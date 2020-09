Zakup samochodu. Po wzroście sprzedaż spadła. Oto najlepiej sprzedające się modele w Polsce

Nowe auta. Rynek samochodów o DMC do 3,5 tony

Choć rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, zanotował w sierpniu znacznie lepszy rezultat sprzedaży niż w marcu, kwietniu czy maju.

Obserwowany spadek liczby rejestracji w sierpniu, liczony rok do roku, to przede wszystkim efekt wysokiej bazy (rezultatu osiągniętego w sierpniu ub.r.). Wyjątkowo duża sprzedaż w ósmym miesiącu 2019 roku wiązała się ze zmianami w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa WLTP oraz wejściem w życie we wrześniu ub.r. nowej normy emisji spalin - EURO 6d-TEMP. Stąd niezwykła, jak na okres wakacyjny (tradycyjnie czas mniejszego ruchu w salonach samochodowych), intensywność ówczesnej sprzedaży. Zaowocowała ona znacznym spadkiem liczby rejestracji w następnym miesiącu (wrześniu).

Należy też zauważyć, że sprzedaż samochodów osobowych była w sierpniu tego roku wyższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 478 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 58 tys. egzemplarzy.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w sierpniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 39 540 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 27,07% (-14 677 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 18,07% (-8 719 szt.) mniej niż w lipcu 2020 roku. Dane skumulowane (292 249 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 30,81% (-130 152 szt.).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia - o 46,38%.

Około 9,86% aut (3 900 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w sierpniu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca.

Poziom reeksportu w porównaniu do sierpnia 2019 spadł o 10,16%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w sierpniu 2020 roku wchłonął nieco ponad 35,6 tys. aut.

Nowe auta. Rynek samochodów osobowych

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w sierpniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 34 713 samochodów osobowych, o 27,84% (-13 395 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 18,19% (-7 719 szt.) mniej niż w lipcu 2020 r. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 256 973 samochody osobowe, o 31,57% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-118 530 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła czerwiec 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 47 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (65 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (93 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (141 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w czerwcu 2020 roku (ostatnie dostępne dane) 103 zarejestrowane samochody na 1 000 mieszkańców.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w sierpniu br. ok. 3 900 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 31 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 11,23%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W sierpniu 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25,0%. Udział firm osiągnął poziom 75,0%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 26 043 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 70,3%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 3 900 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Nowe auta. Kto zyskał a kto stracił?

Pierwszych piętnaście marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Opel, o 62,39%.

Tytuł lidera rynku uzyskała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 36 028 aut tej marki, o 12,38% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 14,02%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 35 036 szt., o 22,57% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,63%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 21 521 samochodów, o 42,70% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,37%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 15 583 szt., o 20,60% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,06%. Na piątej pozycji znalazło się Renault. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 12 860 aut tej marki, o 31,41% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,00%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Skoda Octavia (10 893 szt.; -19,93% r/r), za którą uplasowała się Toyota Corolla (10 711 szt.; -8,90% r/r) oraz Toyota Yaris (9 146 szt. +2,60% r/r), następnie Skoda Fabia (8 257 szt.; -31,38/r), a za nią Dacia Duster (7 282 szt.; -34,88% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (5 052 szt.; +15,29%), na drugim miejscu - Dacia Duster (3 362 szt.; -52,42%), na trzecim Toyota Corolla – (3 015 szt.; -14,90%), na czwartym – Skoda Fabia (2 257 szt.; -40,68%), a na piątym – Fiat Tipo (2 079 szt.; -34,51%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Skoda Octavia (8 854 szt.; -19,84%). Na drugim miejscu jest Toyota Corolla (7 696 szt.; -6,32%), na trzecim Skoda Fabia (6 000 szt.; -27,08%), czwartym – Toyota Yaris (4 094 szt.; -9,66%), piątym – Renault Clio (4 030 szt.; -16,60%).

