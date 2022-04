Volvo. Ta zmiana dotknie 190 tys. nabywców. Pojawią się nowe funkcje

Funkcja aktualizacji OTA, dotąd obecna w autach elektrycznych, jest teraz dostępna także w najnowszych modelach XC90, S60 i V60. To znaczy, że zdalne aktualizacje systemu operacyjnego są dostępne dla wszystkich modeli w ofercie.



Najnowsza aktualizacja OTA dotyczy wszystkich modeli z upgradem oprogramowania do najnowszej wersji systemu Android Automotive OS – wersja Android 11. Aktualizacja umożliwi dostęp do nowych kategorii aplikacji w sklepie Google Play, w tym dotyczących nawigacji, ładowania akumulatorów i wyszukiwania miejsc parkingowych. Streaming wideo pojawi się w ofercie później, jeszcze w tym roku.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?



Co więcej, najnowsza aktualizacja OTA oznacza lepsze zarządzanie energią dzięki usprawnionym sterownikom układu klimatyzacji oraz poprawioną funkcjonalność aplikacji mobilnych i pokładowych.



Najnowsza aktualizacja zdalna OTA to już ósma pełna aktualizacja tego typu. Dotrze ona do ponad 190 000 samochodów Volvo na całym świecie. Do aktualizacji zdalnych dołączą nowe rynki: Indie, Tajwan i Nowa Zelandia. Wcześniej, na początku roku, na liście pojawiły się: Korea Południowa, Australia, Tajlandia i Singapur.



System infotainment Volvo jest rozwijany wspólnie z firmą Google.

Zobacz także: Toyota Corolla Cross. Prezentacja modelu