Wyjazd na święta. Wielkanoc 2022. Sprawdź czy o czymś nie zapomniałeś

Liczba wypadków drogowych w 2021 roku (w porównaniu do 2012) spadła o ponad 61 proc., zabitych o 62,9 proc., a rannych o 57,7 proc., wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano także znaczący spadek wykroczeń kierujących popełnianych wobec pieszych - 16 628, zaś w 2021 roku - 19 217. Zmniejszyła się również liczba przekroczeń dozwolonej prędkości – 619 949 wobec 633 429 w 2021 roku. Policjanci ruchu drogowego zarejestrowali też blisko 50-proc. spadek liczby wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym – 7063 wobec 14 035 w 2021 roku. Jednakże w pierwszych trzech miesiącach tego roku zarejestrowano 4136 wypadków – o 441 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Nowelizacje kodeksu drogowego i karnego, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz kampanie edukacyjne przynoszą zakładane efekty, czego wyrazem jest systematyczna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Szkoda, że nie we wszystkich obszarach widać zmiany na lepsze. Wzrost liczby wypadków w pierwszych miesiącach tego roku można tłumaczyć m.in. wzmożonym ruchem drogowym, który przybiera na sile po lockdown’ie związanym z pandemią COVID-19. Niemniej trend poprawy bezpieczeństwa powinien być zachowany – ocenia prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Wyjazd na święta. O czym warto pamiętać?

Z punktu widzenia statystyk bezpieczeństwa równie istotne są także okresy świąteczne, które stanowią wyzwanie dla służb mundurowych i ratunkowych. Wielkanoc to czas, który spędzamy z najbliższą rodziną. W tym celu wiele osób pokona samochodami duże odległości. To próba dla kierowcy, jak i pojazdu. Pamiętajmy, że także od nas samych zależy czy podróżowanie w tym czasie będzie komfortowe i bezpieczne, tym bardziej że podczas ubiegłorocznych Świąt Wielkanocnych (piątek-poniedziałek) w 153 wypadkach zginęły 22 osoby a 181 osób zostało rannych.

Między innymi dlatego przed planowaną podróżą trzeba zadbać o stan techniczny samochodu, sprawdzając: ciśnienie w ogumieniu (należy dostosować je do obciążenia samochodu), stan zużycia bieżnika, poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju silnikowego, płynu hamulcowego, chłodniczego, wspomagania kierownicy oraz przede wszystkim certyfikowanego płynu do spryskiwaczy.

Bagaż oraz luźne przedmioty powinny być zabezpieczone na czas podróży. Niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy!

W wielkanocną podróż wyjeźdźmy z wyprzedzeniem, planując ją tak, by uniknąć wzmożonego ruchu na drogach. Jednocześnie dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Po zmroku pamiętajmy o większej ostrożności podczas manewrów: skrętu, omijania i przede wszystkim wyprzedzania.

Nie zapominajmy także, że kierowca musi być wypoczęty przed drogą, a w trakcie jazdy powinien robić kilkunastominutowe przerwy co 2-3 godziny, nawet jeśli nie odczuwa zmęczenia. Temperatura w kabinie ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy, dlatego jej optymalna wartość to 20-22°C. Skupienie uwagi kierowcy na drodze to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznej jazdy – nic i nikt nie powinno rozpraszać kierującego pojazdem.

Powroty

Świąteczny poniedziałek to dla wielu czas powrotów do domu. Warto przy tym pamiętać, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która pozwoliłaby wsiąść za kierownicę, ponieważ niemal każda jego ilość jest toksyczna dla naszego organizmu. Alkohol to także substancja psychoaktywna, która zaburza funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i upośledza zmysły.

– Wątpliwości co do stanu trzeźwości można zawsze rozwiać podczas badania w najbliższej komendzie Policji. Fakt, że ludzki organizm potrzebuje średnio ok. 3 godzin na przetrawienie od 20 do 30 g czystego alkoholu (etanolu) powinien mieć odzwierciedlenie w odpowiednio długim czasie odpoczynku. Aby uniknąć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, należy wcześniej zaplanować świąteczny powrót. Najlepiej jeśli kierowca powstrzyma się od picia. W innym przypadku musi znaleźć trzeźwe zastępstwo z uprawnieniami do kierowania – radzi Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

