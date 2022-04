Volkswagen T-Roc. Prezentacja, pierwsze wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Produkowany od roku 2017 Volkswagen T-Roc to bardzo świeża konstrukcja i w wielu aspektach nowa myśl w ofercie niemieckiej marki, która stara się oferować coś ciekawego również dla młodych klientów. Model został zbudowany na skróconej modułowej platformie podłogowej VW Group MQB Platform, którą zastosowano między innymi w Skodzie Karoq. To propozycja dla tych, którzy poszukują kompaktowego crossovera. Do tej pory sprzedano ponad milion egzemplarzy! Czy lifting wyszedł temu autu na dobre? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, ale sprawdźmy to dokładniej!

Volkswagen T-Roc. Nadwozie/wnętrze

Volkswagen T-Roc nie jest typowym motoryzacyjnym pozerem, który jest tylko uterenowionym odpowiednikiem „cywilnego” modelu. Nie jest to podniesiony Golf czy mix Polo z Tiguanem. Oczywiście znajdziemy znajome linie i podobne zabiegi stylistyczne, ale nie ma mowy o powielaniu projektu i doklejaniu plastikowych nakładek. Przednia część nadwozia jest bardzo dynamiczna i nawiązuje odrobinę do Tiguana, nieco do odchodzącego już Passata oraz Arteona. Trapezoidalne światła łączą się z grillem, zaś całość otoczona jest cienką, chromowaną ramką. W odświeżonym modelu cechą szczególną (w wersji z IQ.Light) jest listwa LED, która dzieli grill poprzecznie i łączy się z logo VW. Zderzak nadaje przedniej części sportowego charakteru, zaś ciekawym dodatkiem są światła LED umieszczone po bokach zderzaka. Na szczęście oszczędzono ich charakterystyczny kształt, który pozwalał rozpoznać T-Roc’a już z daleka. Oczywiście różnice pomiędzy elegancką wersją Style a usportowioną R-Line są zdecydowane i widać je właśnie w przednim i tylnym zderzaku. Swoją drogą w wersji Style zastosowano srebrne nakładki, które upodabniają T-Roca do… Range Rovera Evoque. Moim zdaniem to dość nobilitujące. Tył jest już nieco bardziej klasyczny, ale kontynuuje dynamizm przedniej części. Wiele przetłoczeń, ostrych linii i dolna część ze srebrną wstawką oraz ciekawymi światłami odblaskowymi po bokach.

Linia boczna zdominowana jest przede wszystkim przez uwydatnione nadkola, które dodatkowo uzbrojono w plastikowe nakładki. Ponadto terenowego sznytu dodają szerokie nakładki na progi z chromowanym akcentem, które wizualnie jeszcze bardziej podnoszą prześwit. Oprócz tego ładnym elementem jest z pewnością słupek C, który wygląda jak płetwa rekina. Całość sprawia naprawdę pozytywne wrażenie, zaś przy odpowiedniej konfiguracji, z uwzględnieniem dwukolorowego malowania nadwozia (aż trzy kolory dachu do wyboru), może się podobać nawet młodym i dynamicznym kierowcom.

Z nowości zewnętrznych, o których wypada jeszcze wspomnieć, na rok modelowy 2022 przygotowano zupełnie nową konstrukcję osłony chłodnicy. Nie dość, że jest dzielona przez wspomnianą listwę LED, to na dodatek ma różne faktury w zależności od odmiany. W standardzie dostajemy co prawda oświetlenie LED, ale kwintesencją jest pakiet oświetlenia IQ.Light LED z matrycowymi reflektorami (24 diody LED na moduł), tylnymi światłami LED z animacją i podświetlanym paskiem na osłonie chłodnicy.

