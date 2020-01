Zakup samochodu. Premiery aut. Te modele zadebiutują w 2020 roku

Nie bez powodu szefowie Volkswagena zauważyli, że pierwszym ważnym modelem w motoryzacji był Garbus, jako pojazd dla ludu (stąd zresztą nazwa Volks-lud, Wagen-pojazd), drugim Golf, będący wyznacznikiem potrzeb ludzi, a trzecim jest ID.3, który rozpoczyna zamianę motoryzacji spalinowej w motoryzację elektryczną (stąd trójka w nazwie).

Poniżej prezentujemy modele, które trafią na rynki w roku 2020.

Aston Martin DB X

Aston Martin, ulubiona marka samochodów Jamesa Bonda, idzie zgodnie z tendencjami rynku i oprócz ekskluzywnych samochodów sportowych zaoferuje także pierwszy model SUV. Będzie to więc konkurent dla Lamborghini Urus, czy Bentleya Bantayga. Model ma być wyposażony w silnik V8 stosowany już w wersjach DB11 i Vantage, a to oznacza, że nowy SUV będzie posiadał pod maską minimum 500 KM.

Audi A3

Audi A3 powstał jako prestiżowy model, będący „luksusowym tchnieniem” kompaktowego, popularnego Golfa. Nic więc dziwnego, że wraz z prezentacją Golfa VIII należy także oczekiwać zmiany pokoleniowej w gamie Audi. Oferta, gwarantująca nowe technologie i systemy Infotainments z Golfa VIII, obejmie wersje pięciodrzwiowe i Sportback. Planowane są także wersje S i RS

Audi Q3 Sportback RS

Zaprezentowany jesienią we Frankfurcie model Q3 Sportback z charakterystycznym nadwoziem o obniżonej formie dachu, przypominającej nadwozia Coupe, w roku 2020 zostanie wyposażony w najmocniejszy silnik w tej palecie modelowej. Wersja RS będzie oferowana z pięciocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 litra i mocy 400 KM.

Audi RS7

Ofensywa na niszowym rynku najmocniejszych pojazdów, będzie w roku 2020 kontynuowana w firmie Audi także w luksusowej sportowej limuzynie A7. W modelu, tak jak w przypadku RS6, zastosowany zostanie silnik V8 biturbo o mocy 600 KM.

Audi e-tron Sportback

Niedługo po wprowadzeniu na rynek elektrycznej limuzyny Audi e-tron, koncern zamierza wprowadzić do swej oferty także eleganckiego SUV-a coupe Sportback.

Napęd w tym modelu mają zapewnić dwa silniki elektryczne, których łączna moc wyniesie ponad 400 KM. Zasięg samochodu, wg wstępnych danych producenta, to około 400 kilometrów.

Audi e-tron GT

To kolejny model elektryczny, który będzie oferowany w firmie Audi. Tym razem ma to być oferta dla osób szukających czterodrzwiowego elektrycznego coupe. Pojazd będzie posiadał silniki generujące 600 KM, więc będzie alternatywą dla Porsche Taycan. Producent podaje, że zasięg będzie wynosił ponad 400 km, a cena za najtańszą wersję nie powinna przekroczyć 100 000 euro.

BMW serii 2 Gran Coupe

Wraz z prezentacją nowej serii BMW1 z napędem na przednie koła, było oczywiste, że powstaną także inne formy nadwoziowe tego modelu. Z pewnością w roku 2020 zaprezentowany zostanie model serii 2 Gran Coupe. Technologia napędu i elementy jezdne będą oczywiście takie same jak w przypadku serii 1. Najmocniejszym modelem będzie M235i o mocy 306 KM i napędzie na wszystkie koła.

BMW M3 / M4

„Najsilniejsza litera świata”, jak określają serię M miłośnicy BMW, będzie miała nowe oblicze. Tym razem za sprawą sportowego klasyka serii 3 i serii 4. Jak zapowiada producent jednostka użyta w modelu będzie generować moc ponad 500 KM.

Będzie to wersja tylnonapędowa, która napęd na wszystkie koła będzie mieć opcjonalnie. Warto też zauważyć, że model będzie oferowany z manualną skrzynią przekładniową.

