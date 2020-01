Volvo S90 T8 AWD Plug-in Hybrid. Dane techniczne, wrażenia z jazdy, zużycie paliwa

Chodzi o hybrydę, której akumulatory użytkownik może doładowywać bezpośrednio z domowego gniazdka elektrycznego lub korzystając z publicznych stacji szybkiego ładowania.



Zasięg na silniku elektrycznym waha się pomiędzy 30-40 kilometrów, co spokojnie wystarcza do poruszania się po mieście, bo na trasie dom-praca-dom statystycznie dziennie przejeżdżamy właśnie średnio do 40 km. Natomiast w sytuacji, kiedy podróżujemy poza miastem jest do dyspozycji silnik spalinowy.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Konkurencja

Opisywana wersja to klasa średnia wyższa (segment E), czyli duży, komfortowy i bogato wyposażony samochód, którego celem jest nie tylko użytkowanie przez rodzinę, ale także jako reprezentacyjnej limuzyny. Technika i wyposażenie w nim zawarte pozwalają na długie podróże - a dane techniczne czołowych wersji mogą nierzadko konkurować nawet z typowymi samochodami sportowymi. To segment premium samochodów osobowych, pośredni między autami klasy średniej (np. VW Passat, Ford Mondeo) i luksusowymi (np. Audi A8, Mercedes klasy S, BMW 7). Volvo S90 konkuruje między innymi z Audi A6, BMW 5 i Mercedesem klasy E. Oczywiście definicja premium nie jest precyzyjna i wzbudza czasem kontrowersje, tak czy inaczej auto tej wielkości, tak wyposażone, tak jakościowe, tak komfortowe i wreszcie w takiej cenie trzeba zakwalifikować do premium.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Cena

Cena Volvo S90 T8 AWD Plug-In Hybrid 2.0 zaczyna się od 326 300 zł. W prezentowanej wersji auto kosztuje od 327 300 zł. Dodając za wersję Inscription 23 350 zł, za kolor Osmium Grey 4 300 zł, 20 calowe, 10 ramienne koła 245/40 R20 – 4 040 zł, pakiety Light 4 300 zł, Media Sound 16 350 zł, Park Assist 5 790 zł, Seat (elektrycznie regulowane podparcie foteli i funkcja masażu) 6 100 zł, Versality Pro (elektrycznie składane siedzenia tylne i elektrycznie składane zagłówki) 5 100 zł, Winter (podgrzewane siedzenia przednie i podgrzewane dysze spryskiwaczy) 1 500 zł, Xenium (okno dachowe) 9 900 zł, system bezpieczeństwa Intellisafe Surrond 2690 zł, Komfort (zawieszenie pneumatyczne) 8 820 zł, Funkcjonalność (torba do przechowywania przewodu zasilającego, reflektory LED) 210 zł – cena wyszła na 419 750 zł. Sporo!

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Wnętrze

Auto zbudowano na bazie płyty podłogowej SPA (Scalable Product Architecture), która wykorzystana została do stworzenia drugiej generacji modelu XC90. Samochód mierzy 4,96 m długości i zapewnia komfortową podróż dla kierowcy i wszystkich pasażerów. We wnętrzu panuje atmosfera luksusu i przytulności. Kokpit wykonano z wysokiej jakości tworzyw i solidnie spasowano. Przednie fotele są doskonale wyprofilowane i dobrze przytrzymują ciało w zakrętach oraz nie męczą kręgosłupa podczas długich podróży.

Redakcja poleca: Kodeks drogowy. Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu



Większość funkcji obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego, który stworzono wspólnie z firmą Apple. Wszystko zaprojektowano przyjaźnie i ustawia się intuicyjnie. Producent zdecydował się tylko na przełączniki sterujące szybami oraz te sterujące radiem. Komputer pokładowy znajduje się także na centralnych zegarach przed kierownicą. Silnik, jak to w Volvo, uruchamia się pokrętłem. Uchwyt przekładni wykonano ze szkła kryształowego – to wyposażenie seryjne T8 w wersji Inscription.



Za drugim rzędem wygospodarowano bagażnik o pojemności 500 litrów, w którym bez problemu zmieści się bagaż czterech osób. Dla porównania konkurencyjne BMW 530e xDrive Plug-in ma 4,93 m długości i bagażnik o pojemności 410l, a Mercedes klasy E 300e Avantgarde Plug-in – odpowiednio 4,92 m i 370l.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Napęd

Moc maksymalna silnika benzynowego wynosi 303 KM przy 5700obr./min, silnika elektrycznego 87 KM. Łącznie daje to 390 KM. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 5,1 s. Jak na auto, które waży ponad 2 tony (masa własna 2000kg plus pasażerowie i bagaż) – całkiem nieźle. Nie dość tego, mocno wciskając pedał gazu w S90 Plug-in można poczuć się jak w prawdziwym samochodzie sportowym. Jest przyzwoicie szybko, a i dźwięk jest miły dla ucha. Natomiast przy łagodnym operowaniu pedałem gazu to zdecydowanie limuzyna. Jest spokojnie i dostojnie. Silnik Volvo S90 T8 AWD Plug-In 2.0 to jednostka rzędowa posiadająca 4 cylindry. Na każdy cylinder w silniku przypadają 4 zawory. Samochód posiada stały napęd na 4 koła. Zwolennicy i fani V6 lub V8 mogą powiedzieć, że to za mało, ale prawda jest taka, że osiągi i brzmienie powinny być wystarczające nawet dla osób wymagających bardziej sportowych doznań.



Litowo-jonowe ogniwa mają pojemność 10,4 kWh. Producent deklaruje, że na naładowanych w pełni akumulatorach można przejechać ok. 40 km. W rzeczywistości można liczyć na taki zasięg, ale przy zdecydowanie spokojnej jeździe. Baterie ładuje się do pełna z instalacji domowej za pomocą dostarczonego w zestawie kabla o długości 4,5 metra w 4-4,5 godziny. Maksymalna prędkość bez udziału jednostki spalinowej to ok. 125km/h. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 60l.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Euro NCAP

W testach Euro NCAP Volvo S90 otrzymało 5 gwiazdek. To maksymalna ocena poziomu bezpieczeństwa. Samochód został bardzo wysoko oceniony we wszystkich punktowanych kategoriach, zarówno pod kątem ochrony biernej, jak i czynnej: bezpieczeństwo dorosłych pasażerów - 95%, bezpieczeństwo dzieci - 80%, bezpieczeństwo pieszych - 76%, systemy bezpieczeństwa - 93%.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Wrażenia z jazdy

W prowadzeniu hybrydowa odmiana S90 daje dużo przyjemności. Auto rusza z miejsca dynamicznie – to głównie zasługa silnika elektrycznego. Automatyczna 8-biegowa przekładnia reaguje bez najmniejszych opóźnień, a mimo to zawsze bardzo miękko się załącza. Z drugiej strony mocne wciśnięcie gazu od razu powoduje dołączenie jednostki spalinowej i dostęp do pełnej mocy układu napędowego. Wszystko dzieje się dyskretnie, niewyczuwalnie dla kierowcy. Trzeba też przyznać, że jazda Volvo S90 Plug-in jest trochę podobna do sposobu jazdy hybrydami Toyoty. Zawsze zachowana jest minimalna ilość prądu. Dzięki temu w wielu sytuacjach auto rusza jedynie przy wykorzystaniu silnika elektrycznego, a podczas hamowania benzynowa jednostka jest wyłączana.



Dzięki zastosowaniu pneumatycznego zawieszenia jazda w trasie jest samą przyjemnością. Można śmiało powiedzieć, że samochód bezszelestnie płynie. Warto dodać, że nie ma przy tym efektu bujania, który jest często charakterystyczny dla tego typu zawieszenia. S90 zachowuje swoją stabilność i jest komfortowe niezależnie od prędkości jazdy.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Zużycie paliwa

Podczas naszego testu (jazda głównie na trasie), uzyskaliśmy wynik 8,5 l/100 km. Jednak mocniejsze wciśnięcie pedału gazu z wyczerpanymi bateriami powoduje, że średnie zużycie paliwa wędruje do 12l/100 km. Po mieście przy naładowanej baterii zużycie paliwa wyniosło około 5,0-5,5l/100km, przy rozładowanej baterii komputer wskazał 10,5l/100km. Z kolei na autostradzie przy prędkości 130-140 km/h komputer pokazał ok. 8,5l/100km. W trasie, na drogach krajowych przy spokojnej jeździe można osiągnąć bez problemu 6l/100km.

Volvo S90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid. Podsumowanie

Volvo S90 Plug-in to dobre rozwiązanie dla osób poszukujących ekonomicznego auta o sportowych osiągach. Rozczarowuje nieco mały rzeczywisty zasięg na prądzie, ale konkurencja ma podobny. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjemność z jazdy ze względu na osiągi i sposób prowadzenia jest ogromna. Właściwości jezdne, komfort, prowadzenie są na najwyższym poziomie. Zawieszenie radzi sobie wyśmienicie z każdego rodzaju nierównościami, a auto w trasie „płynie”. Cenę należy uznać za raczej wysoką, dlatego to auto dla osób zamożnych i chcących się wyróżnić. Prestiż zagwarantowany.

Volvo S90 T8 Plug-in i wybrani konkurenci:

Marka/model Volvo S90 T8 Plug-in Mercedes Klasy E 300e Avantgarde Plug-in BMW 530e xDrive Plug-in DANE Cena (zł) 327 300 254 490 251 800 Liczba miejsc/drzwi 5/4 5/4 5/4 Typ nadwozia sedan sedan sedan Masa własna (kg) 2000 1910 1695 Poj. bagażnika (l) 500 370 410 Poj. zbiornika paliwa (l) 60 50 46 Długość/szerokość/ wysokość (mm) 4963/2019/1443 4923/2065/1468 4936/2126/1479 Rozstaw kół: przód/tył (mm) 1628/1629 1619/1619 1605/1630 Rozstaw osi (mm) 2941 2939 2975 Układ napędowy Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1969 1991 1998 Liczba cylindrów 4 4 4 Napędzana oś 4x4 tylna tylna Skrzynia biegów: typ/liczba przełożeń automatyczna/8 automatyczna/9 automatyczna/8 Osiągi Moc (KM) przy obr./min 303+87/6000 211+122/5500 184+113/5700 Moment obrotowy (Nm) przy obr./min. 400+240/2200/4800 350+440/1200-4000 290+320/1450-4800 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 5,1 5,7 6,2 Prędkość maksymalna (km/h) 250 250 235 Średnie spalanie (l/100 km) 1,9 1,7 1,9 Emisja CO2 (g/km) 50 38 43





Zobacz także: Tak prezentuje się Golf nowej generacji