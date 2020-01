W czasie ferii zimowych autostradą A4 Katowice-Kraków podróżujesz szybciej i taniej

Jeśli w czasie zimowych podróży będzie Wam po drodze, warto skorzystać z podróży odcinkiem. Od stycznia kierowcy samochodów osobowych , którzy zdecydują się korzystać z automatycznych metod płatności:

zapłacą za przejazd nawet 30% mniej, czyli 7 zł, zamiast 10 na jednym placu poboru. Co więcej, korzystając z tych rozwiązań unikniecie kolejek na autostradowych bramkach.

Videotolling, czyli opłata za przejazd pobrana po odczytaniu tablicy rejestracyjnej, jest naprawdę prosty. Wystarczy zainstalować w telefonie aplikację Autopay dostępną bezpłatnie zarówno w AppStore dla telefonów Apple, jak i GooglePlay dla telefonów z systemem Android, podać numer rejestracyjny pojazdu i numer karty bankowej, z której będzie ściągana płatność.

To świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy autostradą A4 Katowice-Kraków podróżują okazjonalnie, na przykład w czasie zimowych urlopów.

Zainstalowane na bramkach kamery odczytują tablicę rejestracyjną, a system natychmiast podnosi szlaban. Szybkie przejazdy, nawet w okresach wzmożonego ruchu, są możliwe m.in. dzięki wyznaczeniu dla tej metody płatności trzech bramek na każdym placu poboru opłat, oznaczonych symbolem czarnej kamery na żółtym tle. Z tą samą aplikacją można przejechać także koncesyjnym odcinkiem autostrady A1.

Regularnym użytkownikom autostrady, w tym m.in. właścicielom flot, dedykowany jest elektroniczny pobór opłat A4Go, działający w oparciu o zainstalowane na przedniej szybie pojazdu urządzenie pokładowe, które komunikuje się z anteną zainstalowaną na bramce. Szlaban otwiera się natychmiast po dokonaniu kategoryzacji pojazdu.

W celu maksymalnego usprawnienia przejazdów z wykorzystaniem płatności automatycznych, użytkownikom A4Go i Autopay dedykowano na wyłączność pomarańczową, skrajną lewą bramkę każdego z placów poboru opłat. Z promocyjnych stawek opłat za przejazd autostradą skorzystać mogą również użytkownicy elektronicznego poboru opłat Telepass.

- Transakcje automatyczne stanowią ok. 18 proc. wszystkich transakcji na bramkach. Chcemy zwiększyć liczbę tego rodzaju transakcji, aby znacząco skrócić czas przejazdu przez place poboru opłat, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu. Każdą dotychczasową i każdą nową decyzję o dołączeniu do płatności automatycznych chcemy więc premiować niższą stawką opłaty za przejazd, o wysokości zbliżonej do tej, jaka obowiązywała na zarządzanym przez Stalexport Autostradę Małopolską odcinku A4 dziesięć lat temu. Planujemy zwiększenie liczby bramek przeznaczonych wyłącznie dla płatności automatycznych jeśli zyskają one większą popularność wśród naszych użytkowników. Liczymy na to, że w ten sposób dodatkowo zachęcimy kierowców do używania Autopay, A4Go lub Telepassa. Od powszechności stosowania tych metod płatności zależy komfort podróżowania naszą autostradą – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM SA.