BMW serii 4 coupe

Po zmianie typoszeregu serii 3 wielbiciele motoryzacji z zaciekawieniem patrzą na dalsze zmiany wersji nadwoziowych opartych na tym projekcie. Ujawniono już, że trwają zaawansowane prace nad wersją 4 Coupe i jej premiera będzie w drugiej połowie 2020. We Frankfurcie jesienią 2019 widzieliśmy concept car, który będzie bardzo zbliżony do wersji seryjnej.

BMW iX3

Także w przypadku koncernu BMW mamy duże zainteresowanie wersjami elektrycznymi, innymi niż tradycyjne modele do miasta. BMW wprowadzi na rynek elektryczną wersję małego SUV-a iX3. Najprawdopodobniej będzie on wyposażony w silnik elektryczny o mocy ok. 300 KM i akumulator o pojemności 70-80 kWh. Dzięki temu zasięg powinien wynosić około 400 km.

BMW Gran Coupe M8

We Frankfurcie zachwycaliśmy się wspaniałym BMW serii 8 w odsłonie M8. Teraz wiadomo, że w przyszłym roku na pewno do salonów „dojedzie” czterodrzwiowe BMW serii 8 z najmocniejszym silnikiem, czyli Gran Coupe M8. Model rywalizujący z Audi RS7, czy czterodrzwiowym Mercedesem AMG, będzie posiadał ten sam silnik co M8 czyli 4,4-litrowy V8 twin turbo generujący moc 625 KM.

Chevrolet Corvette C8

Amerykański koncern General Motors zapowiedział, że w pierwszych miesiącach 2020 na rynku europejskim będzie miał swoją premierę Corvette C8. Ten model z umieszczonym centralne silnikiem 6,2 litra V8 generujący moc prawie 500 KM jest typowym „Amerykańskim snem”. Jego przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi zaledwie 3 sek. W USA cena zaczyna się od 60 000 $.

Cupra Formentor

Marka Cupra, wyodrębniona z oferty Seata, była dość dużą niewiadomą. Wprawdzie podczas salonów samochodowych stand Cupra był bardzo wyraźnie prezentowany i podkreślano jego niezależność, ale samochody Cupra były jedynie inaczej opakowanymi Seatami. W roku 2020 na drogi wyjedzie pierwszy niezależny model spółki zależnej od Seata. Będzie to hybryda plug-in o wydajności systemu 245 KM. Zasięg elektryczny, to – wg testu WLTP – 50 km.

Dacia Sandero

Zapewne na niektórych rynkach będzie to prawdziwy hit. Niedrogi, mały kompaktowy samochód Dacii stanie się teraz pełnoprawnym kompaktowym samochodem. Jak zapowiada producent, nadwozie będzie większe, co przełoży się na wielkość przestrzeni bagażowej i pasażerskiej. Ponadto oferta silnikowa także zostanie rozszerzona. Tak jak w przypadku modelu Duster, cena tylko nieznacznie wzrośnie. Zatem możemy oczekiwać, że najtańsza Sandero będzie kosztować od ok. 33 000 zł (obecnie od 30 900 zł).

DS 9

Według zapowiedzi szefów PSA powstanie firmy DS miało być powieleniem zasad koncernu VW, gdzie samochodem tanim jest Skoda (tutaj tę rolę miał pełnić Citroen), wersją popularną dla wymagającego klienta jest Volkswagen (tutaj Peugeot), a modele topowe to Audi (w przypadku PSA to właśnie marka DS). Faktycznie wprowadzenie wersji C5 Aircross i P3008 zaowocowało ekskluzywnym DS 7 Crossback, a wersje małych C3 Aircross i P2008 w ofercie DS zrealizowano jako DS3 Crossback.

Obecnie po wprowadzeniu do oferty Peugeot 508, koncern DS przygotował DS9 Jak można przypuszczać, oparty jest on na Peugeot 508 i dostępny będzie w analogicznym zakresie silników. Pytanie, kiedy pojazd zostanie zaprezentowany? Może to nastąpić w Genewie, w marcu 2020, albo jesienią podczas francuskiego święta motoryzacji w Paryżu. Albo... szczypta informacji i prototyp w Genewie i wielkie show w Paryżu.

Ferrari SF90

Ferrari przedstawi swój pierwszy samochód z napędem hybrydowym typu plug-in. Samochód łączy turbodoładowany silnik V8 o mocy 780 KM z trzema silnikami elektrycznymi, z których jeden napędza tylną oś, a pozostałe dwa przednią. W efekcie układ hybrydowy ma wydajność systemu 1000 KM i możliwy jest start 0-100 km/h w 2,5 sekundy.

Oczywiście, tak jak zawsze w przypadku modeli firmy, nie określono daty rozpoczęcia sprzedaży, ani ceny pojazdu, ale znawcy rynku wersji Super Cars oczekują na cenę ok. 800 000 euro.

Fiat 500 E

Patrząc na poczynania koncernu Fiat można dojść do wniosku, że rynek europejski przestał go interesować, a skupia się na na globalnej produkcji Jeepa i Chryslera z intensywnością sprzedaży w Ameryce. Jednakże zapowiedź na rok 2020 zdaje się temu zaprzeczać. Powstanie nowy Fiat 500, który opiera się na nowej większej platformie i będzie oferowany tylko w wersji elektrycznej. Zapewne będzie także oferowany w wersji pięciodrzwiowej.

Honda Jazz

W nowej generacji hatchbacka segmentu B od razu rozpoznamy ewolucję jednobryłowej sylwetki modelu Jazz. Dzięki nowym technologiom strukturalnym, słupek A jest o połowę węższy niż w poprzednim modelu, co poszerza zakres widoczności do przodu. Zwężenie słupka A było możliwe dzięki poprawionej sztywności skrętnej i zastosowaniu nowych technologii strukturalnych, które kierują naprężenia podczas zderzenia w stronę przedniego reflektora i słupków drzwi.

Jazz będzie dostępny wyłącznie z dwusilnikowym hybrydowym układem napędowym, który zapewnia wyjątkową kombinację dobrych osiągów i imponującej oszczędności paliwa. Układ ten został niedawno na nowo opracowany specjalnie dla Jazza i zapewnia płynność, precyzję oraz odczucie bezpośredniej kontroli nad samochodem.

Sprzedaż rozpocznie się w połowie 2020 roku.

Hyundai i20

Zaledwie jesienią 2019, Hyundai zaprezentował model I10, a już na przyszły rok zapowiedziano premierę modelu I20 czyli wersji segmentu B.

Pojazd ten po raz pierwszy dostępny będzie z hybrydą, a ponadto pojawi się również jako sportowa wersja N i20.

Jak zakładają eksperci cena wersji bazowej zacznie się od około 13 000 euro.

Lexus LC Convertible

Na początku roku możemy też oczekiwać nowego Lexusa LC Convertible z miękkim dachem typu soft-top. Miękki dach ma wiele zalet, które w czasie salonu samochodowego w Genewie 2019 tłumaczył Pierre Gouteux z działu produktu i marketingu europejskiego oddziału marki. „Auto wydaje się o wiele lżejsze, bardziej dynamiczne i daje więcej frajdy z jazdy. Sztywny dach obciążyłby je za bardzo. Zresztą chowanie miękkiego dachu w środku auta jest też o wiele łatwiejsze” - mówił wtedy.

LC Convertible otrzyma najprawdopodobniej napęd znany z coupé, czyli 5-litrową V-ósemkę oraz układ hybrydowy z silnikiem V6 3.5.

Mazda 6

Także Mazda będzie w przyszłym roku kontynuować zmiany modelowe. W przypadku tej firmy jest to jednak o tyle istotne, że już w przypadku Mazdy 3 zapowiedziano dążenia do wkroczenia w segment Premium. Porównując zaś modele Mazda do BMW, Audi, czy Lexusa, to widać jeszcze pewną drogę do realizacji, ale Volvo już jest równorzędnym, odpowiednikiem. Można zatem przypuszczać, że nowa generacja sedana Mazdy przeniesie nas w klasę Premium. Pewne też, że oprócz powszechnie stosowanej obecnie technologii MILD Hydrid, pojazd będzie też oferowany jako hybryda plug in.