Dość istotnie zmieniło się wnętrze odświeżonego Volkswagena T-Roc. Nadal jest dużo stonowanego designu, ale pojawiło się również dużo nowości. Nowy jest między innymi projekt panelu drzwi z ozdobnymi przeszyciami i miękkimi wstawkami już w standardzie. Zdecydowano poprawiono jakość materiałów na desce rozdzielczej – teraz praktycznie na całej szerokości na górze jest miękki i przyjemny w dotyku materiał. Przed liftingiem było tam twardo i do tego wszyscy mieli najwięcej zarzutów. W ofercie pojawiły się także fotele ergoActive, jest również standardowa środkowa poduszka powietrzna. W wyposażeniu opcjonalnym jest również bezprzewodowa ładowarka indukcyjna. Użytkownicy urządzeń marki Apple mogą liczyć na bezprzewodowy Apple CarPlay, zaś posiadacze smartfonów z Androidem muszą uzbroić się w cierpliwość. Standardem jest teraz wirtualny kokpit (8-calowy, za dopłatą Digital Cockpit Pro z ekranem 10,25 cala) oraz 6,5-calowy ekran centralny (opcjonalnie Discover Pro z ekranem 9,2 cala). Pojemność i przestrzeń pozostała bez zmian, czyli na bardzo dobrym poziomie. Bagażnik oferuje 445 litrów pojemności w standardowym układzie lub 1290 litrów po złożeniu oparć kanapy.

Volkswagen T-Roc. Silnik, spalanie, wrażenia z jazdy

Pierwsze jazdy odbyłem modelem w wariancie Style z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM z automatyczną skrzynią DSG. Zdaniem Volkswagena jest to optymalny i najczęściej wybierany wariant tego auta. Nic dziwnego – silnik świetnie radzi sobie z tym autem. Jest dynamicznie, sprawnie, działanie przekładni również nie budzi zastrzeżeń. Niestety mało czasu i warszawskie korki nie pozwoliły mi dokładnie sprawdzić spalania, a to, które wyszło podczas jazdy w godzinach szczytu jest całkowicie niemiarodajne. Producent zapewnia, że średnie zużycie paliwa z tym silnikiem to 6,3 l/100km. Jest to bardzo optymistyczne podejście, ale jak jest w rzeczywistości, sprawdzę podczas pełnego testu.

Volkswagen T-Roc. Ceny i wyposażenie

Ogromną zaletą oferty Volkswagena, w tym również T-Roca, jest jej elastyczność oraz ogrom możliwości konfiguracji. Oczywiście ma to swoje ciemne strony – ryzyko „popłynięcia” i osiągnięcia bardzo wysokiej ceny. Ale jeśli ktoś zachowa umiar, będzie w stanie skonfigurować auto pod swoje wymagania. Zabawa zaczyna się od kwoty 110 290 złotych (bez rabatów), za którą dostaniemy model z wyposażeniem Life i silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM i manualną skrzynią 6-biegową. Już w bazie dostajemy miękkie tworzywa we wnętrzu, cyfrowy kokpit, reflektory LED oraz multifunkcyjną kierownicę. Jeśli ktoś chce nieco więcej, musi wyłożyć co najmniej 128 890 złotych (katalogowo) za odmianę Style z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM z 6-biegowym manualem.

Co dostajemy opcjonalnie? Wyposażenia jest naprawdę dużo, ale i bezmyślne zaznaczanie opcji w konfiguratorze może skończyć się bardzo wysoką ceną. Kusi między innymi:

metaliczny lakier z czarnym dachem – nawet 5 890 PLN;

Pakiet Zimowy – 3 690 PLN;

Pakiet Stylistyczny (tylko dla R-Line) – 5 420 PLN;

panoramiczny dach szklany – 5 760 PLN;

zawieszenie adaptacyjne DCC – 5360 PLN.

To tylko niektóre dodatki, a wybranie topowej wersji nie oznacza, że w wyposażenie opcjonalne nie można zainwestować kolejnych kilkunastu tysięcy złotych.

Volkswagen T-Roc. Podsumowanie

Pierwsza wersja Volkswagena T-Roc’a okazała się hitem sprzedaży i mimo pewnych niedociągnięć, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Czy po poprawkach będzie równie dobrze? W 2017 roku, gdy T-Roc debiutował, rynek był nieco inny i dziś, w 2022 roku, mimo ogromnym postępów i poprawy, model ten może mieć trudniejsze zadanie. Jedno jest pewne – z dobrego auta zrobiono naprawdę świetnego crossovera, któremu nic nie brakuje.

Volkswagen T-Roc – zalety:

sporo pozytywnych zmian w stylistyce;

wciąż bardzo ergonomiczne i funkcjonalne wnętrze;

zdecydowanie lepsze materiały;

nowoczesne rozwiązania i gadżety znane z wyższych modeli;

elastyczna oferta.

Volkswagen T-Roc – wady:

mimo wszystko – dość drogo;

trochę za dużo połyskującego plastiku we wnętrzu.

Porównanie Volkswagen T-Roc do wybranych konkurentów: