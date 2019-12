Wyważenie kół. Ważne, a często pomijane!

Rozróżnia się dwa rodzaje niewyważenia: statyczne i boczne zwane także dynamicznym. Niewyważenie statyczne polega na nierównomiernym rozłożeniu mas względem osi koła. W rezultacie środek ciężkości nie leży na osi obrotu. Powoduje to powstawanie podczas jazdy drgań, które sprawiają, że koło podskakuje. Cierpi na tym łożyskowanie koła, opona i zawieszenie.

Z kolei niewyważeniem bocznym lub dynamicznym określa się nierównomierne rozłożenie mas względem płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu. Kiedy koło się kręci, występujące siły z powodu tego rodzaju niewyważenia próbują je odchylić od płaszczyzny jego symetrii. Niewyważenie dynamiczne w przypadku kół kierowanych powoduje drgania kierownicy i pogarsza właściwości jezdne.

Niewyważenie statyczne i dynamiczne usuwa się za pomocą ciężarków zakładanych na obręcz koła. Najczęściej stosowanym zabiegiem jest wyważenie stacjonarne wymagające zdemontowania koła. Nowoczesne wyważarki wskazują miejsce zamontowania ciężarka na podstawie pomiaru sił wywołanych przez niewyważenie.

Wyważanie w pojeździe zwane też doważaniem odbywa się bez demontażu i ponownego montażu koła. Ten proces w odróżnieniu od wyważania stacjonarnego uwzględnia wpływ wszystkich obracających się razem z kołem elementów. Miejsce niewyważenia wskazywane jest za pomocą lampy stroboskopowej lub promieniowania podczerwonego. Wyważanie w pojeździe wymaga jednak sporego doświadczenia oraz stosownych umiejętności i dlatego rzadko się je wykorzystuje w praktyce. Poza tym wyważanie na maszynach stacjonarnych zapewnia wystarczającą dokładność.

Fachowcy zalecają sprawdzać wyważanie kół co mniej więcej 10 tys. kilometrów, a jeśli pojazd jeździ często po drogach o kiepskiej nawierzchni, to nawet co połowę tego przebiegu. Wyważenie warto sprawdzić przy każdorazowej sezonowej zmianie kół.