McLaren GT

To kolejny samochód marzeń, który raczej nie zagości na naszych ulicach. Niemniej warto wspomnieć o modelu McLaren GT. Jest to model przeznaczony na dłuższe podróże, ze stosunkowo dużą przestrzenią na bagaż (420 litrów z tyłu i 150 litrów z przodu). Ma on długość 470 cm, czyli jest dłuższy niż jakikolwiek inny pojazd konkurencyjnych firm.

Jest on napędzany 4-cylindrowym silnikiem V8 o pojemności 4,0 litra i mocy 620 KM. Przyspieszenie 0-100 km/h jest osiągane w 3,2 sekundy, prędkość maks to 326 km/h. Wprowadzenie na rynek jest planowane na przełomie 2019/2020 r., Ceny zaczynają się od 198 000 euro.

McLaren Speedtail

McLaren wprowadza też super aerodynamiczny samochód sportowy. Model wyceniony na prawie 2 mln euro rozpędza się do 403 km/h, czyli jest bezpośrednim konkurentem Bugatti Chiron o mocy 1500 KM, który osiąga 420 km/h. W modelu użyty jest układ hybrydowy o mocy wyjściowej 1050 KM. Dzięki temu model osiąga 300 km/h w czasie 12,8 sek. Atutem pojazdu są środki aerodynamiczne, które obejmują m.in. osłony przednich kół czy chowane kamery zamiast lusterek zewnętrznych. Kierowca siedzi centralnie pośrodku kokpitu, a po lewej i prawej stronie są dodatkowe miejsca. Speedtail ma być zbudowany tylko w ilości 106 sztuk, dostawa rozpocznie się na początku 2020 roku.

Mercedes GLA

Jak powiedział niedawno jeden z szefów marketingu koncernu samochodowego, obecnie oferta modelu bez jego interpretacji także jako crossover mija się z celem. Stąd też kontynuując rozwój typoszeregu A, w roku 2020 na drogi wyjedzie nowy GLA. Możemy być pewni, że otrzyma on nowy system informacyjno-rozrywkowy Mercedes MBUX (Mercedes-Benz User Experience) i ogromny ekran panoramiczny z Klasy A.

Mercedes-Maybach GLS

Zaprzestanie produkcji modeli należących do luksusowej marki Maybach nie oznaczało, że symbol ponadprzeciętnego luksusu przeszedł do historii. Obecnie powstają Mercedesy S Maybach, które wprawdzie nie mają „charakterystycznej sylwetki”, ale wykończenie i wyposażenie znacznie odbiegają od „klasy S dla ludu”. Dość wspomnieć, że najtańszy Mercedes S kosztuje 420 000 zł, a najtańszy Mercedes Maybach 560 jest wart 676 000 zł. Najdroższy Maybach - 650 Pullman– kosztuje zaś 3 464 000 zł.

Biorąc pod uwagę, że obecnie coraz więcej osób patrzy w kierunku wersji SUV, oczywistym staje się, że SUV Mercedesa w klasie S powinien być oferowany także jako Mercedes Maybach GLS. Model wyposażony będzie w czterolitrowy silnik V8, ale dostępna będzie też hybryda typu plug-in.

Biorąc pod uwagę ceny klasycznej limuzyny, można przypuszczać, że cena GLS wyniesie minimum 750 000 zł.

Mercedes S-Class

Luksusowy sedan marki Mercedes otrzyma całkowicie nowy design. Zgodnie z trendami panującymi w koncernie, model otrzyma także całkowicie nowe standardy połączeń i współpracy kierowca-samochód.

W zakresie ofert silnikowych, to nowa klasa S będzie wyposażoną również w układ w pełni zelektryfikowany.

