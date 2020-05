Zakup auta poczas pandemii. Formalności załatwisz online

4 maja to ważna data dla polskiego handlu i usług. Po kilku tygodniach przerwy do pracy wróciły galerie handlowe, duże sklepy RTV AGD i salony meblowe. To dobry moment by przypomnieć, że polskie salony i serwisy dealerskie pracują w pełnym zakresie usług. I co jeszcze ważniejsze w najwyższym standardzie sanitarnym.