Wymiana opon. Jakie środki ostrożności powinny stosować serwisy oponiarskie?

Musimy pamiętać, że nie każda opona nadaje się do szybkiej jazdy na rozgrzanych jezdniach. Pozorna oszczędność czasu i pieniędzy na wymianie opon sprawia, że niektórzy kierowcy zapominają o bezpieczeństwie. Niestety, droga hamowania ze 100 km/h na oponach zimowych latem jest nawet o 16 metrów dłuższa niż na oponach letnich. Dobór opon powinien być ściśle związany z warunkami ich eksploatacji. Opony zimowe mają inną od typu letniego budowę bieżnika i skład mieszanki gumowej – w niższych temperaturach nie stają się twarde jak plastik i pozostają elastyczne. Sztywność takiego ogumienia waha się w granicach 45-65 w skali Shore’a, podczas gdy sztywność opon letnich wynosi 65-75. Wpływa to m.in. na szybsze zużycie opon zimowych w temperaturach wiosenno-letnich i ich większe opory toczenia.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

– Opony letnie przez budowę bieżnika i twardszą mieszankę gumową zapewniają większą przyczepność do jezdni przy wiosenno-letnich temperaturach – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO). – Jeśli w tych dniach musisz jeździć do pracy lub na zakupy samochodem, to lepiej robić to na oponach letnich lub dobrej klasy całorocznych. Dzięki temu unikniesz szybszego zużycia zimowego kompletu – dodaje Sarnecki.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i bezpieczna obsługa pojazdów

Przestrzegaj aktualnych przepisów i zaleceń rządowych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa



Wyposaż serwis w żele antybakteryjne, maseczki lub przyłbice przeźroczyste i gumowe rękawiczki dla pracowników oraz przeszkol ich i zobowiąż do ich używania. Dotyczy to zarówno pracowników recepcji jak i pracowników w hali napraw.



Praca na hali napraw oraz przebywanie pracowników np. w pomieszczeniach socjalnych musi być tak zorganizowana by pracownicy zachowywali odstępy od siebie min. 1,5 metra albo korzystali z pomieszczeń pojedynczo.



Oddziel stanowisko recepcyjne od poczekalni przeźroczystą przegrodą.



Żele antybakteryjne oraz rękawiczki (np. foliowe typu zrywki) muszą być dostępne w widocznym miejscu także dla klientów.



Ilość klientów w poczekalni w jednym czasie nie może być większa niż 3-krotność czynnych stanowisk kasowych, np. jeśli kasa jest jedna to może być tylko 3 klientów.



Klienci w poczekalni muszą siedzieć minimum 1,5 metra od siebie.



Jeśli klientów będzie więcej wydziel miejsce do czekania przed budynkiem w bezpiecznym miejscu wyznaczeniem bezpiecznego dystansu 2 metrów np. taśmą w paski.



Po przyjeździe klienta obsługa samochodu powinna przebiegać bez kontaktu dotykowego z nim i poza kabiną jego samochodu (zalecane rozwiązanie to wjazd klienta na stanowisko naprawcze pod kierunkiem pracownika i wyjście klienta do poczekalni).



Jeśli zakres prac wymaga wejścia do kabiny samochodu klienta należy zapytać go o zgodę. Po wyjściu z kabiny wszystkie powierzchnie dotykane przez pracownika muszą być wyczyszczone płynem do dezynfekcji powierzchni, który nie uszkodzi materiałów wnętrza pojazdu (np. kierownica, gałka zmiany biegów, panel sterujący, klapka bezpieczników/wejścia OBD, przełączniki).



Jeśli jest konieczny podpis klienta na zleceniu papierowym musi być wykonany długopisem klienta albo długopisem, który po użyciu będzie zdezynfekowany płynem do dezynfekcji powierzchni opartym na alkoholu 60-70%.



Należy zrezygnować z zabierania w depozyt od klienta kluczyków i dowodu rejestracyjnego pojazdu, chyba, że jest to konieczne do wykonania jazd testowych po naprawie. W takiej sytuacji kluczyki wraz z dowodem rejestracyjnym należy umieścić w jednorazowym woreczku, który musi być wyrzucony do śmieci po użyciu.



Zalecane jest przyjmowanie płatności wyłącznie kartą. Po każdym użyciu czytnika kart przez klienta serwisu lub podstawki do wydawania reszty pracownik ma obowiązek je zdezynfekować płynem do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu min 60-70%.



Wszystkie klamki do drzwi wejściowych, drzwi oddzielających poczekalnię dla klientów, drzwi od pokoju socjalnego i toalet muszą być dezynfekowane min. 1 raz w ciągu dnia.



W miarę możliwości dezynfekuj pomieszczenia na noc lampą UV typu C przez min. 8 godzin, za wyjątkiem pomieszczeń, gdzie są opony – promienie UV niszczę gumę. Ozonowanie nie jest skuteczne wobec wirusów. Ozon niszczy opony i gumowe części.





Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł