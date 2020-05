Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Do kiedy trzeba dokonać?

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Utrata ważności to jeden z powodów obok m.in. zmiany nazwiska, w którym trzeba dokonać wymiany prawa jazdy.



Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku przeciwwskazań medycznych takich jak np. duża wada wzroku, prawo jazdy może mieć znacznie krótszy okres ważności.

Zobacz także: Będzie nowy mandat dla kierowców?



Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument od 2028 do 2033 r. Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Badania będą musiały przechodzić natomiast osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. W takim przypadku dokument jest ważny przez 5 lat.

Jak wymienić prawo jazdy?



W wydziale komunikacji trzeba złożyć wniosek o wydanie dokumentu. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego, starego prawa jazdy oraz załączenie do wniosku fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Sam koszt wymiany to 100,50 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)

Zobacz także: Tak prezentuje się nowy Jeep Compass