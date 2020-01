Volkswagen. Oto robot do ładowania aut elektrycznych

Robot będzie uruchamiany poprzez aplikację albo system komunikacji Car-to-X, samodzielnie podjedzie do zaparkowanego samochodu i sam będzie się z nim komunikował. Od otwarcia pokrywy gniazda ładowania, przez umocowanie końcówki przewodu, do jej ponownego odłączenia – cały proces zasilania samochodu w energię elektryczną będzie przebiegać bez udziału człowieka. Mobilny robot przywiezie do pojazdu zewnętrzny akumulator, podłączy go i zgromadzoną w nim energią elektryczną naładuje auto. Ruchomy akumulator zewnętrzny podczas całego procesu będzie znajdował się przy samochodzie, a robot zajmie się w tym czasie obsługą kolejnych pojazdów. Gdy proces zasilania zostanie zakończony, robot samoczynnie odstawi ruchomy akumulator do stacji ładowania.

„Zastosowanie mobilnego robota może oznaczać rewolucję w zakresie ładowania samochodów np. na piętrowych parkingach czy w garażach podziemnych, w których parkuje wiele aut. Dzięki niemu punkt ładowania sam przyjeżdża do samochodu, a nie odwrotnie. W ten sposób jednym rozwiązaniem zapewniamy szeroki dostęp do energii elektrycznej bez skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych specyficznych dla danego miejsca” – wyjaśnia Mark Möller, szef działu rozwoju w Volkswagen Group Components. „To wizjonerski model studyjny, który jednak bardzo szybko może stać się urządzeniem seryjnym, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie warunki” – twierdzi Möller. Volkswagen Group Components pracuje nad różnymi rozwiązaniami umożliwiającymi rozbudowę infrastruktury ładowania – przedstawił np. mobilną stację szybkiego ładowania oraz wallbox do zasilania aut prądem stałym (DC). W centrum badań znajdują się wygodne dla użytkowników, inteligentne urządzenia do elastycznego wykorzystania.

Autonomiczne, nieduże, do elastycznego wykorzystania

Studyjne urządzenie składa się z niewielkiego, poruszającego się samodzielnie robota i z mobilnych akumulatorów, tzw. wagonów akumulatorowych. W pełni naładowane gromadzą one energię o wartości około 25 kWh każdy. Jeden robot może równocześnie poruszać kilkoma wagonami. Po wydaniu komendy poprzez aplikację lub system komunikacji Car-to-X robot przyprowadza akumulator do samochodu i samodzielnie podłącza przewód zasilający. Wagon akumulatorowy z wbudowanym systemem elektronicznym umożliwia zasilenie samochodu elektrycznego prądem stałym o mocy do 50 kW.

Poruszający się autonomicznie robot jest wyposażony w kamery, skanery laserowe oraz w ultradźwiękowe czujniki. Dzięki nim nie tylko może całkowicie automatycznie naładować akumulator samochodu, lecz także potrafi swobodnie poruszać się w obrębie parkingu, rozpoznawać ewentualne przeszkody i odpowiednio na nie reagować. Zależnie od wielkości parkingu czy podziemnego garażu można wykorzystywać kilka robotów równocześnie i dzięki temu w tym samym czasie ładować kilka aut.

Każdy parking może stać się stacją ładowania pojazdów

Mobilne roboty mogą mieć różne zastosowania. Chodzi nie tylko o to, że są one rodzajem ruchomego ramienia, które łączy samochód z ładowarką. Liczy się przede wszystkim to, że dzięki tym urządzeniom każdy kierowca elektrycznego samochodu będzie mógł skorzystać z dowolnego parkingu, niezależnie od tego czy będzie się na nim znajdowała stacja ładowania. Robot przywiezie taką stację – w formie przenośnego akumulatora – do każdego samochodu. Właściciele parkingów będą mogli dzięki temu urządzeniu szybko „zelektryfikować” każde miejsce postojowe w zarządzanym przez nich obiekcie. „To rozwiązanie stwarza ogromne możliwości gospodarcze” – mówi Möller. „Nie tylko eliminuje niedogodności związane z budową infrastruktury, lecz także zmniejsza koszty”.

Z powodu niewielkich rozmiarów roboty można wykorzystywać z powodzeniem nawet w ciasnych pomieszczeniach bez infrastruktury ładowania, np. w garażach podziemnych. Möller dodaje: „Robot rozwiązuje też znany problem, gdy jeden samochód przez dłuższy czas blokuje dostęp do stacji ładowania. Dzięki naszemu urządzeniu nie będzie się to zdarzać – kierowca wybierze jakiekolwiek miejsce na parkingu, a sprawę załatwi automatyczny pomocnik”.

Mobilny robot jest modelem studyjnym opracowanym przez Volkswagen Group Components i daje przykład możliwości różnorodnego kształtowania infrastruktury służącej do ładowania akumulatorów elektrycznych samochodów. Nie określono jeszcze daty ewentualnego wprowadzenia robota do sprzedaży.