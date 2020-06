Zakup auta. Pandemia to dobry czas na zakup samochodu. Ale nie każdego

Na spadek cen samochodów sportowych, kabrioletów i oldtimerów wpłynęła zwiększająca się oferta samochodów na rynku, wynikająca z tego, że ich właściciele zaczęli masowo się ich pozbywać.

„Chyba każdy mężczyzna może przypomnieć sobie chwilę, gdy jako mały chłopiec wyobrażał sobie jazdę pięknym, sportowym samochodem sportowym, który podziwiał z zawieszonego nad łóżkiem plakatu. Mężczyźni na ogół pozostają wiecznymi chłopcami, z czasem zmienia się tylko cena ich zabawek. Niezależność finansowa pewnego dnia pozwala im spełniać marzenia z dzieciństwa. Myślę, że teraz jest idealny czas na zakup wymarzonego samochodu. W obawie o przyszłość finansową w niepewnych czasach pandemii wielu właścicieli pozbywa się samochodów ,,do zabawy”, co automatycznie poszerza ich ofertę na rynku. I co więcej, wpływa na ich bieżącą wartość samochodu, która z pewnością wzrośnie w przyszłości.“ - powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

W ofercie Mototechna Classic, marce AAA AUTO specjalizującej się w oldtimerach i samochodach zabytkowych, pojawiło się w ostatnim czasie kilka interesujących modeli, które znalazły nowych właścicieli podczas pandemii. W maju salon opuściły Chevrolet Corvette z 1978 r. oraz BMW 320i z 1989 r., jak również kilka samochodów marki Škoda sprzed lat 90. „Samochody marki Škoda, a także inne samochody z byłego bloku wschodniego, są chyba najbardziej chodliwym towarem wśród klientów Mototechna Classic. Biorąc zwłaszcza pod uwagę ich rozsądne ceny, które czynią je naprawdę dostępnymi”- dodała Karolina Topolova. Jednak nie zawsze jest tak, że można kupić starą Škodę za „kilka wypłat”.

Niektóre z modeli marki z Mladá Boleslav wzbudzają prawdziwe emocje wśród miłośników oldtimerów. Jednym z nich jest kabriolet Škoda Felicia, której cena jest bliska 170 000 zł, a drugim jest wyjątkowa dwudrzwiowa Škoda 1000/1100 MBX. Ten drugi jest właśnie dostępny w Mototechna Classic. Samochód z 1967 r. pokonał do tej pory nieco ponad 80 000 kilometrów, został poddany starannej renowacji, a jego cena wynosi 300 000 zł. Wiedząc, że spośród wyprodukowanych 2517 modeli MBX do dziś zachowało się około 50 z nich, nowy właściciel będzie mógł mieć pewność, że znajdzie się w elitarnym gronie kierowców.

