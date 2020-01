Volvo. Te modele aut sprzedawały się najlepiej w 2019 roku

Nowy rekord sprzedaży jest oparty na utrzymującym się silnym popycie na wielokrotnie nagradzane modele. Szczególnie wyróżniały się trzy SUV’y XC90, XC60 i XC40. Volvo Cars odnotowało również wzrosty na rynku chińskim, amerykańskim i europejskim.

Firma odnotowała również duży popyt na zelektryfikowane pojazdy, zarówno pod względem zarejestrowanej sprzedaży, jak i zamówień detalicznych. Ogólnie rzecz biorąc, Volvo Cars sprzedało 45 933 modeli hybrydowych typu plug-in w 2019 r., Co stanowi wzrost o 22,9% w porównaniu do 2018 r. I ponad dwukrotnie więcej w 2017 r.

W 2019 r., Volvo Cars przekroczyło poprzedni roczny rekord sprzedaży w wysokości 642 253 samochodów, ustanowiony w 2018 r., Prawie pełny miesiąc przed końcem roku. Grudzień był najlepszym w historii miesiącem sprzedaży firmy, z 23,4% wzrostem rok do roku do 74.239 sprzedanych samochodów.



W Chinach Volvo Cars sprzedało 154 961 samochodów w 2019 r., Co stanowi wzrost o 18,7 procent w porównaniu do 2018 r. I znacznie przewyższa cały rynek. Rezultat jest rekordowy w historii Volvo Cars w Chinach.

W Stanach Zjednoczonych Volvo Cars sprzedało 108 234 samochody, przekraczając próg 100 000 sprzedanych samochodów po raz pierwszy od 2007 roku. W porównaniu do 2018 roku sprzedaż wzrosła o 10,1 procent.

W Europie sprzedaż była szczególnie silna w Niemczech, gdzie firma sprzedała ponad 50 000 samochodów po raz pierwszy w swojej historii, osiągając najlepszy wynik sprzedaży od 1990 roku w Wielkiej Brytanii.

Inne rynki, które odnotowały najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy, to Australia, Belgia, Brazylia, Czechy, Węgry, Korea, Polska i Portugalia.

XC60 SUV nadal jest najlepiej sprzedającym się samochodem marki Volvo na całym świecie, a następnie SUV-y XC40 i XC90, podczas gdy sedany z serii 90 i 60 również przyczyniły się do wzrostu wielkości odpowiednio w Chinach i Europie.

W tym roku Volvo Cars rozpocznie wprowadzanie swojej oferty doładowań na rynkach na całym świecie. Recharge będzie nadrzędną nazwą dla wszystkich ładowalnych Volvo z całkowicie elektrycznym i hybrydowym układem napędowym typu plug-in.

Linia samochodów Recharge ma na celu dalsze zwiększenie sprzedaży samochodów Volvo Cars i zachęcenie kierowców pojazdów hybrydowych typu plug-in do korzystania z trybu Pure w jak największym stopniu. Volvo Cars dąży do tego, aby samochody hybrydowe typu plug-in stanowiły 20 procent całkowitej sprzedaży w 2020 roku.



Każdy model Volvo występuję w wersji hybrydowej, od małego SUV-a XC40, przez samochody z serii 60, po duży flagowy SUV XC90. Volvo Cars jest jedynym producentem samochodów, który oferuje wersje mild-hybrid lub plug-in hybrid w każdym modelu. Wkrótce kupujący będą mogli również wybrać XC40 Recharge P8, pierwszy w pełni elektryczny samochód Volvo Cars.



Szczegółowy podział sprzedaży regionalnej podano poniżej

Sprzedaż nowych samochodów Volvo

Grudzień Styczeń-Grudzień 2018 2019 Zmiana 2018 2019 Zmiana Europa 29,469 34,224 16.1% 317,838 340,605 7.2% Chiny 11,868 16,908 42.5% 130,593 154,961 18.7% US 8,826 12,360 40% 98,263 108,234 10.1% Inne 9,994 10,747 7.5% 95,559 101,652 6.4% Total 60,157 74,239 23.4% 642,253 705,452 9.8%

W 2019 roku XC60 był najlepiej sprzedającym się modelem ze sprzedażą 204 965 samochodów (2018: 187 339 samochodów), następnie XC40 na 139 847 samochodów (2018: 75 828 samochodów) i XC90 ze sprzedażą 100 729 (2018: 94 182 sztuk).

