Wideorejestratory. Kto liderem rynku?

Wideorejstrator stał się już dziś nieodłącznym elementem wyposażenia samochodów. Coraz większa liczba kierowców zdaje sobie sprawę z niewątpliwych korzyści wynikających z posiadania tego typu urządzeń w swoim aucie.

Jak podaje GFK od stycznia 2019 do grudnia 2019 na polskim rynku sprzedano ponad 272 tysiące różnego rodzaju wideorejestratorów. Niekwestionowanym liderem wśród producentów kamer samochodowych okazała się marka Mio, która zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie niemal 20%. Oznacza to, że praktycznie co piąty wideorejestator zakupiony w tym okresie w Polsce posiadał logo Mio.

W czwartym kwartale 2019, podobnie jak w 2018 roku, nastąpił wzrost wartości rynku kamer samochodowych. Porównując wyniki kwartału IV z 2018 r. do kwartału IV z 2019 roku Polacy decydowali się wydać więcej pieniędzy na ten rodzaj elektroniki, co przełożyło się na wzrost wartości całego rynku o ponad 11%.



W IV kwartale 2019 roku producenci sprzedali w Polsce ponad 107 tysięcy kamer samochodowych, co w porównaniu do 2018 roku daje wzrost liczby sprzedanych urządzeń na poziomie 12 %, Mio natomiast zanotowało skok prawie o 30%!

Całkowita wartość tego segmentu rynkowego w 2019r nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego notując 1% na plusie.

