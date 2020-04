Walka z pandemią COVID-19. Koronawirusowy samochód jeździ po ulicach (video)

41 tysięcy złotych. Za taką kwotę można kupić np. Dacię Logan i to niekoniecznie w najtańszej wersji. Tyle kosztuje też pakiet Cupra Limited Edition, w który...

Używana Toyota Yaris III (od 2011 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Wkrótce do salonów sprzedaży trafi czwarta generacja miejskiego bestsellera Toyoty. Dla osób szukających w miarę młodego, miejskiego auta to dobry moment, by...