Mercedes EQS

Dzięki silnikom elektrycznym przy przedniej i tylnej osi oraz akumulatorowi zintegrowanemu z podłogą EQS może pochwalić się doskonale zbalansowaną koncepcją. Za bazę dla doskonałych osiągów oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa służy elektryczny napęd na wszystkie koła ze zmiennym rozkładem momentu obrotowego i akumulatorem zamontowanym nisko w podłodze, pomiędzy osiami. Dzięki mocy prawie 500 KM i natychmiast dostępnemu momentowi obrotowemu o wartości około 760 Nm EQS przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż 4,5 sekundy. Tak brzmiały pochwały dla prezentowanego we Frankfurcie modelu EQS. Obecnie mamy pewność, że EQS - elektryczna wersja Klasy S – wyjedzie na drogi Planowany zasięg (wg testów WLTP) powinien wynosić 700 km.

Mini Cooper SE

Aż dziwne, że koncern BMW (będący kapitałowo i technologicznie powiązany z MINI) do tej pory nie wprowadził na rynek elektrycznego MINI. Zapewne było to spowodowane niechęcią na kanibalizm wewnątrz firmy. Obecnie jednak, przy gwałtownie wzrastającej ofercie modeli elektrycznych, firma MINI przygotowała na rok 2020 technologicznego brata BMW i3. Pojazd przejmie od BMW i3 wszystkie rozwiązania z zakresu napędu elektrycznego i magazynowania energii. Model będzie oferowany w cenie podstawowej za około 33 000 euro.

Opel Mokka

Mokka zostanie utrzymana - będzie Mokka B. Pierwszy mały SUV/crossover Opla wszedł do sprzedaży w roku 2012. Po nadejściu Crosslanda X i Grandlanda X pojawiło się pytanie: Czy trzy modele X to nie za wiele? Teraz jednak jest pewne, że nowa Mokka pojawi się na rynku. Co więcej, oprócz tradycyjnych wersji spalinowych, Mokka B będzie również oferowana jako wersja w pełni elektryczna. Nie ma pewności jednak co do permanentnego napędu na wszystkie koła, gdyż obecne platformy PSA (a na tych są budowane, Peugeot 2008, 3008, C3 i C5 Aircross, Crosland i Grandland) nie są przystosowane do takiego napędu. Zapewne więc zastosowane zostanie „dołączenie napędu tylnych kół” realizowane - w chwili uślizgu przednich - przez silniki elektryczne.

Peugeot 308

Nowy kompaktowy Peugeot jaki zapowiedziano na rok 2020, przejmuje stylistykę modelu 508. W wersji będącej konkurentem Golfa, będziemy zatem mieli z przodu charakterystyczne świetlne kły. Model będzie oferowany z klasycznymi silnikami benzynowymi i diesel, ale w planach są także dwie wersje hybrydowe plug in o mocach 250 KM i znana z 3008 hybryda 300 KM. Producent zapowiada też, że model będzie wyposażony w napęd tylnych kół poprzez silniki elektryczne.

Polestar 2

Koncern Volvo - z którego wyodrębniono spółkę Polestar - przygotowuje się do poważnej konkurencji z amerykańską Teslą. Model Polestar 2, który trafi na rynki w roku 2020 ma mieć silnik o mocy 400 KM i zapewniać zasięg 500 km. Według nieoficjalnych danych cena modelu ma być poniżej 40 000 euro.

Seat Leon

Golf VIII generacji wymusza oczywiście zmianę pokoleniową w hiszpańskim koncernie Seat. Nowy Leon, jaki zaprezentowany zostanie w roku 2020, oprócz nowego design (bardzo przypominającego ostre rysy Golfa), charakteryzować będzie się również tym, że będzie oferowany nie tylko z silnikami spalinowymi, ale także w wersji hybrydowej.

Seat el-Born

Powiązania kapitałowo technologiczne w koncernie VW sprawiają, że także Seat będzie oferował swój kompaktowy model elektryczny. Pochodzące z Volkswagena rozwiązania z zakresu napędu i przechowywania energii, w „opakowaniu” sporządzonym przez stylistów Seata będą nosić nazwę el-Born. Użyty silnik generuje moc 204 KM, a zasięg - wg wstępnych danych - ma wynosić 420 km.

