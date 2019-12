Wyprzedaże z rocznika 2019. Modele Skody z dużymi upustami

Wyprzedaże samochodów ze schodzącego rocznika to okazja do zakupu pojazdu z bardzo dobrym wyposażeniem w atrakcyjnej cenie. Skoda od lat organizuje akcję wyprzedażową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów.



Największą kwotą rabatu jest objęty duży SUV Kodiaq. Na modele z rocznika 2019 upust wynosi do 12 000 zł. Po uwzględnieniu obniżki cena Skody Kodiaq np. w bogato wyposażonej wersji Business, z benzynowym silnikiem 1.5 TSI 150 KM i automatyczną, siedmiobiegową przekładnią DSG, obniży się ze 126 400 zł do 114 400 zł.



W ofercie promocyjnej dotyczącej modelu Kodiaq jest również pakiet przeglądów o wartości 3000 zł za 299 zł. Nabywca auta nie płaci wtedy za obowiązkowe przeglądy (robociznę, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 60 tys. km. Sporo można też zaoszczędzić wybierając Skodę Octavię (limuzynę lub kombi) - model, który od dawna jest handlowym hitem marki. Na auta z rocznika 2019 upust wynosi do 10 000 zł. Po uwzględnieniu obniżki cena Octavii w wersji Active z silnikiem 1.0 TSI 115 KM wyniesie 68 350 zł zamiast 78 350 zł. W przypadku Octavii kombi cena auta z silnikiem 1.5 TSI 150 KM obniży się z 87 700 zł do 77 700 zł.



Również dla modelu Octavia przewidziano promocyjną cenę 299 zł za pakiet przeglądów o wartości 2450 zł.



Upust w kwocie 8000 zł jest oferowany w przypadku Skody Superb z rocznika 2019 (limuzyna i kombi). Np. cena modelu Superb w bazowym wyposażeniu Active z silnikiem 1.5 TSI 150 KM zamiast 100 200 wyniesie 92 200, zaś wersji kombi (również Active 1.5 TSI) cenę obniżono ze 104 000 do 96 000 zł Oprócz upustów cenowych na modele Superb i Superb kombi w standardzie jest również pakiet przeglądów o wartości 3000 zł za 299 zł.



Rabat w kwocie 5 000 zł obowiązuje także na SUV-a Karoq z rocznika 2019. Cena tego auta w wersji wyposażeniowej Ambition i z silnikiem benzynowym 1.0 TSI 115 KM wynosi zatem nie 91 750 zł, a 86 750 zł. Ponadto w ofercie jest pakiet przeglądów o wartości 2450 zł, który promocyjnie wyceniono na 299 zł.



Kompaktowy model Scala, który z powodzeniem może spełniać rolę auta rodzinnego, w akcji wyprzedażowej rocznika 2019 został objęty rabatem w wysokości 5 000 zł. W przypadku bazowej wersji Active z silnikiem 1.0 TSI 115 KM nabywca zapłaci 63 500 zł zamiast 68 500 zł. Dodatkową korzyścią jest pakiet przeglądów za 299 zł.



Można też zaoszczędzić kupując Fabię ze schodzącego rocznika.



Skoda oferuje ten model w wersji hatchback z rabatem do 4 000 zł, zaś wersji kombi do 3 000 zł. Po uwzględnieniu tego upustu cena pięciodrzwiowej Fabii w wersji Active, z bazowym silnikiem 1.0 MPI 60 KM wyniesie tylko 41 350 zł (zamiast 45 350 zł). W przypadku Fabii kombi wersja Active występuje z benzynowym silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM. Cenę takiego auta obniżono z 52 950 zł do 49 950 zł.



Korzyścią dla nabywcy jest również pakiet przeglądów o wartości 2 400 zł, którego promocyjna cena wynosi 299 zł.