

Poza Zawoją, która okazała się w minionym roku najczęściej wybieraną przez przedstawicieli mediów lokalizacją, dziennikarze mogli wskazywać jako na miejsce nasadzeń na Czarnowo i Ryboły. W tym roku marka Volkswagen zdecydowała się wesprzeć odbudowę lasów w nowych lokalizacjach. Miejsca, które wybrano z myślą o tegorocznych rekonstrukcjach lasów, są zlokalizowane na południu Polski. W Siewierzu las ucierpiał w minionym roku m.in. w wyniku huraganowych wiatrów. W Bukowsku odbudowany ma zostać drzewostan, do którego zniszczenia przyczynił się nie tylko wiatr, ale i śnieg, za sprawą tzw. okiści. Trzecia z lokalizacji, las w Zubrzycy Dolnej doświadczył tego samego, co drzewostany w Siewierzu i Bukowsku, dodatkowo do jego degradacji przyczyniło się działanie szkodników, takich jak kornik drukarz.