Skoda Scala RS

Scala, która zastąpiła Rapida, jest samochodem o wielkości między segmentami B i C. Z tego też faktu oferowane są w niej silniki benzynowe: 1,0 (115 KM) i 1,5 (150 KM), oraz diesel 1,6 (115 KM). Jednakże w roku 2020 czeka nas prawdziwa gratka. Producent podaje, że zaprezentowany zostanie model RS o mocy 200 KM. Będzie w nim montowany silnik 2,0 znany już z Polo GTI.

Skoda Octavia

W roku 2020 czeka nas premiera czwartej generacji czeskiego bestselera – Skody Octavia. Paleta silnikowa nie ulegnie zmianie, chociaż zapewne czeski producent będzie także starał się wprowadzić do oferty napęd hybrydowy.

Skoda Kodiaq

W roku 2020 zmiany czekają także model Kodiaq. Będzie to facelifting, w którym zmienione zostaną elementy stylizacji przedniej i tylnej partii nadwozia, ale zmiany obejmują także rozwiązania techniczne. Zapewne model otrzyma układ hybrydowy stosowany w Passacie, który generuje moc 218 KM.

Toyota Yaris

Zbliża się nowa Toyota Yaris. Nadchodząca czwarta generacja po raz pierwszy będzie oparta na wersji platformy TNGA w segmencie B. Długość zmniejsza się minimalnie, rozstaw osi rośnie jednak o prawie sześć centymetrów, co prawdopodobnie powinno dać więcej przestrzeni dla pasażerów. W układzie napędowym, nowy Yaris otrzyma nowy system hybrydowy o większej mocy i niższym zużyciu paliwa. Będzie też bardziej atrakcyjnie wyposażony, m.in. standardowo w aktywny tempomat i Lane Assist.

Toyota Mirai

Pierwszy seryjny samochód z ogniwami paliwowymi będzie od roku 2020 miał swoją drugą generację. Nowa stylistyka Toyoty Mirai wyraża się w obniżonych liniach bocznych, eleganckich proporcjach, opływowym, energicznym nadwoziu i 20-calowych obręczach kół, które łącznie tworzą mocny, wyróżniający się wygląd samochodu. Wnętrze pojazdu to nowoczesna przestrzeń o przejrzystej strukturze i ciepłej, komfortowej atmosferze. Nowa platforma TNGA i inteligentny rozkład komponentów samochodu pozwoliły swobodnie wygospodarować miejsce dla pięciu pasażerów.

Volkswagen Golf – rodzina się rozwija

W roku 2020 marka Volkswagen będzie kontynuować zmianę typoszeregu VW Golf. Na początek wprowadzony zostanie model kombi, którego zarys tylnej partii nawiązuje stylistycznie do rysów zaprezentowanych już w wersji hatchback. Do nowego Golfa są oferowane silniki benzynowe (TSI), Diesla (TDI), zespoły napędowe typu Mild-Hybrid (eTSI) oraz zespoły hybrydowe typu plug-in (eHybrid). Wszystkie silniki benzynowe i Diesla wyposażono w bezpośredni wtrysk paliwa oraz w turbosprężarki.

Pod koniec roku do oferty Golfa trafi też wersja GTI o mocy 300 KM. Tym samym spektrum mocy jednostek – gdy wszystkie znajdą się w sprzedaży – wyniesie od 90 KM do ponad 300 KM.

Volkswagen ID.3

Model ten może być wyposażony w jeden z trzech akumulatorów, które różnią się pojemnością i zapewniają zasięg od około 330 do 550 km (według WLTP). Do wyboru są akumulatory o pojemności 45 kWh, 58 kWh oraz 77 kWh. Akumulator można naładować w ciągu zaledwie 30 minut do poziomu, który zapewnia zasięg 290.

W całej Europie rozpoczyna się obecnie szkolenie serwisantów i przystosowanie serwisów do sprawdzania, diagnostyki i napraw modeli ID.3.

Model ID.3, który w podstawowej wersji będzie kosztować w Polsce mniej niż 130 000 zł, Sprzedaż - a raczej pierwsze dostarczenie samochodów - rozpocznie się w całej Europie w czerwcu 2002.

