Wiosenny serwis klimatyzacji samochodowej - Katowice

Jak zapobiegać usterkom układu klimatyzacji?

Ważne jest wyłapanie ewentualnych nieszczelności w układzie na wczesnym etapie. Zrobimy to w zakładzie zajmującym się serwisem klimatyzacji. Zaniepokoić powinien nas spadek wydajności układu, czyli trudności z obniżeniem temperatury w samochodzie.

Użytkowanie nieszczelnego układu może prowadzić do jego poważnych awarii, gdyż oprócz czynnika chłodzącego jest tam jeszcze olej, który smaruje elementy układu. Jego ubytek powoduje słabsze smarowanie, a także zmusza kompresor do cięższej pracy, by wytworzyć właściwe ciśnienie w układzie. To przyczyni się do jego przyspieszonego zużycia i kosztownej wymiany.

Całkowite wyłączenie układu klimatyzacji na zimę również jest dla niego szkodliwe. Brak przepływu czynnika oraz oleju wpływa negatywnie na stan podzespołów. Szczególnie wrażliwa na brak smarowania jest sprężarka.

Serwis klimatyzacji

Rozsądne korzystanie z klimatyzacji to nie tylko sposób na uniknięcie kataru, ale i nadmiernego wysilania elementów układu. Jeśli raz za razem będziemy ustawiać najniższą możliwą temperaturę w nagrzanym wnętrzu, to nie pomagamy w ten sposób sprężarce, która musi wykonywać tytaniczną pracę. Dodajmy do tego całkowite wyłączenie klimatyzacji na chłodniejsze pół roku i mamy problem gotowy. Odwiedzając specjalistę możemy zapobiec zbliżającym się kłopotom.

Ile kosztuje napełnienie klimatyzacji?

Koszt napełnienia układu klimatyzacji zależy od pojemności układu i rodzaju czynnika chłodzącego. Uzupełnienie do 100 gramów czynnika R134a w Katowicach kosztuje około 120 zł, a za każde kolejne rozpoczęte 100 gramów zapłacimy 30 zł. W przypadku droższego czynnika R1234yf będzie to nawet 200 i 100 zł w tych samych pozycjach cennika.

Oprócz uzupełnienia czynnika wskazany może być wcześniejszy test szczelności układu, przeprowadzony z wykorzystaniem azotu. Można zainwestować również w odgrzybianie klimatyzacji ozonem lub ultradźwiękami. Ceny tych usług będą się wahać od 50 do 100 zł.

Gdzie wykonać serwis klimatyzacji w Katowicach?

Zaufany serwis zajmujący się klimatyzacją w Katowicach znajdziemy na Motointegrator.com. Po wybraniu rodzaju usługi otrzymamy listę wykonujących ją warsztatów w naszej okolicy. Możemy zapoznać się z wystawionymi im przez klientów ocenami i ich opiniami. Umówimy też od razu wizytę w wybranym warsztacie. Układ klimatyzacji odwdzięczy się nam bezawaryjną pracą.