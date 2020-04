Volkswagen. Najpopularniejsze modele Volkswagena w Chinach

Większy rozstaw osi, większa wygoda na każdym z miejsc, do tego duży bagażnik: w wypadku wielu chińskich klientów właśnie te zalety decydują o wyborze i właśnie dlatego sedany cieszą się tam większą popularnością niż hatchbacki. Volkswagen odpowiada na to zapotrzebowanie modelami, które zostały skonstruowane specjalnie z myślą o chińskim rynku. W ramach spółek SAIC-Volkswagen i FAW-Volkswagen, a także pod marką JETTA Volkswagen oferuje w najważniejszym segmencie aż sześć modeli, każdy opracowano pod chińskie potrzeby. To dzięki nim Volkswagen zwiększył w 2019 roku swój udział na tym największym pojedynczym rynku zbytu.

JETTA VA3*

JETTA to osobna marka powołana do życia w 2019 roku. Pierwszy raz w historii Volkswagena jeden model, sedan cieszący się w Chinach przez lata niezwykłą popularnością, dał początek osobnej marce z własną siecią sprzedaży. Jeśli zsumować sprzedaż dotychczasowej Jetty i modelu Jetta VA3 w 2019 roku okaże się, że do klientów trafiło ponad 145.000 egzemplarzy tego modelu. Jest on produkowany w Chengdu. Chińska Jetta z tą oferowaną w Ameryce Północnej i Południowej ma wspólną jedynie nazwę – długość jej nadwozia wynosi 4,50 metra, jest to więc samochód znacznie mniejszy od amerykańskiego. Pod maską ma wolnossący silnik o pojemności 1,5 litra i mocy 82 kW/112 KM. Jetta VA3 jest skierowana przede wszystkim do młodszych klientów.

FAW-Volkswagen Sagitar*

FAW-Volkswagen produkuje Sagitara od 2006 roku, dzisiaj w fabrykach w Changchun i Chengdu. Model skonstruowany na platformie MQB jest oferowany do wyboru z benzynowymi silnikami 1.2 TSI (85 kW/116 KM) lub 1.4 TSI (110 kW/150 KM) z turbodoładowaniem. Od 2019 roku w Chinach sprzedawany jest model trzeciej generacji jako wersja wydłużona z rozstawem osi wynoszącym 2,73 m (dla porównania rozstaw osi Jetty oferowanej w Ameryce Płn. i Łacińskiej to 2,69 m). W roku, w którym wprowadzono do sprzedaży model nowej generacji na zakup Sagitara zdecydowało się prawie 310.000 klientów, z tej liczby ponad 176.000 osób wybrało nowy model.

SAIC Volkswagen Lamando*

Lamando jest produkowany w Chinach przez SAIC Volkswagen od listopada 2014 roku. Jest to czterodrzwiowy sedan o nadwoziu w stylu coupé – szerokim (1,82 m), ale dosyć niskim (1,42 m). Także ten model skonstruowano w oparciu o płytę podłogową MQB, jego długość wynosi 4,60 m, a rozstaw osi 2,65 m. Lamando jest wyposażany w czterocylindrowy silnik 1.4 TSI w dwóch wersjach mocy – 96 kW/131 KM i 110 kW/

150 KM; w obydwu współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią biegów. Od 2016 roku w sprzedaży znajduje się sportowa wersja GTS z silnikiem 2.0 TSI (162 kW/220 KM).

W 2019 roku nabywców znalazło ponad 101.000 egzemplarzy Lamando.

FAW-Volkswagen Bora*

Ciesząca się wielką popularnością chińska Bora nie ma nic wspólnego z modelem sprzedawanym 20 lat temu na zachodnich rynkach. W zeszłym roku FAW-Volkswagen dostarczył klientom 323.400 egzemplarzy tego auta. Również ono zostało skonstruowane z wykorzystaniem platformy MQB; wyposaża się je do wyboru w wolnossący silnik 1.5 (83 kW/113 KM) lub w turbodoładowaną jednostkę 1.4 TSI (110 KM/150 KM). W ofercie jest ponadto e-Bora1) z elektrycznym zespołem napędowym. Bora ma długość 4,66 m, szerokość 1,81 m i wysokość 1,46, rozstaw osi to 2,69 m.