Volkswagen ID.4

Idąc za ciosem prezentacji modelu ID.3 i rozpoczęcia wielkiej ofensywy modelowej w gamie ID, od razu przygotowano kolejny nowy model ID. Będzie to elektryczny SUV (coraz częściej przyjmowana jest nazwa e-SUV) oznaczony ID.4. Będzie on miał dokładnie ten sam układ napędowy i system magazynowania energii jak kompaktowy ID.3. Premiera samochodu będzie w drugiej połowie roku, po rozpoczęciu sprzedaży wersji ID.3.

VW Arteon Shooting Brake

Jednakże nie oznacza to, że Volkswagen skupia się jedynie na swoim największym hicie rynkowym – Golfie – i wprowadzaniu w życie modeli elektrycznych. Rok 2020 będzie także interesujący dla miłośników Volkswagena w klasie modeli segmentu wyższego.

Dostojna limuzyna Arteon, której zarys nawiązuje do Audi A7, czy Mercedesa CLS doczeka się wersji kombi. Nie będzie to jednak klasyczne kombi, ale - wzorem Mercedesa - Shooting Brake.

Patrząc na zmianę cen w przypadku konkurencji, można przypuszczać, że cena wzrośnie w stosunku do obecnie oferowanej wersji Arteona ok. 1500 euro.



Tak zapowiadają się premiery modeli, które dotrą na rynki Europy w roku 2020. Czy jednak oznacza to, że wszystkie samochody będą także dostępne w Polskich salonach w roku 2020?



Tutaj musimy mieć świadomość dwóch aspektów:

Produkcja samochodu trwa. Nabywca modelu za ponad 100 000 zł wybiera kolor, wersję silnikową, wyposażenie, rodzaj tapicerki i... czeka aż taki model zostanie wyprodukowany. W efekcie czas oczekiwania (w Polsce i innych krajach) to ok. 3-4 miesiące. Możliwy jest wprawdzie szybszy zakup modelu, ale... będzie to wersja zamówiona w ramach zakupów centralnych przez producenta „na stok” i nie musi spełniać wszystkich naszych wymagań. Znacznie szybciej swój model nabędą klienci szukający wersji tanich (np. Dacia Sandero), gdyż nie mają one takiej możliwości modyfikacji i często producent sprowadzając partię samochodów „utrafia w gusta nabywcy”.



Polskie absurdy rejestracyjne. Na całym świecie samochód rozpoczyna swój „motoryzacyjny żywot” w chwili wyjazdu na drogę. W Polsce jednak jest inaczej. Życie samochodu zaczyna się „z chwilą poczęcia w fabryce”. W efekcie model, który stoi w salonie w czasie święta sylwestra/nowego roku, traci na wartości jako wersja „przeterminowana”. Nic nie szkodzi, że wyjeżdżając na drogę w styczniu, analogicznie jak sąsiad dostarczony do salonu w nowym roku, ma tyle samo gwarancji, assistance itd. itp.. Polskie przepisy dyskredytują „stare modele” i są one przecenianie. Wydaje się to ideałem dla klientów szukających „obligatoryjnych, państwowych obniżek”, ale... dla sprzedawcy to strata. Stąd też w przypadku europejskiej prezentacji modelu w miesiącach listopad/grudzień, polskie firmy zaczynają sprzedaż od stycznia.

A traktowanie przez koncerny polskiego klienta gorzej niż np. niemieckiego, czy to ma miejsce?

Teoretycznie premiery w salonach są planowane wg pewnego założenia i nasz rynek może być w „drugiej serii”, czyli premiera opóźniona o kilka tygodni. Jednakże nawet jeżeli premiera nowego modelu będzie idealnie w tym samym momencie w Polsce i Niemczech, to... nasz, krajowy klient jest na gorszej pozycji startowej. Jak sprawdzaliśmy w roku 2018 w Polsce sprzedawano 20 129 Mercedesów, a w tym samym okresie w Niemczech klienci kupili 303 862 modele tej marki. Oznacza to, że jest tam 15 razy większy rynek i logicznym jest dowartościowanie tamtych klientów i patrzenie na ich potrzeby przychylniejszym okiem.

