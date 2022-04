World Car of the Year 2022. Znamy wyniki konkursu! Oto światowy samochód roku

W kapitule konkursu zasiada ponad 100 dziennikarzy motoryzacyjnych z całego świata.

Aby samochód mógł powalczyć o główną nagrodę World Car of the Year 2022, musiał być produkowany w ilości co najmniej 10 000 egzemplarzy rocznie oraz być dostępny na co najmniej dwóch głównych rynkach od 1 stycznia 2021 do 30 marca 2022.





Ford Mustang Mach-E , Kia EV6 i Hyundai Ioniq 5 . W głównej kategorii, World Car of the Year o tytuł najlepszego samochodu na świecie walczyły trzy samochody elektryczne

Światowy samochód roku 2022 - wyniki w kategoriach