SAIC Volkswagen Santana*

Również ten wzięty w Chinach model jest pozbawiony jakichkolwiek wspólnych cech z kanciastą pra-Santaną na bazie Passata drugiej generacji, którego sprzedawano w Niemczech jeszcze w latach 80. W Europie produkcję zakończono w 1985 roku, w Chinach był jednak wytwarzany nadal jako sedan i kombi. Od 2013 roku w chińskiej ofercie znajduje się zupełnie nowy model o tej nazwie, opracowany specjalnie na potrzeby tamtejszego rynku. Santana ma długość 4,48 m, szerokość 1,71 i wysokość 1,47 m, rozstaw osi to 2,60 m. W zeszłym roku sprzedano 245.000 egzemplarzy.

SAIC Volkswagen Lavida*

Od maja 2018 w sprzedaży znajduje się produkowana przez SAIC Volkswagen Lavida trzeciej generacji – także ten model jest dostępny jedynie w Chinach, i także on został stworzony z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb chińskich klientów. Lavida aktualnej generacji bazuje na płycie podłogowej MQB i cieszy się w Chinach taką samą popularnością jak Passat w Niemczech – w 2019 roku sprzedano 491.000 egzemplarzy Lavidy, która okazała się najchętniej kupowanym autem w Chinach. Jest ono dostępne do wyboru z wolnossącym silnikiem 1.5 o mocy 85 kW/116 KM lub z jednostką 1.4 TSI osiągającą 110 kW/150 KM, rozstaw osi ma 2,68 m, a wymiary nadwozia to: długość 4,67 m, szerokość 1,81 m i wysokość 1,47 m. Tak jak w wypadku Bory, również Lavida istnieje w wersji elektrycznej – e-Lavida ma taki sam zespół napędowy jak chińska odmiana e-Golfa1).

Ponad 30 lat sukcesów w Chinach

Volkswagen produkuje w Chinach samochody przeznaczone specjalnie na tamtejszy rynek w ramach dwóch spółek. W 2019 roku marki Volkswagen i JETTA dostarczyły klientom łącznie 3,16 miliona samochodów. Fundamenty dzisiejszego sukcesu Volkswagena położono prawie 40 lat temu. W 1983 roku w ramach spółki Shanghai Volkswagen (dzisiaj SAIC Volkswagen) w Szanghaju wyprodukowano pierwszy samochód – Santanę. FAW-Volkswagen, druga spółka działająca w Chinach, wyprodukowała na miejscu pierwszy model w 1991 roku, była to Jetta. Łącznie Volkswagen Group China zatrudnia dzisiaj ponad 100.000 pracowników.

Pandemia koronawirusa zarówno w Chinach, jak i teraz w Europie spowodowała przerwanie produkcji w fabrykach. Sytuacja w przemyśle samochodowym w Chinach zaczyna się jednak normalizować. W niemal wszystkich chińskich zakładach znowu wytwarzane są samochody i komponenty. Według badań instytutu Ipsos z marca bieżącego roku epidemia zmieniła nastawienie Chińczyków do indywidualnych środków transportu. Dwie trzecie spośród 1.620 badanych, którzy nie posiadają własnego samochodu, chciałoby kupić auto w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Trzy spośród czterech osób, które wyrażają zamiar kupna pierwszego samochodu, jako główny powód podaje chęć zabezpieczenia się przed zarażeniem. W grupie najbardziej pożądanych środków transportu samochód awansował z trzeciego na pierwsze miejsce.

* – samochody nie są oferowane w sprzedaży w Europie

